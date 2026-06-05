Prima pagină » Știri externe » Putin respinge rolul Europei în negocierile de pace și cere Ucrainei să cedeze complet regiunea Donețk

Putin respinge rolul Europei în negocierile de pace și cere Ucrainei să cedeze complet regiunea Donețk

Putin respinge rolul Europei în negocierile de pace și cere Ucrainei să cedeze complet regiunea Donețk
Galerie Foto 7
Vladimir Putin | Foto - Mediafax
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Președintele rus Vladimir Putin a exclus posibilitatea ca statele europene să joace rolul de mediatori în negocierile de pace privind războiul din Ucraina. Liderul de la Kremlin susține că țările care furnizează armament Kievului nu pot fi considerate neutre și a reiterat condițiile Moscovei pentru un eventual acord, inc lusiv cedarea integrală a regiunii Donețk de către Ucraina, potrivit Kyiv Post.

Putin respinge rolul Europei în negocierile de pace

În cadrul unei întâlniri cu jurnaliști străini la Sankt Petersburg, Vladimir Putin a respins ideea ca statele europene să participe ca mediatori în eventualele negocieri de pace.

Liderul rus a argumentat că țările care sprijină militar Ucraina nu pot avea statut de arbitru într-un conflict în care una dintre părți beneficiază direct de ajutorul lor.

Vladimir Putin | Foto – Mediafax

„Cum poate Uniunea Europeană sau o țară membră a UE să servească drept mediator atunci când asistă direct țara cu care ne aflăm într-un conflict armat?”, a declarat Putin.

Acesta a adăugat că „medierea implică neutralitate”.

Declarațiile vin după apariția unor informații potrivit cărora Germania, Franța și Regatul Unit analizează o inițiativă diplomatică prin care Rusia și Ucraina ar putea reveni la masa negocierilor.

Kremlinul mizează pe dialogul cu Trump

Putin a făcut referire la ceea ce a descris drept un cadru de pace convenit împreună cu Donald Trump în timpul summitului desfășurat anul trecut la Anchorage, în Alaska.

Potrivit liderului rus, Europa ar putea contribui la încheierea conflictului doar dacă va convinge Kievul să accepte condițiile Moscovei, nu prin continuarea sprijinului militar acordat Ucrainei.

În același context, Putin a reiterat una dintre principalele cerințe ale Kremlinului: cedarea integrală a regiunii Donețk către Rusia, inclusiv a zonelor care se află încă sub control ucrainean.

Autoritățile de la Kiev au respins în repetate rânduri această solicitare și au susținut că un eventual acord ar trebui să pornească de la actuala linie a frontului.

Moscova pune sub semnul întrebării rolul Europei

Putin a declarat că nu este clar cine ar putea reprezenta Europa într-un format de negocieri acceptabil pentru Rusia.

Printre numele menționate de liderul rus s-a aflat și Gerhard Schröder, politician cunoscut pentru relațiile sale apropiate cu Kremlinul.

Între timp, mai mulți lideri europeni susțin că pierderile suferite de armata rusă și presiunile economice tot mai mari asupra Rusiei ar putea crea premisele unor noi discuții diplomatice.

Amenințare cu utilizarea pe scară largă a rachetelor Oreshnik

În declarațiile sale, Putin a abordat și situația de pe front, afirmând că armata rusă continuă să avanseze în Ucraina.

Totodată, liderul de la Kremlin a sugerat că Rusia ar putea extinde utilizarea sistemului de rachete hipersonice Oreshnik, după un atac recent în care arma a fost folosită pentru evaluarea performanțelor sale în condiții de luptă.

„Am numărat totul la milimetru”, a spus Putin, referindu-se la analiza rezultatelor atacului.

Potrivit acestuia, concluziile obținute vor sta la baza unor decizii privind „utilizarea la scară largă” a rachetelor Oreshnik în viitor, inclusiv împotriva unor ținte aflate în zone urbane.

Recomandarea autorului:

Recomandarea video

Citește și

CONTROVERSĂ Momente de tandrețe între Ilan Șor și Diana Șoșoacă la Sankt Petersburg. Oligarhul a numit-o „viitorul președinte al României”
14:09
Momente de tandrețe între Ilan Șor și Diana Șoșoacă la Sankt Petersburg. Oligarhul a numit-o „viitorul președinte al României”
REACȚIE Reacția Ursulei von der Leyen după explozia unei drone maritime în Portul Constanța: „Devine o amenințare directă”
14:08
Reacția Ursulei von der Leyen după explozia unei drone maritime în Portul Constanța: „Devine o amenințare directă”
FLASH NEWS Cum titrează presa internațională explozia dronei marine în Portul Constanța
13:08
Cum titrează presa internațională explozia dronei marine în Portul Constanța
FLASH NEWS Putin a fost informat despre „scrisoarea deschisă” a lui Zelenski. Ce anunță Kremlinul
13:04
Putin a fost informat despre „scrisoarea deschisă” a lui Zelenski. Ce anunță Kremlinul
FLASH NEWS Liderii europeni se reunesc în Muntenegru pentru summitul UE-Balcanii de Vest: Extinderea blocului, principala temă de discuție. Ce țări sunt „favorite“
12:26
Liderii europeni se reunesc în Muntenegru pentru summitul UE-Balcanii de Vest: Extinderea blocului, principala temă de discuție. Ce țări sunt „favorite“
CONTROVERSĂ Trump afirmă că SUA pot obține uraniul Iranului fără un acord cu Teheranul: „L-am putea avea chiar acum”. AIEA avertizează asupra riscurilor nucleare
11:30
Trump afirmă că SUA pot obține uraniul Iranului fără un acord cu Teheranul: „L-am putea avea chiar acum”. AIEA avertizează asupra riscurilor nucleare
Mediafax
Arafat, despre situația din Portul Constanța: Există posibilitatea să existe și alte drone
Digi24
Putin spune de ce a folosit racheta Oreșnik în atacul asupra Kievului: „Voi dezvălui un secret militar de stat de mare importanță”
Cancan.ro
S-a aflat adevărul despre drona care a explodat în urmă cu doar câteva minute la Constanța! Ce au găsit autoritățile române atașat de ea
Prosport.ro
FOTO. Ce imagini! Ioana Tamaș și Adelina Pestrițu s-au dezlănțuit la Istanbul
Adevarul
Angajatorii sunt obligați, de pe 7 iunie, să justifice diferențele de salariu. Ce drepturi noi au angajații și ce riscă firmele
Mediafax
Prefectul Constanței: „Explozia a fost resimțită în tot municipiul Constanța”
Click
Răzvan Fodor și-a văzut fiica plecând pe tocuri, la bal, pentru prima dată. Imaginea emoționantă postată de Irina Fodor
Digi24
Efectele „catastrofale” ale modelului economic al Chinei: Cum facilitează politicile lui Xi prăbușirea industriilor din restul lumii
Cancan.ro
Milionarul și-a recuperat cu executorul judecătoresc Rollsul și acaretele de la fosta! Despărțire-ȘOC în showbiz
Ce se întâmplă doctore
O femeie nu mai poate dormi cu ochii închiși de șase ani, după o operație la pleoape făcută de un medic fals. Imagini șocante
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Ce mai uită lumea în taxi-uri? De la jucării, la bile de bowling
Descopera.ro
Un studiu arată ce se întâmplă în creier în timpul unui concert live
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă supărat: – Bubulino, am aflat că ai amant!
Descopera.ro
Cartea care a provocat panică în Europa și a fost acuzată că împinge tinerii spre sinucidere. Romanul lui Goethe care a șocat lumea secolului XVIII
REACȚIE Jurnalistul Răzvan Dumitrescu face 4 constatări legate de lanțul de incidente cu drone în România
14:15
Jurnalistul Răzvan Dumitrescu face 4 constatări legate de lanțul de incidente cu drone în România
Dan Dungaciu trage alarma: „România a intrat într-un joc în care este atât de slabă că nici nu poate reacționa și nici nu se poate apăra”
14:00
Dan Dungaciu trage alarma: „România a intrat într-un joc în care este atât de slabă că nici nu poate reacționa și nici nu se poate apăra”
AGRICULTURĂ Pepenii oltenești ajung mai târziu în piețe din cauza frigului
13:51
Pepenii oltenești ajung mai târziu în piețe din cauza frigului
EXCLUSIV VIDEO Septimiu Costea, CEO Nova Power&Gas: „Clujul este un magnet care atrage investiții și poate exporta know-how și tehnologie”
13:36
Septimiu Costea, CEO Nova Power&Gas: „Clujul este un magnet care atrage investiții și poate exporta know-how și tehnologie”
FLASH NEWS Românii vor afla în premieră după Revoluție cine locuiește în casele statului. Guvernul va publica lista beneficiarilor prin RA-APPS
13:27
Românii vor afla în premieră după Revoluție cine locuiește în casele statului. Guvernul va publica lista beneficiarilor prin RA-APPS
REACȚIE Ambasada Rusiei în România reacționează la incidentul cu drona maritimă din Portul Constanța: „Este dronă ucraineană”
13:21
Ambasada Rusiei în România reacționează la incidentul cu drona maritimă din Portul Constanța: „Este dronă ucraineană”

Cele mai noi

Trimite acest link pe