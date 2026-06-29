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Putin anunță reluarea negocierilor cu SUA, privind războiul din Ucraina, după criza din Iran: „Așteptăm reprezentanții americani. Suntem pregătiți”

Putin anunță reluarea negocierilor cu SUA, privind războiul din Ucraina, după criza din Iran: „Așteptăm reprezentanții americani. Suntem pregătiți”
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Vladimir Putin | Foto - Mediafax
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Președintele rus Vladimir Putin afirmă că Moscova este pregătită să reia negocierile cu Statele Unite privind războiul din Ucraina, imediat ce Washingtonul își va reduce implicarea în războiul din Orientul Mijlociu. Declarațiile liderului de la Kremlin vin pe fondul unor noi tensiuni diplomatice dintre Rusia și SUA, după ce Trump a fost de acord să amplifice presiunea asupra Moscovei, într-o coordonare rară cu statele europene.

Vladimir Putin a declarat că Moscova este pregătită să reia dialogul cu SUA privind conflictul din Ucraina și așteaptă sosirea unei delegații americane, imediat ce administrația de la Washington își va concentra din nou atenția asupra dosarului ucrainean, după diminuarea crizei din Golf, scrie Times of Israel.

„Așteptăm, odată ce toate evenimentele se vor fi încheiat și faza fierbinte a dosarului iranian se va fi terminat, sosirea acestor reprezentanți ai administrației americane pe care i-am întâlnit deja la Moscova”, a declarat Vladimir Putin.

Vladimir Putin | Foto – Mediafax

Liderul rus a subliniat că Moscova este pregătită să continue discuțiile privind conflictul din Ucraina și relațiile bilaterale cu Washingtonul.

„Suntem pregătiți să continuăm negocierile și discutarea tuturor detaliilor”, a afirmat șeful de la Kremlin.

Afirmațiile au venit ca răspuns la o întrebare privind evoluția relațiilor dintre Moscova și Washington după summitul G7 desfășurat în Franța, unde președintele american Donald Trump a declarat că Rusia ar trebui să ajungă la un acord cu Ucraina pentru încheierea războiului.

Moscova acuză schimbarea poziției Washingtonului

La începutul lunii iunie, Putin susținea că atenția administrației americane s-a mutat de la războiul din Ucraina către conflictul cu Iranul, ceea ce a încetinit contactele diplomatice dintre cele două puteri.

Între timp, poziția exprimată de Trump în cadrul summitului G7 a fost interpretată de mai mulți observatori drept o schimbare de ton față de Rusia. Liderul de la Casa Albă a afirmat că Moscova „ar trebui să încheie un acord” cu Ucraina și a avertizat că Statele Unite ar putea reintroduce sancțiunile care au fost suspendate.

Donald Trump susține că Volodimir Zelenski amână un acord de pace cu Ucraina. „Cred că Ucraina este mai puțin pregătită să facă o înțelegere”

Donald Trump și Volodimir Zelenski

La rândul său, ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a criticat poziția Washingtonului.

„Statele Unite par să renunțe la orice pretenție la rolul de mediator imparțial și să urmeze, dimpotrivă, o cale ce constă în intensificarea presiunii sancțiunilor asupra Rusiei”, a declarat Serghei Lavrov.

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