Trump celebrează finalul emisiunii lui Stephen Colbert cu un videoclip AI controversat. Casa Albă a distribuit imaginile ofensatoare

Președintele SUA, Donald Trump, a publicat pe Truth Social un videoclip generat cu inteligență artificială în care apare aruncându-l pe Stephen Colbert într-un tomberon, după ultima ediție a emisiunii „The Late Show”. Clipul a fost redistribuit și de contul oficial al Casei Albe de pe X, în timp ce Trump a reluat atacurile la adresa prezentatorilor de late-night care îl critică.

Trump celebrează finalul emisiunii lui Stephen Colbert cu un videoclip AI controversat

În imaginile generate cu ajutorul inteligenței artificiale, Stephen Colbert apare pe scena ultimei ediții a emisiunii „The Late Show cu Stephen Colbert”, înainte ca Donald Trump să vină prin spatele lui, să îl apuce de umeri și să îl arunce într-un tomberon. După ce închide capacul, Trump începe să danseze pe melodia „YMCA” a trupei Village People.

Totuși, momentul ales de Trump pentru a ironiza emisiunea aflată la final vine chiar în timpul unui segment în care Colbert făcea glume despre „Trump Mobile”, telefonul care a ajuns la cumpărători după o întârziere de nouă luni.

Holy shit! Stephen Colbert is using one of his LAST shows to get even with Trump. Colbert is responding to being taken off the air by giving ZERO f*cks. This is one of the most brilliant takedowns of Trump and his America First bullsh*t I’ve ever seen. pic.twitter.com/AX2gwDaasC — CALL TO ACTIVISM (@CalltoActivism) May 21, 2026

Casa Albă a redistribuit imaginile

Clipul a fost publicat vineri seară pe platforma Truth Social și redistribuit ulterior de contul oficial al Casei Albe de pe rețeaua X, însoțit de mesajul: „Bye-bye (n.r. La revedere)”.

Trump: „Începutul sfârșitului” pentru televiziunea Late Night

Într-o altă postare pe Truth Social, liderul american a afirmat că eliminarea lui Colbert reprezintă „începutul sfârșitului” pentru alți prezentatori de Late Night ostili administrației sale.

„Concedierea lui Stephen Colbert de la CBS a fost «începutul sfârșitului» pentru prezentatorii Late Night lipsiți de talent, răi, plătiți excesiv, lipsiți de amuzament și foarte prost cotați”, a scris Trump. „Alții, chiar mai puțin talentați, vor urma în curând. Odihnească-se cu toții în pace!”

Trump i-a vizat în repetate rânduri și pe Jimmy Kimmel și Seth Meyers, prezentatori care l-au criticat constant în emisiunile lor. Președintele american a cerut anterior companiei Disney să renunțe la Kimmel și a solicitat NBC să îl concedieze pe Meyers.

Controverse după anularea emisiunii lui Colbert

CBS a anunțat în iulie 2025 că va închide „The Late Show with Stephen Colbert”, invocând motive financiare. Decizia a venit la scurt timp după ce compania-mamă, Paramount, a ajuns la o înțelegere de 16 milioane de dolari într-un proces intentat de Trump privind editarea unui interviu „60 Minutes” cu Kamala Harris.

La câteva zile după acord, Comisia Federală pentru Comunicații (FCC) a aprobat fuziunea de 8 miliarde de dolari dintre Paramount și Skydance.

Anularea emisiunii a provocat reacții dure din partea democraților și a criticilor administrației Trump, care au susținut că decizia ar fi fost luată pentru a obține bunăvoința Casei Albe și pentru a reduce spațiul acordat satirei politice.

Comisarul democrat al FCC, Anna Gomez, a acuzat administrația Trump că încearcă să elimine de pe post programele critice la adresa președintelui.

„Această administrație nu poate tolera criticii, fie că vorbim despre emisiuni de comedie late-night sau despre ‘The View’”, a declarat Gomez.

Presiuni asupra televiziunilor americane

Trump a cerut în mod repetat retragerea licențelor unor posturi de televiziune și a criticat public rețelele care găzduiesc prezentatori ostili administrației sale.

FCC investighează în prezent dacă emisiunea „The View” de la ABC a încălcat regulile privind timpul egal de antenă după un interviu cu politicianul democrat James Talarico, scrie The Guardian.

În același timp, președintele FCC, Brendan Carr, a dispus o revizuire anticipată a licențelor pentru opt stații ABC, după ce Trump a cerut concedierea lui Jimmy Kimmel. Disney trebuie să depună documentele pentru reînnoirea licențelor până la 28 mai.

Carr a negat însă că Stephen Colbert ar fi fost îndepărtat din cauza presiunilor politice, afirmând că prezentatorul „nu mai era la fel de popular sau de amuzant ca înainte”.

