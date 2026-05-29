Reacția șefei Comisiei Europene după drona care a lovit un bloc din Galați: „Războiul de agresiune al Rusiei a trecut o altă linie pe teritoriul UE”

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a reacționat după ce o dronă rusească a lovit o zonă locuită din Galați, afirmând că războiul declanșat de Moscova a depășit „o nouă linie roșie”. Oficialul european și-a exprimat solidaritatea cu România și a anunțat noi măsuri de presiune asupra Federației Ruse.

Mesajul a fost publicat pe platforma X la scurt timp după ce autoritățile române au confirmat că o dronă de proveniență rusească s-a prăbușit pe un bloc de locuințe din Galați, provocând o explozie, un incendiu și rănirea unor civili.

Șefa Comisiei Europene a catalogat incidentul drept o escaladare gravă a consecințelor războiului purtat de Rusia împotriva Ucrainei.

„Războiul de agresiune al Rusiei a trecut o altă linie roșie. O dronă rusească a lovit o zonă populată din România și a rănit civili. Pe teritoriul UE. Suntem solidari cu România și poporul român”, a transmis Ursula von der Leyen.

Bruxellesul promite măsuri suplimentare de securitate pe flancul estic

Președinta Comisiei Europene a subliniat că Uniunea Europeană va continua să consolideze măsurile de securitate și descurajare în statele aflate la frontiera estică a blocului comunitar.

„Suntem pe deplin solidari cu România și cu poporul român. Pe măsură ce continuăm să ne consolidăm securitatea și capacitatea de descurajare, în special la frontiera noastră estică, vom continua să creștem presiunea asupra Rusiei”, a declarat von der Leyen.

Mesajul vine într-un moment în care mai mulți lideri europeni și-au exprimat sprijinul pentru România după incidentul de la Galați, considerat unul dintre cele mai grave produse pe teritoriul Uniunii Europene de la începutul invaziei ruse în Ucraina.

Uniunea Europeană pregătește un nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei

În același mesaj, Ursula von der Leyen a anunțat că Bruxellesul lucrează deja la un nou set de măsuri restrictive împotriva Federației Ruse.

Potrivit acesteia, Uniunea Europeană pregătește cel de-al 21-lea pachet de sancțiuni, în contextul continuării războiului și al incidentelor care afectează securitatea statelor membre.

Reacția șefei Comisiei Europene vine după ce o dronă rusească s-a prăbușit asupra unui bloc de locuințe din Galați, provocând rănirea a două persoane și evacuarea a aproximativ 70 de locatari.

Președintele Nicușor Dan a anunțat în urmă cu scurt timp că a convocat de urgență ședinta CSAT, după incidentul grav de la Galați. Ședința este programată să înceapă la ora 11:00.

