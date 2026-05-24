Dezvăluiri teribile despre atacatorul de la Casa Albă. Bărbatul care a tras în agenții Secret Service se credea Iisus Hristos

Nasire Best, de 21 de ani, bărbatul înarmat care a tras cu arma în fața Casei Albe, se credea Iisus Hristos. În schimbul de focuri cu agenții Secret Service, el a fost împușcat de mai multe ori. A decedat la un spital din apropiere, după câteva ore.

Potrivit New York Post, atacatorul a deschis focul asupra unui punct de control de lângă Casa Albă în jurul orelor 18:10.

Secret Service îl știa pe Nasire Best

Anterior, el fusese văzut mergând într-un mod ciudat de-a lungul străzii 17th St. Northwest. Când s-a apropiat de postul de control al Secret Service, nu departe de Casa Albă, a scos o armă din geanta pe care o avea și a reușit să tragă câteva focuri înainte de a fi împușcat mortal într-o ploaie de gloanțe, scrie sursa citată.

Cel puțin un trecător a fost lovit și rănit grav în timpul schimbului de focuri.

Deși motivul atacului nu a fost confirmat, mai multe surse au precizat că Best era o persoană cu probleme psihice. Ofițerii Secret Service îl cunoșteau destul de bine pentru că se învârtea în mod repetat în jurul diverselor puncte de acces la Casa Albă.

De altfel, o hotărâre judecătorească anterioară îi interzicea să se apropie de reședința președintelui SUA, dar bărbatul a încălcat ordinul primit.

„FBI-ul se află la fața locului și sprijină Serviciul Secret în răspunsul la focurile de armă trase în apropierea incintei Casei Albe. Vom informa publicul pe măsură ce vom putea”, a postat pe X Kash Patel, directorul FBI, la scurt timp după producerea incidentului.

FBI is on the scene and supporting Secret Service responding to shots fired near White House grounds – we will update the public as we’re able — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) May 23, 2026

„Eram în mijlocul înregistrării pe iPhone”

Focurile de armă trase i-au speriat pe jurnaliștii care erau atunci la Casa Albă. Un reporter al televiziunii ABC, aflat în timpul unei transmisiuni în direct, a fost văzut aruncându-se la pământ pentru a se adăposti.

„Eram în mijlocul înregistrării pe iPhone pentru un videoclip de socializare de pe peluza nordică a Casei Albe când am auzit focurile de armă”, a spus Selina Wang, corespondent senior al ABC la Casa Albă.

Secret Service Secret a închis rapid Casa Albă și le-a cerut jurnaliștilor să se adune rapid spre a merge la adăpost în sala de conferințe de presă. După aproximativ o jumătate de oră, măsurile au fost ridicate.

„A susținut că este Iisus Hristos și cerea să fie arestat”

Nasire Best a fost internat de mai multe ori. Într-un caz, a fost acuzat de obstrucționarea traficului rutier la intersecția dintre 15th Street și E Street NW. Apoi, la scurt timp distanță, a ajuns din nou sub arest pentru intrare ilegală.

În acest incident, Best a ocolit un punct de control pietonal restricționat al Casei Albe. A trecut printr-o bandă de ieșire cu turnichet, înainte să fie prins.

Când a fost reținut de agenții Secret Service și predat polițiștilor, el a făcut o serie de declarații halucinante. „Best susținea că este Iisus Hristos și cerea să fie arestat”, se arată în procesele-verbale ale instanței referitoare la acest incident.

În urmă cu aproximativ o lună, un trăgător a deschis focul la Cina Corespondenților de la Casa Albă, la care participa și președintele Donald Trump.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Atac armat la Casa Albă. Suspectul a fost împușcat mortal de Secret Service. „A scos o armă din geantă și a început să tragă asupra ofițerilor”

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Cod Roșu la Casa Albă: s-au tras focuri de armă la 50 de metri de președintele Trump. Liderul american, evacuat urgent de Secret Service

„Ar fi trebuit să fiu mort”. Cum comentează Donald TRUMP tentativa de asasinat care l-a vizat

Unde a mers Donald TRUMP după tentativa de asasinat. Avionul a aterizat în miez de noapte

Ce se știe până acum despre Thomas Matthew Crooks. Cine este ATACATORUL lui Donald Trump. Primul anunț făcut de FBI