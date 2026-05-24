Dezvăluiri teribile despre atacatorul de la Casa Albă. Bărbatul care a tras în agenții Secret Service se credea Iisus Hristos

Dezvăluiri teribile despre atacatorul de la Casa Albă / foto ilustrativ, sursa: Profimedia
Nasire Best, de 21 de ani, bărbatul înarmat care a tras cu arma în fața Casei Albe, se credea Iisus Hristos. În schimbul de focuri cu agenții Secret Service, el a fost împușcat de mai multe ori. A decedat la un spital din apropiere, după câteva ore.

Potrivit New York Post, atacatorul a deschis focul asupra unui punct de control de lângă Casa Albă în jurul orelor 18:10.

Secret Service îl știa pe Nasire Best

Anterior, el fusese văzut mergând într-un mod ciudat de-a lungul străzii 17th St. Northwest. Când s-a apropiat de postul de control al Secret Service, nu departe de Casa Albă, a scos o armă din geanta pe care o avea și a reușit să tragă câteva focuri înainte de a fi împușcat mortal într-o ploaie de gloanțe, scrie sursa citată.

Cel puțin un trecător a fost lovit și rănit grav în timpul schimbului de focuri.

Deși motivul atacului nu a fost confirmat, mai multe surse au precizat că Best era o persoană cu probleme psihice. Ofițerii Secret Service îl cunoșteau destul de bine pentru că se învârtea în mod repetat în jurul diverselor puncte de acces la Casa Albă.

De altfel, o hotărâre judecătorească anterioară îi interzicea să se apropie de reședința președintelui SUA, dar bărbatul a încălcat ordinul primit.

„FBI-ul se află la fața locului și sprijină Serviciul Secret în răspunsul la focurile de armă trase în apropierea incintei Casei Albe. Vom informa publicul pe măsură ce vom putea”, a postat pe X Kash Patel, directorul FBI, la scurt timp după producerea incidentului.

„Eram în mijlocul înregistrării pe iPhone”

Focurile de armă trase i-au speriat pe jurnaliștii care erau atunci la Casa Albă. Un reporter al televiziunii ABC, aflat în timpul unei transmisiuni în direct, a fost văzut aruncându-se la pământ pentru a se adăposti.

„Eram în mijlocul înregistrării pe iPhone pentru un videoclip de socializare de pe peluza nordică a Casei Albe când am auzit focurile de armă”, a spus Selina Wang, corespondent senior al ABC la Casa Albă.

Secret Service Secret a închis rapid Casa Albă și le-a cerut jurnaliștilor să se adune rapid spre a merge la adăpost în sala de conferințe de presă. După aproximativ o jumătate de oră, măsurile au fost ridicate.

„A susținut că este Iisus Hristos și cerea să fie arestat”

Nasire Best a fost internat de mai multe ori. Într-un caz, a fost acuzat de obstrucționarea traficului rutier la intersecția dintre 15th Street și E Street NW. Apoi, la scurt timp distanță, a ajuns din nou sub arest pentru intrare ilegală.

În acest incident, Best a ocolit un punct de control pietonal restricționat al Casei Albe. A trecut printr-o bandă de ieșire cu turnichet, înainte să fie prins.

Când a fost reținut de agenții Secret Service și predat polițiștilor, el a făcut o serie de declarații halucinante. „Best susținea că este Iisus Hristos și cerea să fie arestat”, se arată în procesele-verbale ale instanței referitoare la acest incident.

În urmă cu aproximativ o lună, un trăgător a deschis focul la Cina Corespondenților de la Casa Albă, la care participa și președintele Donald Trump.

