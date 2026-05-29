Reacția NATO după incidentul cu drona rusească căzută pe un bloc din Galați: „Continuăm să consolidăm apărarea împotriva tuturor amenințărilor”

NATO a reacționat oficial după ce o dronă s-a prăbușit peste un bloc de locuințe din Galați în timpul unui atac rusesc asupra infrastructurii ucrainene din apropierea graniței cu România. Alianța Nord-Atlantică a condamnat „comportamentul nesăbuit al Rusiei” și a transmis că va continua să își întărească apărarea împotriva tuturor amenințărilor, inclusiv a atacurilor cu drone.

Reacția NATO vine la câteva ore după incidentul produs în municipiul Galați, unde o dronă de proveniență rusească s-a prăbușit peste un bloc de locuințe, provocând o explozie și un incendiu care au rănit două persoane și au dus la evacuarea a aproximativ 70 de locatari.

Într-un mesaj transmis de purtătorul de cuvânt al Alianței, NATO a anunțat că secretarul general menține un contact permanent cu autoritățile române.

„În această dimineață devreme, o clădire rezidențială din România a fost lovită de o dronă, în timp ce Rusia ataca infrastructura ucraineană din apropierea graniței. Secretarul general al NATO este în contact cu autoritățile române”, a transmis oficialul NATO.

Incidentul din Galați a declanșat reacții internaționale

Alianța Nord-Atlantică a criticat ferm acțiunile Moscovei și a subliniat că astfel de incidente demonstrează necesitatea consolidării măsurilor de securitate pe flancul estic.

„Condamnăm iresponsabilitatea Rusiei, iar NATO va continua să își consolideze apărarea împotriva tuturor amenințărilor, inclusiv drone”, a mai transmis purtătorul de cuvânt al NATO.

Prăbușirea dronei asupra blocului din Galați a generat un val de reacții la nivel internațional.

Anterior, președintele României, Nicușor Dan, a convocat de urgență CSAT și a anunțat că România va solicita aliaților NATO capabilități antidrone suplimentare pentru consolidarea securității pe flancul estic.

De asemenea, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a afirmat că „războiul de agresiune al Rusiei a trecut o altă linie”, în timp ce președintele Letoniei, Edgars Rinkēvičs, și-a exprimat solidaritatea cu România.

Incidentul de la Galați este considerat cel mai grav episod produs pe teritoriul României de la începutul războiului declanșat de Federația Rusă împotriva Ucrainei.

