Prăbușirea unei drone rusești pe un bloc de locuințe din Galați a devenit subiect de primă pagină în presa internațională. Publicații importante din Europa și Statele Unite relatează despre incidentul petrecut în România, considerat cel mai grav de la începutul războiului din Ucraina pe teritoriul românesc.

Atacul produs în noaptea de joi spre vineri, în jurul orei 02:00, a atras atenția marilor publicații internaționale după ce o dronă lansată de Rusia s-a prăbușit pe acoperișul unui bloc din Galați, provocând o explozie și un incendiu la etajul 10 al imobilului.

Incidentul a fost relatat pe larg de presa occidentală, care subliniază faptul că aparatul de zbor a căzut pe teritoriul unui stat membru NATO.

France24, Reuters, Le Monde sau Politico au deschis edițiile cu drona rusească căzută în România

Site-ul postului francez France 24 a deschis ediția online cu titlul: „O dronă rusă lovește un bloc de locuințe în România, lângă granița cu Ucraina”.

Și publicația franceză Le Monde a plasat informația pe prima pagină, subliniind că „o dronă rusă s-a prăbușit asupra unei clădiri de locuințe din România, rănind ușor două persoane, anunță Ministerul Apărării din România”.

Aceeași informație a fost preluată și de Politico, care a titrat: „O dronă rusă lovește un bloc de locuințe în România, potrivit Ministerului Apărării”.

De asemenea și Reuters, una dintre cele mai importante agenții de presă din lume a scris despre atacul rusesc din această dimineață care a lovit România.

Totodată, subiectul a ajus și în presa din SUA. The Seattke Times scrie: „O dronă rusă lansată împotriva Ucrainei s-a prăbușit în România, rănind două persoane”

CNN scrie: „O dronă lovește un bloc de apartamente în România, stat membru al NATO, în timpul unui atac rus asupra unui port ucrainean din apropiere”

Sursa video – X/@jurgen_nauditt

O dronă s-a prăbuşit pe un bloc din Galaţi. Explozie, urmată de incendiu

Potrivit informațiilor oficiale transmise de Ministerul Apărării Naționale, aparatul fără pilot a fost urmărit de sistemele radar înainte de impact.

„În cursul nopţii de 28 spre 29 mai, Federaţia Rusă a reluat atacurile cu drone asupra unor obiective civile şi de infrastructură din Ucraina, în proximitatea frontierei fluviale cu România.

Una dintre aceste drone a intrat în spaţiul aerian al României, fiind urmărită de radare până în zona de sud a municipiului Galaţi şi s-a prăbuşit pe acoperişul unui bloc de locuinţe, impactul fiind urmat de un incendiu”, informează MApN.

Două persoane rănite și 70 de locatari evacuați

În urma exploziei, o femeie de 51 de ani și un copil de 14 ani au suferit arsuri minore și au fost transportați la spital. Alte două persoane au suferit atacuri de panică, însă au refuzat transportul la unități medicale.

Autoritățile au evacuat aproximativ 70 de persoane din blocul afectat, iar Planul Roșu de Intervenție a fost activat și ulterior dezactivat după stabilizarea situației.

„Radarele MApN au detectat drone care evoluau în apropierea spațiului aerian al României. Două aeronave F-16 aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană au decolat, la ora 01.19, din Baza 86 Aeriană de la Fetești, fiind sprijinite de un elicopter IAR 330 SOCAT al Forțelor Aeriene Române.

Piloții aeronavelor au avut autorizare de angajare a țintelor pe toată durata alertei”, mai precizează MApN.

Ministerul Afacerilor Interne a anunțat că a fost identificată o locație pentru cazarea temporară a locatarilor evacuați, însă până în prezent nu au existat solicitări de relocare.

„Planul Roșu de intervenție a fost dezactivat. Autoritățile au identificat o locație pentru cazarea temporară a locatarilor, însă, la acest moment, nu sunt persoane relocate. Pentru siguranța cetățenilor, forțele MAI, MAPN și echipele specializate ale SRI sunt în continuare la fața locului și continuă verificările”, anunţă MAI.

La locul incidentului au fost trimise echipe specializate în investigarea exploziilor din cadrul Poliției Române și al Institutului Național de Criminalistică.

„Din cercetările efectuate de specialiştii SRI de la faţa locului, toată încărcătura explozivă a dronei a explodat”, a declarat IGSU.

