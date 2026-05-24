Prima pagină » Știri externe » Reuters: Teheranul nu a acceptat predarea stocului de uraniu puternic îmbogățit Statelor Unite

Reuters: Teheranul nu a acceptat predarea stocului de uraniu puternic îmbogățit Statelor Unite

Reuters: Teheranul nu a acceptat predarea stocului de uraniu puternic îmbogățit Statelor Unite
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

O sursă oficială iraniană a declarat că Iranul nu a convenit să predea stocul său de uraniu puternic îmbogățit și că subiectul nuclear nu face parte din acordul preliminar discutat cu Statele Unite, informează Reuters.

Iranul respinge ideea predării stocului de uraniu

O sursă iraniană de rang înalt a declarat duminică pentru Reuters că Teheranul nu a acceptat să predea stocul său de uraniu puternic îmbogățit. Potrivit acesteia, dosarul nuclear nu este inclus în înțelegerea preliminară cu Statele Unite.

„Chestiunea nucleară va fi abordată în negocierile pentru un acord final și, prin urmare, nu face parte din actualul acord. Nu a existat niciun acord privind trimiterea în afara țării a stocului de uraniu puternic îmbogățit al Iranului”, a declarat sursa pentru Reuters.

Declarațiile vin după ce doi oficiali americani au afirmat pentru The New York Times că Iranul ar fi fost de acord, în linii mari, să renunțe la uraniu, urmând ca detaliile exacte să fie stabilite ulterior, în cadrul negocierilor de după un eventual acord.

Proiectul de acord include angajamente din partea Iranului de a nu urmări dezvoltarea armelor nucleare și discuții privind suspendarea programului de îmbogățire a uraniului, precum și gestionarea stocului existent de uraniu puternic îmbogățit, potrivit Axios, citat de The Times of Israel.

Trump: „Probabil îl vom distruge după ce îl vom obține

Donald Trump spunea joi că Statele Unite nu vor accepta ca Iranul să rămână în posesia acestor

„Îl vom lua. Nu avem nevoie de el, nu îl vrem. Probabil îl vom distruge după ce îl vom obține, dar nu le vom permite să-l aibă”, a spus Trump.

Recomandarea autorului:

Recomandarea video

Mediafax
Ce ascund persoanele care doar citesc mesajele din grupurile de WhatsApp, dar nu răspund niciodată
Digi24
„Copilul diavolului” în lumea interlopilor: Povestea singurei femei care a fost acceptată în yakuza, mult temuta mafie din Japonia
Cancan.ro
Antena 1 a difuzat imaginile groazei! Ce i-a făcut Tamaș colegei Bianca? A înjurat ca la ușa cortului, a început să rupă scaunele, le-a aruncat în foc și..
Prosport.ro
FOTO. Două jucătoare se iubesc. Relația lor e pusă de un eveniment unde trebuie să fie adversare
Adevarul
Premierul tehnocrat, soluția de avarie pentru criza politică?
Mediafax
Crama de pe Autostrada Soarelui care a dus vinul dobrogean în lume
Click
Cum arată noul living al Andreei Marin. Vedeta și-a redecorat casa și le-a arătat fanilor colțul ei de relaxare: „Am scăpat de un stres”
Digi24
„Ceasul ticăie pentru Putin. Mai are 5 luni”. Avertismentul șefului serviciilor secrete estoniene privind pierderile uriașe ale Rusiei
Cancan.ro
Pescobar, DISTRUS. Restaurantul mega celebru a fost ÎNCHIS! Motivul este halucinant
Ce se întâmplă doctore
Ce arată primele rezultate ale necropsiei lui Robert, elevul din Bacău mort după ce s-ar fi înecat cu un sandwich
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Românul David Cristofor a obținut locul 2 pe traseu în Formula 4, dar arbitrii l-au penalizat. Ce s-a întâmplat
Descopera.ro
Marea Piramidă din Giza are sistem anti-cutremur! Cum e posibil?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Gheorghe: - Ioane, dacă eu m-aș însura cu soră-ta, noi doi ce-am fi?
Descopera.ro
Eva Watson-Schütze, femeia care a ajutat fotografia să fie recunoscută ca artă
FLASH NEWS Tanczos Barna spune cine ar fi marele câştigător dacă ar avea loc alegeri anticipate: „Nu ar fi un lucru bun nici pentru România”
14:45
Tanczos Barna spune cine ar fi marele câştigător dacă ar avea loc alegeri anticipate: „Nu ar fi un lucru bun nici pentru România”
FLASH NEWS Regizorul Tudor Giurgiu cere bani pentru Oscar, nu doar „mesaje sforăitoare” de la Guvern, după succesul de la Cannes
14:39
Regizorul Tudor Giurgiu cere bani pentru Oscar, nu doar „mesaje sforăitoare” de la Guvern, după succesul de la Cannes
REACȚIE Oana Pellea îl somează pe Nicușor Dan după succesul lui Cristian Mungiu la Cannes: „Care sunt măsurile concrete prin care sprijină Cultura din România?”
14:05
Oana Pellea îl somează pe Nicușor Dan după succesul lui Cristian Mungiu la Cannes: „Care sunt măsurile concrete prin care sprijină Cultura din România?”
INEDIT Premieră logistică. România a realizat primul transport aerian cu peste 4.000 de oi în Algeria
13:38
Premieră logistică. România a realizat primul transport aerian cu peste 4.000 de oi în Algeria
FLASH NEWS Vicepremierul Tanczos Barna evaluează riscurile unui guvern tehnocrat: „Nu a adus lucruri foarte bune. Dar este una dintre soluții la criza politică”
13:35
Vicepremierul Tanczos Barna evaluează riscurile unui guvern tehnocrat: „Nu a adus lucruri foarte bune. Dar este una dintre soluții la criza politică”
FLASH NEWS Ilie Bolojan îşi face timp ca să-l felicite pe regizorul Cristian Mungiu: „Mulțumim pentru imaginea pe care o duce mai departe despre România”
13:15
Ilie Bolojan îşi face timp ca să-l felicite pe regizorul Cristian Mungiu: „Mulțumim pentru imaginea pe care o duce mai departe despre România”

Cele mai noi

Trimite acest link pe