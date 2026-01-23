„Flota din umbră” a Rusiei, descompletată. Ce rol au jucat elicopterele franceze NH90 și AS565 Panther în operațiunea de capturare a petrolierului Grinch

În data de 22 ianuarie 2026, un grup operativ al Marinei Franceze care opera în vestul Mediteranei a interceptat și a abordat petrolierul Grinch, o navă sub pavilionul Comorelor, care plecase din Murmansk și era suspectată că aparține „flotei din umbră” a Rusiei.

Operațiunea, desfășurată în apele internaționale, între Spania și Maroc, a fost ordonată la cel mai înalt nivel politic, iar președintele Emmanuel Macron a anunțat că nava era „supusă sancțiunilor internaționale și suspectată că arborează un pavilion fals”.

Macron a promis, totodată, că Franța „nu va tolera nicio încălcare” a sancțiunilor.

Comunicatele oficiale ale președinției franceze și ale forțelor armate, transmise de autoritățile maritime și agențiile internaționale, descriu o acțiune desfășurată în conformitate cu Convenția ONU

Dincolo de semnalul diplomatic, imaginile publicate de Marina Franceză și de președintele Macron pe X dezvăluie rolul central al aviației navale – cu accent pe elicopterele NH90 NFH abordaj controlat Army Recognition

NH90 NFH, platformă principală de inserție

Un elicopter NH90 NFH Caïman Marine al Marinei Franceze este văzut apropiindu-se de Grinch, la joasă altitudine deasupra pupei, înainte de a se poziționa pentru o aterizare pe punte, cu ușa laterală deschisă și o echipă de atac pregătită să debarce pe vasta punte principală a petrolierului.

În paralel, un al doilea elicopter, mai mic, rămâne în aer, identificabil prin fuselajul compact, rotorul de coadă fenestron și profilul „nasului” ca fiind un Airbus AS565 Panther.

NH90 pare să fie dedicat introducerii și, dacă este necesar, extragerii comandourilor navale însărcinate cu securizarea navei și a punții de comandă, în timp ce Panther menține o orbită de supraveghere, senzorii săi electro-optici și echipajul monitorizând atât suprastructura petrolierului, cât și căile maritime din jur pentru orice semn de interferență sau tentativă de scufundare a navei.

Alegerea NH90 NFH ca platformă principală de inserție se potrivește cu designul său de principal elicopter de bord al Marinei Franceze pentru război antisubmarin, război anti-suprafață și asalt maritim.

Cu un echipaj tipic de doi piloți și un operator tactic, Caïman Marine poate transporta aproximativ 20 de persoane complet echipate în cabină, oferindu-i capacitatea de a desfășura o echipă de îmbarcare considerabilă într-o singură ridicare.

În cazul Grinch, capacitatea navei NH90 de a trimite o echipă completă direct pe puntea principală într-o singură operațiune a scurtat, probabil, faza cea mai vulnerabilă a operațiunii, când echipajul navei putea, teoretic, să reziste, să distrugă documente sau să încerce să manipuleze sistemele navei, notează Army Recognition.

AS565 Panther, nivel ridicat de supraveghere și securitate

Prin contrast, elicopterul AS565 Panther oferă un nivel de supraveghere și securitate mai ușor și mai agil la fața locului.

Derivat inițial din familia Dauphin, Pantherul naval francez este un elicopter bimotor utilizat pe scară largă pentru securitatea maritimă, supraveghere și transportul sau ridicarea echipelor mici.

Amprenta sa compactă și coada fenestron îl fac deosebit de potrivit pentru operarea de pe punți de zbor mici sau orbite strânse în jurul corpului navelor mari , inclusiv atunci când stările mării sau condițiile de vânt complică operațiunile cu elicopterul.

, inclusiv atunci când stările mării sau condițiile de vânt complică operațiunile cu elicopterul. Echipat cu turele electro-optice/infraroșii, radar maritim, comunicații moderne și, atunci când este necesar, o mitralieră montată pe ușă, Pantherul poate scana puntea și căile de acces ale petrolierului, poate transmite imagini fregatei-mamă și poate oferi sprijin aerian imediat dacă echipa de abordare întâmpină rezistență.

O abordare stratificată a aplicării sancțiunilor pe mare

Combinarea elicopterelor NH90 și Panther în jurul navei Grinch ilustrează o abordare stratificată a aplicării sancțiunilor pe mare.

În centrul acesteia se află o fregată de apărare aeriană din clasa Horizon, ai cărei senzori și sistem de comandă coordonează traiectoriile de suprafață, contribuțiile aliaților, inclusiv nava de patrulare britanică HMS Dagger, care a urmărit petrolierul prin Strâmtoarea Gibraltar, și cadrul legal pentru un abordaj în largul mării în temeiul articolului 110 din UNCLOS.

În jurul acestui nod, cele două elicoptere extind raza de acțiune a fregatei cu sute de kilometri, permițând comando-urilor franceze să preia controlul unui petrolier mare fără a fi nevoite să-l forțeze într-un punct de restricție specific sau într-o mare teritorială.

NH90 oferă masă și putere de rezistență la bord, în timp ce Panther oferă acoperire aeriană continuă, gata să detecteze ambarcațiunile mici care se apropie de locul faptei, să înregistreze dovezi sau să identifice orice încercare a echipajului de a sabota marfa sau sistemele de navigație, se mai precizează în analiza publicată de Army Recognition.

Sursa foto main – Profimedia Images

