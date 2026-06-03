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Oana Țoiu, la Fox News: România răspunde apelului lui Trump pentru mai multă implicare în securitatea internațională

Ionuț Stan
Oana Țoiu, la Fox News: România răspunde apelului lui Trump pentru mai multă implicare în securitatea internațională
Oana Țoiu, ministrul de Externe al României / foto: Mediafax Foto
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Ministrul interimar de Externe, Oana Țoiu, a declarat pentru Fox News că România susține eforturile aliaților în Orientul Mijlociu prin facilități logistice și infrastructură militară, fără a se implica direct în conflict. Oficialul a abordat și incidentul dronei căzute la Galați.

România a răspuns solicitărilor administrației președintelui Donald Trump privind o implicare mai activă a aliaților europeni în menținerea securității internaționale, a declarat ministrul interimar al Afacerilor Externe, Oana Țoiu, într-un interviu acordat Fox News.

Ministrul de Externe, Oana Țoiu

Șefa diplomației române a precizat că Bucureștiul a aprobat utilizarea unor baze și facilități militare pentru activități cu caracter defensiv, în contextul tensiunilor din Orientul Mijlociu și al operațiunilor de redeschidere a Strâmtorii Ormuz. Potrivit acesteia, sprijinul oferit de România vizează în principal misiuni logistice, inclusiv realimentarea aeronavelor aliate, și nu presupune implicarea directă a țării într-un conflict militar.

„Nu facem parte din război și nici nu intenționăm să devenim parte a războiului”, a declarat Oana Țoiu, ministrul interimar al Afacerilor Externe.

România susține creșterea investițiilor în apărare

În interviul acordat publicației americane, ministrul român a subliniat că aliații trebuie să poată conta unii pe alții în momente de criză care afectează securitatea globală și fluxurile comerciale internaționale. Oficialul român a afirmat că Bucureștiul împărtășește viziunea președintelui Donald Trump privind consolidarea capacităților de apărare ale statelor membre NATO.

România a atins pragul de 2% din PIB pentru apărare în timpul primului mandat al liderului de la Casa Albă, iar autoritățile intenționează ca în anul următor să aloce aproximativ 3,4% din PIB pentru cheltuieli militare, achiziții de echipamente și dezvoltarea infrastructurii strategice.

Deși a recunoscut existența unor diferențe de opinie între Washington și anumite capitale europene, Oana Țoiu a pledat pentru un dialog mai eficient în interiorul parteneriatului transatlantic.

Mesaj ferm după incidentul dronei de la Galați

În cadrul aceluiași interviu, ministrul interimar de Externe a abordat și incidentul produs în județul Galați, unde o dronă a căzut pe teritoriul României. Oana Țoiu a declarat că evaluările militare și analizele tehnice indică faptul că aparatul era de fabricație rusească și ar fi făcut parte dintr-un atac mai amplu asupra infrastructurii civile din Ucraina, în apropierea Dunării.

„Responsabilitatea este foarte clară, indiferent dacă aceasta a fost sau nu intenția”, a declarat Oana Țoiu, solicitând oprirea unor astfel de incidente.

Oana Țoiu | Foto – Mediafax

Declarațiile vin după ce ambasadorul Rusiei la ONU, Vasili Nebenzia, a respins acuzațiile formulate împotriva Moscovei și a cerut o investigație pe care a descris-o drept „obiectivă și depolitizată”.

Șefa diplomației române a contestat poziția exprimată de partea rusă și a ridicat semne de întrebare privind capacitatea unui stat implicat într-un conflict militar de a contribui la menținerea păcii și securității internaționale.

Potrivit ministrului, Statele Unite s-au alăturat grupului de peste 50 de țări care au condamnat atacul asupra României, iar cooperarea dintre București și Washington continuă atât în cadrul NATO, cât și prin Parteneriatul Strategic dintre cele două state.

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