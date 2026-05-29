Prima pagină » Știri externe » Drona rusească care a explodat pe un bloc din Galați, cap de afiș în presa internațională. Ce scriu jurnaliștii străini despre incidentul din România

Drona rusească care a explodat pe un bloc din Galați, cap de afiș în presa internațională. Ce scriu jurnaliștii străini despre incidentul din România

Ionuț Stan
Foto: X/@jurgen_nauditt
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Prăbușirea unei drone rusești pe un bloc de locuințe din Galați a devenit subiect de primă pagină în presa internațională. Publicații importante din Europa și Statele Unite relatează despre incidentul petrecut în România, considerat cel mai grav de la începutul războiului din Ucraina pe teritoriul românesc.

Atacul produs în noaptea de joi spre vineri, în jurul orei 02:00, a atras atenția marilor publicații internaționale după ce o dronă lansată de Rusia s-a prăbușit pe acoperișul unui bloc din Galați, provocând o explozie și un incendiu la etajul 10 al imobilului.

Incidentul a fost relatat pe larg de presa occidentală, care subliniază faptul că aparatul de zbor a căzut pe teritoriul unui stat membru NATO.

France24, Reuters, Le Monde sau Politico au deschis edițiile cu drona rusească căzută în România

Site-ul postului francez France 24 a deschis ediția online cu titlul: „O dronă rusă lovește un bloc de locuințe în România, lângă granița cu Ucraina”.

Și publicația franceză Le Monde a plasat informația pe prima pagină, subliniind că „o dronă rusă s-a prăbușit asupra unei clădiri de locuințe din România, rănind ușor două persoane, anunță Ministerul Apărării din România”.

Aceeași informație a fost preluată și de Politico, care a titrat: „O dronă rusă lovește un bloc de locuințe în România, potrivit Ministerului Apărării”.

De asemenea și Reuters, una dintre cele mai importante agenții de presă din lume a scris despre atacul rusesc din această dimineață care a lovit România.

Totodată, subiectul a ajus și în presa din SUA. The Seattke Times scrie: „O dronă rusă lansată împotriva Ucrainei s-a prăbușit în România, rănind două persoane

CNN scrie: „O dronă lovește un bloc de apartamente în România, stat membru al NATO, în timpul unui atac rus asupra unui port ucrainean din apropiere

Sursa video – X/@jurgen_nauditt

O dronă s-a prăbuşit pe un bloc din Galaţi. Explozie, urmată de incendiu

Potrivit informațiilor oficiale transmise de Ministerul Apărării Naționale, aparatul fără pilot a fost urmărit de sistemele radar înainte de impact.

„În cursul nopţii de 28 spre 29 mai, Federaţia Rusă a reluat atacurile cu drone asupra unor obiective civile şi de infrastructură din Ucraina, în proximitatea frontierei fluviale cu România.

Una dintre aceste drone a intrat în spaţiul aerian al României, fiind urmărită de radare până în zona de sud a municipiului Galaţi şi s-a prăbuşit pe acoperişul unui bloc de locuinţe, impactul fiind urmat de un incendiu”, informează MApN.

Sursa video – X/@jurgen_nauditt

Două persoane rănite și 70 de locatari evacuați

În urma exploziei, o femeie de 51 de ani și un copil de 14 ani au suferit arsuri minore și au fost transportați la spital. Alte două persoane au suferit atacuri de panică, însă au refuzat transportul la unități medicale.

Autoritățile au evacuat aproximativ 70 de persoane din blocul afectat, iar Planul Roșu de Intervenție a fost activat și ulterior dezactivat după stabilizarea situației.

„Radarele MApN au detectat drone care evoluau în apropierea spațiului aerian al României. Două aeronave F-16 aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană au decolat, la ora 01.19, din Baza 86 Aeriană de la Fetești, fiind sprijinite de un elicopter IAR 330 SOCAT al Forțelor Aeriene Române.

Piloții aeronavelor au avut autorizare de angajare a țintelor pe toată durata alertei”, mai precizează MApN.

Ministerul Afacerilor Interne a anunțat că a fost identificată o locație pentru cazarea temporară a locatarilor evacuați, însă până în prezent nu au existat solicitări de relocare.

„Planul Roșu de intervenție a fost dezactivat. Autoritățile au identificat o locație pentru cazarea temporară a locatarilor, însă, la acest moment, nu sunt persoane relocate. Pentru siguranța cetățenilor, forțele MAI, MAPN și echipele specializate ale SRI sunt în continuare la fața locului și continuă verificările”, anunţă MAI.

La locul incidentului au fost trimise echipe specializate în investigarea exploziilor din cadrul Poliției Române și al Institutului Național de Criminalistică.

„Din cercetările efectuate de specialiştii SRI de la faţa locului, toată încărcătura explozivă a dronei a explodat”, a declarat IGSU.

Recomandarea autorului

NATO pregătește mobilizarea rapidă a 60.000 de mii de soldați pe flancul estic până în 2030, pe fondul unui posibil război cu Rusia

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS SUA și Iranul se apropie de un acord real de pace. JD Vance: „Am făcut multe progrese”. Decizia finală îi aparține lui Trump
09:10
SUA și Iranul se apropie de un acord real de pace. JD Vance: „Am făcut multe progrese”. Decizia finală îi aparține lui Trump
FLASH NEWS Președintele Letoniei condamnă atacul rusesc cu drona kamikaze Geran 2 din Galați: „Suntem pe deplin solidari cu România”
08:44
Președintele Letoniei condamnă atacul rusesc cu drona kamikaze Geran 2 din Galați: „Suntem pe deplin solidari cu România”
FLASH NEWS Presa din Ucraina, despre drona care a lovit un bloc din Galați: „Unul dintre cele mai grave incidente dintr-un stat NATO de la începutul războiului”
08:11
Presa din Ucraina, despre drona care a lovit un bloc din Galați: „Unul dintre cele mai grave incidente dintr-un stat NATO de la începutul războiului”
INEDIT Invenția care a stârnit un val de reacții negative. Doi austrieci au inventat costumul cu țepi metalici pentru apărarea oilor de lupi
00:08
Invenția care a stârnit un val de reacții negative. Doi austrieci au inventat costumul cu țepi metalici pentru apărarea oilor de lupi
RĂZBOIUL ÎN DIRECT SUA și Iran au reluat atacurile. Au fost auzite explozii în Strâmtoarea Ormuz
23:49
SUA și Iran au reluat atacurile. Au fost auzite explozii în Strâmtoarea Ormuz
SHOWBIZ Actorul Nicolas Cage și-a schimbat numele
23:43
Actorul Nicolas Cage și-a schimbat numele
Mediafax
Câte adăposturi anti-aeriene are, de fapt, România
Digi24
Frații Tate vor să se mute la Cluj-Napoca și să cumpere un hotel celebru, clădire istorică, unde să locuiască. Ce spune primăria
Cancan.ro
BREAKING! O dronă s-a prăbușit peste un bloc în Galați! EXPLOZIE, urmată de un incendiu
Prosport.ro
FOTO. Prezentatoarea TV a revenit pe „sticlă”. Cum arată după ce a fost diagnosticată cu o boală rară
Adevarul
Ungaria vrea România în Grupul de la Vișegrad. Avertisment din Elveția: „Să nu se folosească de acest format pentru influență”
Mediafax
Rusia a avertizat cu o zi înainte de căderea dronei la Galați. Ce l-a nemulțumit pe Putin
Click
Reacția lui Ion Cassian, după ce Monica Tatoiu a spus că Irinel Columbeanu a fost „băiatul lui tata”: „Nu a escrocat pe nimeni, nu l-a văzut nimeni pe holurile DNA”
Digi24
Serviciile britanice dezvăluie, în premieră, câți ruși au fost uciși în războiul din Ucraina
Cancan.ro
Veste DEZASTRUOASĂ pentru clienții Digi! Cresc TOATE abonamentele. Notificarea pe care au primit-o TOȚI consumatorii RCS RDS
Ce se întâmplă doctore
O mai recunoști? Azi e celebră, dar nu mai arată deloc așa. Mulți nu își dau seama cine este! Poți ghici din prima?
Ciao.ro
Vedete cu suflet mare! Ce persoane publice din România au adoptat copii
Promotor.ro
Chinezii au șocat Salonul Auto din 2026 cu această mașină extremă
Descopera.ro
Care este cea mai RARĂ culoare din natură?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. El și ea în pat. El: - Ești agitată?
Descopera.ro
Țara care a transformat obsesia pentru pisici într-un puternic motor al economiei
EXCLUSIV Cum putea fi evitată prăbușirea dronei pe blocul din Galați. Surse militare, pentru Gândul: „Nu tragi cu tunul după muște”
09:06
Cum putea fi evitată prăbușirea dronei pe blocul din Galați. Surse militare, pentru Gândul: „Nu tragi cu tunul după muște”
NEWS ALERT Gândul a cerut explicații cu privire la absența lui Radu Miruță de la conferința MApN de după prăbușirea dronei la Galați. De ce a lipsit ministrul
09:03
Gândul a cerut explicații cu privire la absența lui Radu Miruță de la conferința MApN de după prăbușirea dronei la Galați. De ce a lipsit ministrul
MARIUS TUCĂ SHOW Dan Dungaciu: „Contractul de lobby cu firma americană transmite disperare. Tot ce au făcut nu a contat. Relația SUA-România este blocată”
09:00
Dan Dungaciu: „Contractul de lobby cu firma americană transmite disperare. Tot ce au făcut nu a contat. Relația SUA-România este blocată”
REACȚIE Sorin Grindeanu: „Radu Miruță trebuie să iasă din zona confortabilă a declarațiilor politice. România are urgent nevoie de un sistem eficient de apărare anti-dronă”
08:36
Sorin Grindeanu: „Radu Miruță trebuie să iasă din zona confortabilă a declarațiilor politice. România are urgent nevoie de un sistem eficient de apărare anti-dronă”
UTILE Pensionarii români pot pierde 825 lei, de la 1 iulie 2026. Ce trebuie să facă până atunci, pentru a evita acest lucru
08:31
Pensionarii români pot pierde 825 lei, de la 1 iulie 2026. Ce trebuie să facă până atunci, pentru a evita acest lucru
ACTUALITATE Crin Antonescu: „În România ar trebui să construim un cordon sanitar împotriva USR-ului”
08:30
Crin Antonescu: „În România ar trebui să construim un cordon sanitar împotriva USR-ului”

Cele mai noi

Trimite acest link pe