Prima reacție a lui Donald Trump după atacul armat de la Casa Albă

Președintele Donald Trump a comentat public incidentul armat produs în apropierea Casei Albe, în care un bărbat înarmat a fost ucis de agenții Secret Service după un schimb de focuri.

Mesajul lui Donald Trump după incidentul petrecut

Donald Trump a transmis un mesaj pe platforma Truth Social, în care a mulțumit forțelor de ordine pentru intervenția rapidă și a vorbit despre importanța consolidării securității în jurul Casei Albe.

„Mulţumesc Serviciilor noastre Secrete şi Forţelor de ordine pentru acţiunile rapide şi profesionale întreprinse în această seară împotriva unui atacator înarmat din apropierea Casei Albe, care avea un istoric violent şi o posibilă obsesie pentru cea mai preţuită clădire a ţării noastre. Atacatorul a murit după un schimb de focuri cu agenţi ai Serviciilor Secrete în apropierea porţilor Casei Albe. Acest eveniment are loc la o lună după împuşcăturile de la Cina Corespondenţilor de la Casa Albă şi demonstrează cât de important este, pentru toţi viitorii preşedinţi, să obţină ceea ce va fi cel mai sigur şi securizat spaţiu de acest fel construit vreodată în Washington, D.C. Securitatea naţională a ţării noastre o cere!”, a scris Trumo în Truth Social.

Atac armat la Casa Albă

În jurul orei 18:10, un bărbat înarmat a tras focuri de armă spre agenții Secret Service aflați de pază la reședința oficială a președintelui SUA. El a fost împușcat de ofițerii aflați la post și a decedat, ulterior, la un spital din apropiere, din cauza rănilor suferite.

Bărbatul care a deschis focul a fost identificat de forțele de ordine ca Nasire Best. Acesta avea 21 de ani și era din Maryland.

