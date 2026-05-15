Regele Charles a devenit DJ pentru o zi în grădina Palatului Buckingham

Regele Charles al III-lea, în vârstă de 77 de ani, a încins atmosfera unei serate după ce i s-a alăturat unui DJ începător. Împreună, au băgat melodii clasice de dans la o petrecere în grădina Palatului Buckingham

Petrecerea, care a sărbătorit cea de-a 50-a aniversare de la înființarea organizației caritabile King’s Trust (cunoscută anterior ca Prince’s Trust), a avut o atmosferă destul de diferită de seratele obișnuite de vară.

O serenadă mai puțin „tradițională”

În mod obișnuit, seratele regale au loc pe peluza palatului. În loc de fanfarele militare care în mod tradițional distrează oaspeții, o cabină de DJ a fost amenajată pe terasa de vest. La serată au participat actorul Sir Idris Elba și tânărul DJ Christian St Louis, în vârstă de 22 de ani. Acesta din urmă este cunoscut sub numele de DJ Ink. Celor doi s-a alăturat și monarhul britanic.

La finalul lunii aprilie, regele Charles și regina Camilla au plecat în SUA, într-o vizită oficială de stat la Casa Albă, unde au fost întâmpinați de președintele american Donald Trump și prima doamnă Melania. Ulterior, cuplul regal a vizitat și New York City pentru a-l întâlni pe primarul Zohran Mamdani și a aduce un omagiu victimelor atacurilor teroriste de la 11 septembrie 2001.

