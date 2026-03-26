Marea Britanie a autorizat interceptarea navelor din „flota fantomă” rusă care intră în apele sale. Mesaj direct pentru Kremlin

Guvernul britanic a anunțat că va permite interceptarea și confiscarea navelor ruse sancționate care intră în apele sale. Decizia vizează „flota fantomă” folosită de Rusia pentru a ocoli sancțiunile occidentale impuse după războiul din Ucraina.

Guvernul de la Londra a anunțat o măsură dură împotriva flotei fantomă ruse, autorizând armata și forțele de ordine să oprească și să confiște navele sancționate care pătrund în apele teritoriale ale Regatul Unit. Fiecare intervenție va necesita aprobarea guvernului britanic, scrie BBC.

„Forţele armate britanice şi forţele de ordine vor putea de acum să intercepteze navele sancţionate de Regatul Unit care tranzitează apele britanice”, inclusiv în Canalul Mânecii, potrivit unui comunicat transmis de Downing Street.

Autoritățile britanice au sancționat până în prezent 544 de nave suspectate că fac parte din această flotă, alcătuită în mare parte din petroliere vechi, utilizate de Rusia pentru a evita sancțiunile occidentale impuse după izbucnirea războiului din Ucraina, în 2022.

„Regatul Unit va strânge laţul în jurul flotei, închizându-şi apele, inclusiv Canalul Mânecii, pentru navele sancţionate. Operatorii vor fi constrânşi să se orienteze către rute mai lungi şi mai costisitoare sau vor risca să fie opriţi de forţele britanice”, se arată în comunicat.

După interceptare, autoritățile britanice pot declanșa acțiuni penale împotriva proprietarilor, operatorilor și echipajelor pentru încălcarea legislației privind sancțiunile.

Mesaj direct pentru Kremlin: „Atacăm şi mai dur flota sa fantomă”

Prim-ministrul Keir Starmer urmează să discute această strategie la Helsinki, în cadrul summitului Joint Expeditionary Force. În același context, liderul de la Londra a transmis un mesaj critic la adresa Kremlinului.

„Vladimir Putin îşi freacă mâinile pentru că el crede că creşterea preţurilor la petrol îi va permite să îşi umple buzunarele. De aceea, atacăm şi mai dur flota sa fantomă”, a declarat Starmer.

Potrivit autorităților britanice, aproximativ 75% din exporturile de petrol brut ale Rusiei sunt realizate prin această flotă. Decizia Londrei vine într-un moment sensibil, după ce Statele Unite au anunțat relaxarea temporară a unor restricții asupra petrolului rusesc, pentru a tempera creșterea prețurilor pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu.

În ultimele luni, mai multe state europene, printre care Franța, Belgia și Finlanda, au acționat similar, confiscând nave suspectate că ocolesc sancțiunile.

