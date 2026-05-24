Reuters: Teheranul nu a acceptat predarea stocului de uraniu puternic îmbogățit Statelor Unite

Iranul respinge ideea predării stocului de uraniu

O sursă iraniană de rang înalt a declarat duminică pentru Reuters că Teheranul nu a acceptat să predea stocul său de uraniu puternic îmbogățit. Potrivit acesteia, dosarul nuclear nu este inclus în înțelegerea preliminară cu Statele Unite.

„Chestiunea nucleară va fi abordată în negocierile pentru un acord final și, prin urmare, nu face parte din actualul acord. Nu a existat niciun acord privind trimiterea în afara țării a stocului de uraniu puternic îmbogățit al Iranului”, a declarat sursa pentru Reuters.

Declarațiile vin după ce doi oficiali americani au afirmat pentru The New York Times că Iranul ar fi fost de acord, în linii mari, să renunțe la uraniu, urmând ca detaliile exacte să fie stabilite ulterior, în cadrul negocierilor de după un eventual acord.

Proiectul de acord include angajamente din partea Iranului de a nu urmări dezvoltarea armelor nucleare și discuții privind suspendarea programului de îmbogățire a uraniului, precum și gestionarea stocului existent de uraniu puternic îmbogățit, potrivit Axios, citat de The Times of Israel.

Trump: „ Probabil îl vom distruge după ce îl vom obține ”

Donald Trump spunea joi că Statele Unite nu vor accepta ca Iranul să rămână în posesia acestor

„Îl vom lua. Nu avem nevoie de el, nu îl vrem. Probabil îl vom distruge după ce îl vom obține, dar nu le vom permite să-l aibă”, a spus Trump.

