Prima pagină » Actualitate » Atac armat la Casa Albă. Suspectul a fost împușcat mortal de Secret Service. „A scos o armă din geantă și a început să tragă asupra ofițerilor”

Atac armat la Casa Albă. Suspectul a fost împușcat mortal de Secret Service. „A scos o armă din geantă și a început să tragă asupra ofițerilor”

Atac armat la Casa Albă. Suspectul a fost împușcat mortal de Secret Service. „A scos o armă din geantă și a început să tragă asupra ofițerilor”
Atac armat la Casa Albă. Suspectul a fost împușcat mortal / Sursa FOTO: Shutterstock
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Un nou atac armat la Casa Albă zguduie America. Un bărbat înarmat a tras focuri de armă spre agenții Secret Service aflați de pază la reședința oficială a președintelui SUA. El a fost împușcat de ofițerii aflați la post și a decedat, ulterior, la un spital din apropiere, din cauza rănilor suferite. De asemenea, în schimbul de focuri, un trecător a fost rănit.

Jurnaliștii prezenți la Casa Albă au relatat că s-au auzit mai multe focuri de armă. Potrivit AP, personalul de securitate le-a cerut să se adăpostească în sala de conferințe de presă.

Președintele Trump era în Casa Albă

Într-o postare pe rețelele de socializare, directorul FBI, Kash Patel, a explicat ce s-a întâmplat. „Vom informa publicul pe măsură ce vom putea”, a transmis el.

Potrivit CNN, președintele Donald Trump se afla în interiorul Casei Albe în acel moment.

Dovezile împușcăturilor erau vizibile pe trotuarul din fața complexului. Acolo, ofițerii Secret Service au plasat zeci de marcaje portocalii pentru probe pe sol. De asemenea, o bandă galbenă de delimitare a scenei unde s-a produs o infracțiune se întindea pe o porțiune destul de mare.

Au fost observate și materiale medicale, inclusiv mănuși chirurgicale violet și truse pe care, în mod obișnuit, le utilizează personalul de urgență.

La scurt timp după cele întâmplate, serviciul care asigură securitatea președintelui american a dat o declarație oficială de presă. Iată cronologia preliminară a faptelor, potrivit Secret Service:

„Sâmbătă, puțin după ora 18:00, o persoană s-a apropiat de un punct de control al Secret Service din zona străzii 17 și a bulevardului Pennsylvania NW. O anchetă preliminară indică faptul că, pe măsură ce persoana se apropia, a scos o armă din geantă și a început să tragă asupra ofițerilor aflați la post. Ofițerii de poliție ai Secret Service au ripostat, împușcându-l pe suspect, care a fost transportat la un spital din zonă, unde a decedat, ulterior.

De asemenea, în timpul schimbului de focuri, un trecător a fost lovit de gloanțe. Nu este încă clar dacă trecătorul a fost lovit de focurile inițiale trase de suspect sau în timpul schimbului de focuri care a urmat. Personalul Secret Service nu a suferit răni.

Președintele Trump se afla la Casa Albă în timpul incidentului, dar nu a fost afectat.

Incidentul rămâne în curs de investigare”.

Cine este atacatorul

Bărbatul care a deschis focul în apropierea Casei Albe a fost identificat de forțele de ordine. El este Nasire Best, avea 21 de ani și era din Maryland. Informația a fost confirmată de mai multe surse pentru Fox News.

Best a murit în timp ce era transportat la GW Medical Center, după ce a fost împușcat de agenții Secret Service.

Presa din State relatează că suspectul a mai avut întâlniri anterioare cu Secret Service și se știa despre el că are probleme de sănătate mintală.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Cod Roșu la Casa Albă: s-au tras focuri de armă la 50 de metri de președintele Trump. Liderul american, evacuat urgent de Secret Service

„Ar fi trebuit să fiu mort”. Cum comentează Donald TRUMP tentativa de asasinat care l-a vizat

Unde a mers Donald TRUMP după tentativa de asasinat. Avionul a aterizat în miez de noapte

Ce se știe până acum despre Thomas Matthew Crooks. Cine este ATACATORUL lui Donald Trump. Primul anunț făcut de FBI

Recomandarea video

Citește și

LIVE UPDATE Război în Ucraina, ziua 1550. Rușii au făcut prăpăd în Kiev: atac de amploare cu zeci de rachete și drone. Un mort și mai multe persoane rănite
06:28
Război în Ucraina, ziua 1550. Rușii au făcut prăpăd în Kiev: atac de amploare cu zeci de rachete și drone. Un mort și mai multe persoane rănite
VIDEO Concertul lui Max Korzh s-a încheiat cu un uriaș foc de artificii. Cum a decurs evacuarea Arenei Naționale
23:44
Concertul lui Max Korzh s-a încheiat cu un uriaș foc de artificii. Cum a decurs evacuarea Arenei Naționale
ULTIMA ORĂ Atac devastator iminent al Rusiei. Zelenski: „Posibil, o rachetă de tip Oreșnik se îndreată asupra Ucrainei. Mergeți în adăposturi”
23:17
Atac devastator iminent al Rusiei. Zelenski: „Posibil, o rachetă de tip Oreșnik se îndreată asupra Ucrainei. Mergeți în adăposturi”
ACCIDENT Două tramvaie s-au ciocnit frontal Dusseldorf, Germania. Zeci de persoane rănite
23:00
Două tramvaie s-au ciocnit frontal Dusseldorf, Germania. Zeci de persoane rănite
EVENIMENT Avocatul Gheoghe Piperea: Probabil, mesajul mobilizator pe Telegram pentru concertul lui Max Korzh a fost “Marș la București”
22:42
Avocatul Gheoghe Piperea: Probabil, mesajul mobilizator pe Telegram pentru concertul lui Max Korzh a fost “Marș la București”
VIDEO Imagini cu participanții de la ultramaratonul „Transylvania 100” care au căzut în râpă
22:09
Imagini cu participanții de la ultramaratonul „Transylvania 100” care au căzut în râpă
Mediafax
Împușcături la Casa Albă în timp ce Trump se afla înauntru. Suspectul a fost ucis
Digi24
Toți oamenii ayatollahului: aliații Iranului învață să se descurce singuri
Cancan.ro
Pescobar, DISTRUS. Restaurantul mega celebru a fost ÎNCHIS! Motivul este halucinant
Prosport.ro
FOTO. Două jucătoare se iubesc. Relația lor e pusă de un eveniment unde trebuie să fie adversare
Adevarul
Criza politică din România a stricat planul Budapestei privind gazul din Marea Neagră. Presa maghiară scrie despre acordul crucial pentru Ungaria
Mediafax
Crama de pe Autostrada Soarelui care a dus vinul dobrogean în lume
Click
Daniel Iordăchioaie, experiență de coșmar după ce a acceptat un avans de 10.000 de dolari: „M-am băgat de frică. Groapa era adâncă de doi metri, iar pământul era deasupra mea”
Digi24
„Ceasul ticăie pentru Putin. Mai are 5 luni”. Avertismentul șefului serviciilor secrete estoniene privind pierderile uriașe ale Rusiei
Cancan.ro
A dat lovitura după Survivor! Gabi Tamaș a semnat. Pe ce post TV va putea fi văzut
Ce se întâmplă doctore
Ce arată primele rezultate ale necropsiei lui Robert, elevul din Bacău mort după ce s-ar fi înecat cu un sandwich
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Performanță spectaculoasă pentru un român în Formula 4. Pleacă din pole position
Descopera.ro
Marea Piramidă din Giza are sistem anti-cutremur! Cum e posibil?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Gheorghe: - Ioane, dacă eu m-aș însura cu soră-ta, noi doi ce-am fi?
Descopera.ro
Cum a dispărut tumoarea de pe brațul unei femei deși nu a urmat vreun tratament?
ACTUALITATE Viorel Cataramă: „Conflictele din România au fost mereu câștigate de oamenii din spatele președintelui. Niciodată un premier nu a câștigat o bătălie cu președintele”
06:00
Viorel Cataramă: „Conflictele din România au fost mereu câștigate de oamenii din spatele președintelui. Niciodată un premier nu a câștigat o bătălie cu președintele”
ALEGERI ÎN SUA Cel mai mare adversar politic al lui Trump nu este un democrat, ci chiar un republican
06:00
Cel mai mare adversar politic al lui Trump nu este un democrat, ci chiar un republican
TURISM Unde își petrec românii minivacanța de Rusalii. Specialist în turism: „Marea rămâne o atracție pentru această perioadă”. Ce alte destinații sunt favorite
06:00
Unde își petrec românii minivacanța de Rusalii. Specialist în turism: „Marea rămâne o atracție pentru această perioadă”. Ce alte destinații sunt favorite
Dezvăluirea care face lumină după 36 de ani. Cum au devenit ofițerii de securitate magistrați peste noapte. Istoricul Marius Oprea: „Vă întrebați de ce nu s-au făcut dosarele Revoluției?”
06:00
Dezvăluirea care face lumină după 36 de ani. Cum au devenit ofițerii de securitate magistrați peste noapte. Istoricul Marius Oprea: „Vă întrebați de ce nu s-au făcut dosarele Revoluției?”
EXCLUSIV Ce măsuri a luat, în secret, Poliția Română, după măcelul din Centrul Vechi, dintre motocicliști și fanii Max Korzh
05:00
Ce măsuri a luat, în secret, Poliția Română, după măcelul din Centrul Vechi, dintre motocicliști și fanii Max Korzh
FLASH NEWS Cristian Mungiu câștigă al doilea Palme d’Or din carieră cu filmul Fjord
22:41
Cristian Mungiu câștigă al doilea Palme d’Or din carieră cu filmul Fjord

Cele mai noi

Trimite acest link pe