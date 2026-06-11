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Protestele anti-imigrație din Irlanda de Nord au continuat pentru a doua noapte. Poliția a apelat la tunurile de apă

Protestele anti-imigrație din Irlanda de Nord au continuat pentru a doua noapte. Poliția a apelat la tunurile de apă
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A doua noapte de proteste anti-imigrație și violențe din Irlanda de Nord a fost marcată de ciocniri dure între forțele de ordine și manifestanți. Incidentele s-au extins în afara capitalei Belfast, iar poliția a fost nevoită să folosească tunuri de apă. Revoltele au izbucnit după ce un imigrant sudanez a atacat brutal cu cuțitul un localnic pe 8 iunie.

Poliția a folosit tunuri cu apă și vehicule blindate pentru a dispersa o mulțime de aproximativ 300 de protestatari violenți. În urma ciocnirilor, cel puțin 16 persoane au fost arestate și 12 ofițeri de poliție au fost răniți, scrie CNN.

Aceste revolte au urmat unei nopți de revoltă mai ample, când protestatarii mascați au incendiat case și vehicule într-un val de violențe anti-imigranți. Mulțimea de oameni s-a adunat marți în diferite zone ale Belfastului, cel mai mare oraș din Irlanda de Nord, unde au dat foc unui autobuz, mașinilor, caselor, au ridicat baricade și au forțat mai multe familii să-și părăsească locuințele.

„Aproximativ 27 de persoane au rămas fără adăpost aseară, deoarece oamenii au mers din ușă în ușă pentru a viza cetățeni străini și a-i alunga din casele lor”, a spus ministrul britanic Ruth Anderson. „Îmi pot doar imagina teroarea lor.”

Proteste mai mici au avut loc marți seară și în alte orașe britanice, inclusiv Bangor, Glasgow și Londra, unde un grup de protestatari de extremă dreapta s-a confruntat cu poliția și a intonat scandări anti-imigrație.

Elon Musk, un catalizator al protestelor din Belfast

Miliardarul Elon Musk s-a numărat printre figurile americane de dreapta care au cerut demonstrații în stradă. „Numai protestând REPETAT și CU ZGOMOT va exista vreo schimbare!”, a scris acesta pe pagina sa de X, în timp ce a distribuit un apel la mitinguri la nivel național lansat de Tommy Robinson, un agitator controversat din Marea Britanie.

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