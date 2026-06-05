Putin respinge rolul Europei în negocierile de pace și cere Ucrainei să cedeze complet regiunea Donețk

Președintele rus Vladimir Putin a exclus posibilitatea ca statele europene să joace rolul de mediatori în negocierile de pace privind războiul din Ucraina. Liderul de la Kremlin susține că țările care furnizează armament Kievului nu pot fi considerate neutre și a reiterat condițiile Moscovei pentru un eventual acord, inc lusiv cedarea integrală a regiunii Donețk de către Ucraina, potrivit Kyiv Post.

Putin respinge rolul Europei în negocierile de pace

În cadrul unei întâlniri cu jurnaliști străini la Sankt Petersburg, Vladimir Putin a respins ideea ca statele europene să participe ca mediatori în eventualele negocieri de pace.

Liderul rus a argumentat că țările care sprijină militar Ucraina nu pot avea statut de arbitru într-un conflict în care una dintre părți beneficiază direct de ajutorul lor.

„Cum poate Uniunea Europeană sau o țară membră a UE să servească drept mediator atunci când asistă direct țara cu care ne aflăm într-un conflict armat?”, a declarat Putin.

Acesta a adăugat că „medierea implică neutralitate”.

Declarațiile vin după apariția unor informații potrivit cărora Germania, Franța și Regatul Unit analizează o inițiativă diplomatică prin care Rusia și Ucraina ar putea reveni la masa negocierilor.

Kremlinul mizează pe dialogul cu Trump

Putin a făcut referire la ceea ce a descris drept un cadru de pace convenit împreună cu Donald Trump în timpul summitului desfășurat anul trecut la Anchorage, în Alaska.

Potrivit liderului rus, Europa ar putea contribui la încheierea conflictului doar dacă va convinge Kievul să accepte condițiile Moscovei, nu prin continuarea sprijinului militar acordat Ucrainei.

În același context, Putin a reiterat una dintre principalele cerințe ale Kremlinului: cedarea integrală a regiunii Donețk către Rusia, inclusiv a zonelor care se află încă sub control ucrainean.

Autoritățile de la Kiev au respins în repetate rânduri această solicitare și au susținut că un eventual acord ar trebui să pornească de la actuala linie a frontului.

Moscova pune sub semnul întrebării rolul Europei

Putin a declarat că nu este clar cine ar putea reprezenta Europa într-un format de negocieri acceptabil pentru Rusia.

Printre numele menționate de liderul rus s-a aflat și Gerhard Schröder, politician cunoscut pentru relațiile sale apropiate cu Kremlinul.

Între timp, mai mulți lideri europeni susțin că pierderile suferite de armata rusă și presiunile economice tot mai mari asupra Rusiei ar putea crea premisele unor noi discuții diplomatice.

Amenințare cu utilizarea pe scară largă a rachetelor Oreshnik

În declarațiile sale, Putin a abordat și situația de pe front, afirmând că armata rusă continuă să avanseze în Ucraina.

Totodată, liderul de la Kremlin a sugerat că Rusia ar putea extinde utilizarea sistemului de rachete hipersonice Oreshnik, după un atac recent în care arma a fost folosită pentru evaluarea performanțelor sale în condiții de luptă.

„Am numărat totul la milimetru”, a spus Putin, referindu-se la analiza rezultatelor atacului.

Potrivit acestuia, concluziile obținute vor sta la baza unor decizii privind „utilizarea la scară largă” a rachetelor Oreshnik în viitor, inclusiv împotriva unor ținte aflate în zone urbane.

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