Atac armat la Casa Albă. Suspectul a fost împușcat mortal de Secret Service. „A scos o armă din geantă și a început să tragă asupra ofițerilor”

Un nou atac armat la Casa Albă zguduie America. Un bărbat înarmat a tras focuri de armă spre agenții Secret Service aflați de pază la reședința oficială a președintelui SUA. El a fost împușcat de ofițerii aflați la post și a decedat, ulterior, la un spital din apropiere, din cauza rănilor suferite. De asemenea, în schimbul de focuri, un trecător a fost rănit.

Jurnaliștii prezenți la Casa Albă au relatat că s-au auzit mai multe focuri de armă. Potrivit AP, personalul de securitate le-a cerut să se adăpostească în sala de conferințe de presă.

Președintele Trump era în Casa Albă

Într-o postare pe rețelele de socializare, directorul FBI, Kash Patel, a explicat ce s-a întâmplat. „Vom informa publicul pe măsură ce vom putea”, a transmis el.

Potrivit CNN, președintele Donald Trump se afla în interiorul Casei Albe în acel moment.

Dovezile împușcăturilor erau vizibile pe trotuarul din fața complexului. Acolo, ofițerii Secret Service au plasat zeci de marcaje portocalii pentru probe pe sol. De asemenea, o bandă galbenă de delimitare a scenei unde s-a produs o infracțiune se întindea pe o porțiune destul de mare.

Au fost observate și materiale medicale, inclusiv mănuși chirurgicale violet și truse pe care, în mod obișnuit, le utilizează personalul de urgență.

La scurt timp după cele întâmplate, serviciul care asigură securitatea președintelui american a dat o declarație oficială de presă. Iată cronologia preliminară a faptelor, potrivit Secret Service:

„Sâmbătă, puțin după ora 18:00, o persoană s-a apropiat de un punct de control al Secret Service din zona străzii 17 și a bulevardului Pennsylvania NW. O anchetă preliminară indică faptul că, pe măsură ce persoana se apropia, a scos o armă din geantă și a început să tragă asupra ofițerilor aflați la post. Ofițerii de poliție ai Secret Service au ripostat, împușcându-l pe suspect, care a fost transportat la un spital din zonă, unde a decedat, ulterior.

De asemenea, în timpul schimbului de focuri, un trecător a fost lovit de gloanțe. Nu este încă clar dacă trecătorul a fost lovit de focurile inițiale trase de suspect sau în timpul schimbului de focuri care a urmat. Personalul Secret Service nu a suferit răni.

Președintele Trump se afla la Casa Albă în timpul incidentului, dar nu a fost afectat.

Incidentul rămâne în curs de investigare”.

Cine este atacatorul

Bărbatul care a deschis focul în apropierea Casei Albe a fost identificat de forțele de ordine. El este Nasire Best, avea 21 de ani și era din Maryland. Informația a fost confirmată de mai multe surse pentru Fox News.

Best a murit în timp ce era transportat la GW Medical Center, după ce a fost împușcat de agenții Secret Service.

Presa din State relatează că suspectul a mai avut întâlniri anterioare cu Secret Service și se știa despre el că are probleme de sănătate mintală.

