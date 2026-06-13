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Viktor Orban este reales în fruntea partidului de opoziție Fidesz din Ungaria: „Nu renunț niciodată”

Ruxandra Radulescu
Viktor Orban este reales în fruntea partidului de opoziție Fidesz din Ungaria:
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Fostul premier al Ungariei, Viktor Orban, a fost reales președintele partidului de opoziție Fidesz, sâmbătă 13 iunie, transmite CNN.

„Nu renunț, niciodată, niciodată, niciodată, niciodată, niciodată, niciodată nu renunț”, a declarat Orban în fața Congresului într-un discurs înaintea votului.

Viitorul politic al lui Viktor Orban a fost pus sub semnul întrebării, după ce partidul său, Fidesz, a pierdut alegerile parlamentare în fața formațiunii Tisza, la data de 12 aprilie. Acest moment a pus capăt perioadei de 16 ani, în care Orban s-a aflat la cârma guvernului din Ungaria.

Politica lui Viktor Orban a reprezentat o sursă de inspirație pentru liderii conservatori din Europa, dar și de peste Ocean. Acesta a câștigat simpatia președintelui SUA, Donald Trump, care l-a invitat la Casa Albă.

Aproximativ 729 de delegați din 737 au votat pentru realegerea lui Orban la congresul partidului Fidesz, a relatat agenția de știri de stat MTI. Nu au existat contracandidați.

Parlamentul a anulat procesul de ieșire a Ungariei din Curtea Penală Internațională

Parlamentul Ungariei a aprobat în luna mai o lege prin care țara își păstrează statutul de membru al Curții Penale Internaționale (CPI) și a anulat procesul de retragere, inițiat în 2025 de executivul condus pe atunci de Viktor Orbán.

Potrivit portalului maghiar 24.hu, parlamentarii au votat, printr-o procedură excepțională, revocarea deciziei privind ieșirea Ungariei din acest organism internațional.

Proiectul de lege a fost susținut de 133 de parlamentari ai Partidului Tisza, în timp ce 37 de membri ai alianței Fidesz-KDNP au votat împotrivă.

Viktor Orbán | Foto – Mediafax

Retragerea, anunțată după vizita lui Netanyahu

Guvernul Viktor Orbán anunțase retragerea Ungariei din Curtea Penală Internațională în aprilie 2025, la scurt timp după sosirea în țară a premierului israelian Benjamin Netanyahu.

La acel moment, Curtea Penală Internațională emisese un mandat de arestare pe numele lui Netanyahu pentru presupuse crime de război și crime împotriva umanității. Autoritățile de la Budapesta au respins ideea unei eventuale arestări.

FOTO: Mediafax

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