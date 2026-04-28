Discurs istoric al regelui Charles în Congresul SUA. Ce mesaje le-a transmis acesta lui Donald Trump și congresmenilor americani

Regele Marii Britanii a susținut marți seară un discurs istoric în fața Congresului american și a marcat prima intervenție a unui monarh britanic pe dealul Capitoliului din ultimii 35 de ani, atunci când mama sa, regina Elisabeta a II-a, a susținut un discurs similar în anul 1991.

Regele Charles a condamnat violența politică și atacul armat împotriva administrației americane de la Washington Hils

Regele britanic a ales să își deschidă monologul din fața Congresului cu un mesaj de condamnare fermă a violenței politice. Regele și-a început mesajul prin a exprima ușurarea că președintele Trump a scăpat cu bine tentativei de asasinat de la hotelul Washington Hilton de pe 25 aprilie.

„Astfel de acte de violență odioasă nu vor avea niciodată succes în încercarea lor de a reduce la tăcere vocea poporului sau de a zdruncina temeliile libertății noastre”, a transmis Charles.

Monarhul britanic a dorește ca Statele Unite și Europa să rămână unite

Regele Charles s-a folosit de acest discurs pentru a sublinia un context de vulnerabilitate maximă, în special în scenariul actual în care pe mapamond sunt două războaie complexe în desfășurare care au angrenat întreaga planetă: Ucraina și Iran. Mesajul transmis de monarhul britanic este acela că, în astfel de împrejurări, Statele Unite și Europa trebuie să rămână unite, în special în contextul în care lumea liberă este sub asediu.

„Așadar, doamnelor și domnilor, ne întâlnim în vremuri de mare incertitudine, în vremuri de conflict din Europa până în Orientul Mijlociu, care reprezintă provocări imense pentru comunitatea internațională și al căror impact se resimte în comunități de pe tot cuprinsul țărilor noastre”, a spus Charles de la pupitrul Congresului.

„Indiferent de diferențele noastre, indiferent de dezacordurile pe care le-am putea avea, suntem uniți în angajamentul nostru de a susține democrația, de a proteja toți cetățenii noștri de rău și de a saluta curajul celor care își riscă zilnic viața în slujba țărilor noastre. Stând aici astăzi, este greu să nu simt greutatea istoriei pe umărul meu, deoarece relația modernă dintre cele două națiuni ale noastre și propriile noastre popoare se întinde nu doar pe 250 de ani, ci pe peste patru secole”, a spus Charles în completare.

Principalul scop al vizitei lui Charles în Washington: refacerea relației dintre SUA și Marea Britanie

Vizita lui Charles în Statele Unite și mesajul transmis de acesta în fața congresmenilor americani are și scopul de a reface relațiile dintre Statele Unite și Marea Britanie, în contextul disputei dintre premierul britanic și Donald Trump.

Relația dintre premierul britanic, Keir Starmer, și președintele american a trecut în ultimele luni de la o apropiere diplomatică la un conflict deschis, fiind descrisă de unele cercuri ca fiind la un „minim istoric”. Trump l-a criticat în special pe prim-ministrul britanic pentru că nu a permis forțelor americane să folosească bazele militare britanice pentru a lansa atacuri împotriva Iranului. Președintele l-a numit pe Starmer „fricos” și a afirmat public că „acesta nu este Winston Churchill”, acuzându-l că nu este alături de SUA atunci când contează.

SUA și Marea Britanie trebuie să își unească forțele, așa cum a mai făcut-o în trecut, a spus regele Charles

Charles a abordat în discursul său o atitudine conciliantă, iar misiunea lui principală prin această vizită de stat este aceea de a reface relațiile dintre cele două țări.

„Alianța pe care cele două națiuni ale noastre au construit-o de-a lungul secolelor și pentru care suntem profund recunoscători poporului american este cu adevărat unică. Iar această alianță face parte din ceea ce Henry Kissinger a descris ca fiind viziunea ambițioasă a lui Kennedy despre un parteneriat atlantic bazat pe doi piloni, Europa și America”, a spus Charles.

Statele Unite și Marea Britanie, după cum a afirmat regele Charles, trebuie să își unească forțele, la fel cum au făcut-o în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, pentru a lupta împotriva „fascismului”. La fel ca și atunci, Europa este amenințată și poate triumfa doar prin cooperare, deoarece „provocările cu care ne confruntăm sunt prea mari pentru ca orice națiune să le poată depăși singură”.

„Primul suveran britanic aflat la domnie care a pus piciorul în America a fost bunicul meu, regele George al VI-lea. El a vizitat America în 1939 împreună cu iubita mea bunică, regina Elisabeta, Regina Mamă. Forțele fascismului din Europa erau în marș”, a spus regele britanic în Congresul SUA. „Și cu ceva timp înainte ca Statele Unite să ni se alăture în apărarea libertății, valorile noastre comune au prevalat. Astăzi, ne aflăm într-o nouă eră, dar acele valori rămân. Este o eră care este, în multe privințe, mai volatilă și mai periculoasă decât lumea căreia i-a vorbit regretata mea mamă în această sală în 1991”, a continuat regele Charles.

Articolul 5 al NATO, unul din punctele importante din discursul regelui Marii Britanii

Regele Charles nu a ratat ocazia de a menționa și alianța NATO și Articolul 5 care prevede ca națiunile alianței să acționeze reciproc în sprijinul Alianței în caz de atac. Această mențiune a venit în contextul în care Trump a făcut multe referiri la Articolul 5 anul acesta pe fondul refuzului europenilor de a sprijini SUA în conflictul cu Iranul. Trump a precizat în martie că europenii „nu au fost acolo pentru noi” și, prin urmare, SUA nu mai are obligația de a-i apăra. „De ce am fi noi acolo pentru ei dacă ei nu au fost acolo pentru noi?”

De mai multe ori, când a venit vorba despre invocarea Articolului 5, președintele american a evitat să emită un angajament ferm. El a sugerat că interpretarea americană a obligației de a interveni va depinde de contextul politic și de contribuțiile financiare ale fiecărui stat.

În acest sens, Charles a invocat momentul atacului terorist de la 11 septembrie 2001, atunci când Washingtonul a invocat, pentru prima dată, Articolul 5, iar aliații europeni au răspuns fără ezitare.

„Imediat după 11 septembrie, când NATO a invocat Articolul 5 pentru prima dată, iar Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite s-a unit în fața terorismului, am răspuns apelului împreună, așa cum a făcut-o poporul nostru timp de mai bine de un secol, umăr la umăr în două războaie mondiale, Războiul Rece, Afganistan și momentele care au definit securitatea noastră comună. Astăzi, domnule Președinte al Camerei Reprezentanților, aceeași hotărâre de neclintit este necesară pentru apărarea Ucrainei și a celui mai curajos popor al său. Este necesară pentru a asigura o pace cu adevărat dreaptă și durabilă”, a spus Regele Charles.

Recomandările autourlui: