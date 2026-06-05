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Putin a fost informat despre „scrisoarea deschisă” a lui Zelenski. Ce anunță Kremlinul

Putin a fost informat despre „scrisoarea deschisă” a lui Zelenski. Ce anunță Kremlinul
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Secretarul de presă al liderului rus, Dmitri Peskov, a confirmat că Vladimir Putin a fost informat despre scrisoarea deschisă formulată de președintele ucrainean Volodimir Zelenski, în care i-a cerut o întâlnire față în față și o încetare completă a focului pe toată durata discuțiilor, a anunțat TASS.

Putin a fost informat despre „scrisoarea deschisă” a lui Zelenski

Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al Kremlinului, a declarat că lui Putin i-a fost deja raportat despre scrisoarea lui Zelenski, subliniind faptul că, în prezent, Rusia nu are canale oficiale de comunicare cu Ucraina.

Peskov a mai transmis că Rusia speră la reluarea procesului de negociere pentru soluționarea conflictului din Ucraina.

Ce mesaj a transmis președintele ucrainean

Volodimir Zelenski i-a cerut joi președintelui rus, într-o scrisoare deschisă, o întâlnire față în față și o încetare completă a focului pe toată durata discuțiilor.

Scrisoarea îi este adresată direct liderului de la Kremlin și este descrisă de Zelenski ca fiind singura cale reală pentru a pune capăt conflictului. Pe lângă propunerile oficiale de pace, textul conține și nuanțe critice directe, unde Zelenski menționează inclusiv că „vârsta începe să își spună cuvântul” în cazul liderului rus.

Cu o zi înainte de transmiterea scrisorii, Volodimir Zelenski a declarat public că este pregătit pentru negocieri directe cu Putin pentru a opri războiul. Președintele ucrainean a spus că preferă această variantă „mai degrabă decât să aștepte la coadă” după alți mediatori internaționali. Cu toate că au existat tentative de a organiza discuții și în trecut, Zelenski a exclus de mai multe ori posibilitatea de a călători la Moscova. (Vezi scrisoarea AICI)

Peskov: „Biden a implicat indirect SUA în acest conflict

Secretarul de presă al liderului rus, Dmitri Peskov, a declarat că poziția Casei Albe cu privire la Ucraina este consecventă și contradictorie în același timp.

„Este consecventă din punct de vedere al declarației recente a secretarului de stat Rubio, care a spus că «Ei bine, în general, susținem o singură parte – Ucraina – și le furnizăm arme și așa mai departe. Aceasta se întâmplă în mod consecvent, deci este într-adevăr un război care a fost războiul lui Biden, de fapt Biden a implicat indirect SUA în acest conflict»”, a spus Peskov.

Acesta a declarat că nu există planuri pentru o întâlnire între Vladimir Putin și Donald Trump în viitorul apropiat.

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