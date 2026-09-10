Pavilioanele de complezență – sau conveniență – nu sunt o noutate și se referă la o practică din domeniul maritim comercial. O navă este înregistrată sub steagul unei alte țări decât cea în care își are reședința sau cetățenia proprietarul ei real. Țări precum Liberia și Panama au obținut venituri uriașe, timp de decenii, printr-o astfel de practică. Unele companii de transport maritim sunt tentate să arboreze pavilioane de conveniență, fiindcă astfel pot eluda standardele de siguranță, muncă și mediu, precum și sancțiunile internaționale.

Pe de altă parte, pavilionul de conveniență aduce și beneficii logistice și financiare majore pentru armatori, șantiere navale și cumpărători.

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Ocolirea restricțiilor politice sau economice lasă, însă, „uși” deschise activități dincolo de limita legilor internaționale, inclusiv pentru „flota din umbră” a Rusiei.

Un sistem plin de lacune

După declanșarea războiului din Ucraina, Moscova a profitat de acest sistem plin de lacune.

Navele pot opera normal sub un pavilion „temporar” timp de 90 de zile.

În acest timp, Organizația Maritimă Internațională (OMI) a ONU verifică informațiile despre navă.

Înainte de expirarea perioadei temporare, pavilionul este schimbat din nou, iar ciclul continuă.

Pavilionul temporar

Metoda pavilionului temporar reprezintă înregistrarea/înmatricularea temporară a unei nave sub un anumit pavilion).

Este o procedură juridică și administrativă prin care o navă primește dreptul de a arbora pavilionul unui stat pentru o perioadă de timp limitată și strict determinată.

Astfel, nava respectivă nu este înregistrată permanent în registrul naval al acelei țări.

Această metodă se folosește și atunci când o navă abia a fost construită – sau și-a schimbat proprietarul – și trebuie să efectueze un voiaj inițial.

Metoda mai este numită, în jargonul maritim, „pavilionul de conveniență introdus prin ușa din spate” (flags of convenience through the back door).

(flags of convenience through the back door). Cea mai mare problemă juridică din cauza existenței a două registre în același timp, respectiv o dublă înmatriculare.

În caz de litigiu, accident sau infracțiune la bord, pot apărea conflicte severe între legile celor două țări.

Dacă statul pavilionului temporar are legi slabe, este foarte dificil de stabilit cine răspunde legal pentru navă. Se creează, astfel, portițe de scăpare pentru companii în fața controalelor internaționale.

Ce înseamnă „flag hopping”, soluția ideală pentru „flota din umbră” a Rusiei

Petrolierele din „flota din umbră” folosesc un pavilion temporar emis de state cu registre maritime care nu sunt „rigide”. Este vorba despre țări din Africa sau țări insulare precum Comore, Gabon, Camerun sau Guineea Ecuatorială.

Înainte ca perioada temporară de 90 de zile să expire și verificările OMI să fie finalizate, nava își schimbă din nou pavilionul, reluând ciclul.

Această tehnică se numește flag hopping (săritul de la un pavilion la altul).

Cât timp o navă navighează sub un pavilion temporar de conveniență, ea ascunde legătura directă cu statul rus.

Acest lucru le oferă cumpărătorilor de petrol, furnizorilor de echipamente și asigurătorilor o acoperire legală („negare plauzibilă”). Ar „demonstra” că nu fac afaceri directe cu o entitate sancționată din Rusia.

Uniunea Europeană a sancționat 632 de nave din „flotă din umbră” a Rusiei

O navă sub pavilion de conveniență poate scăpa nepedepsită chiar dacă vinde petrol rusesc și încalcă sancțiunile, se arată într-o analiză pulicată de Centrul de Analiză a Politicii Europene (CEPA).

Pavilioanele de conveniență oferă furnizorilor de servicii, cumpărătorilor și furnizorilor de echipamente o negare plauzibilă.

„Atunci când navele sunt obligate să navigheze sub culorile Rusiei, acestea nu pot evita plafonarea prețului internațional al petrolului rusesc. Astfel sunt reduse veniturile Kremlinului și fluxul de fonduri pentru războiul împotriva Ucrainei.

Uniunea Europeană a sancționat 632 de nave din «flotă din umbră» pentru eludarea sancțiunilor impuse Rusiei.

UE a convins Camerunul să elimine 55 de petroliere sancționate din registrul său maritim.

Dar încă există 150 de nave sancționate înregistrate sub pavilionul Camerunului, deși se precizează că cel puțin 20 dintre acestea sunt sub pavilion fals.

Oficialii camerunezi susțin că unele nave au fost înregistrate fraudulos de către infractori cu sediul în Turcia, Georgia și Muntenegru, folosind software piratat”, explică Mitchell Polman, autorul analizei.

Se fac progrese, dar problemele persistă

Comore, Gambia și Palau au radiat – de asemenea – nave. UE și-a intensificat controlul asupra „flotei din umbră”, iar Italia și Franța au oprit și au inspectat nave care ridicau suspiciuni.

Germania a anunțat – pe 1 septembrie – că va crește presiunea asupra acestei „flote din umbră” a Rusiei, ca răspuns incidentul de pe aeroportul din Leipzig.

„În ciuda progreselor, problemele persistă. Numărul navelor din flota din umbră care arborează pavilionul Guineei Ecuatoriale continuă să crească. Și asta în ciuda faptului că Lloyd’s of London a fost angajată pentru a moderniza registrul naval.

Sierra Leone externalizează registrul său maritim către o companie din Cipru.

Are 98 de nave din flotă umbră care arborează pavilionul său și este în curs de actualizare a legislației sale maritime.

Toate aceste guverne pot fi supuse presiunilor internaționale. Camerunul și Sierra Leone, de exemplu, au acorduri de liber schimb atât cu UE, cât și cu Regatul Unit și au nevoie de piețele lor pentru exporturi mai mult decât au nevoie de Rusia”, mai scrie autorul analizei.

Serviciile secrete rusești, istorie lungă de utilizare a navelor civile pentru spionaj

Flota din umbră a Rusiei are o valoare strategică semnificativă, dincolo de transferurile de petrol. Irina Borogan și Andrei Soldatov, cercetători seniori CEPA, au avertizat că navele oferă atât o acoperire eficientă pentru agenții ruși, cât și platforme de lansare convenabile pentru drone.

Navele sunt acuzate de implicare în lansări de drone menite să perturbe spațiul aerian danez și în operațiuni de întrerupere a cablurilor de internet în Marea Baltică.

Serviciile secrete rusești au o lungă istorie de utilizare a navelor civile pentru spionaj.

au o lungă istorie de utilizare a navelor civile pentru spionaj. „Rădăcinile” sunt înfipte adânc în perioada sovietică timpurie.

Kremlinul a investit resurse semnificative. A beneficiat de serviciile unor militari cu state vechi de serviciu pentru a reactiva sabotajul maritim.

Printre aceștia se numără amiralul Igor Kostyukov și Nikolai Patrushev, fost șef al Consiliului de Securitate și al FSB.

Există o soluție ideală?

Combaterea navelor fără pavilion și sancționarea încălcărilor necesită o revizuire a UNCLOS, cadrul juridic maritim internațional.

Sistemul existent permite lacune și zone gri în care operează Rusia.

Însă schimbarea convențiilor juridice va dura ani de zile, iar dronele și operațiunile hibride rusești amenință acum țările europene.

Între timp, îmbunătățirea securității europene necesită o cooperare sporită.

Multe informații despre nave, colectate în prezent de state, sunt adesea clasificate, deoarece au implicații militare și nu sunt partajate cu alte capitale.

Acest lucru trebuie să se schimbe dacă se dorește dezvoltarea unui mecanism eficient de urmărire.

Unele nave rusești vor trece inspecțiile și vor respecta noile standarde, dar este crucial să fie ținute toate sub supraveghere, deoarece ar putea fi folosite pentru sabotaj.

Trebuie creat un sistem unificat de partajare a datelor, astfel încât statele europene să poată colabora pentru a monitoriza „flota din umbră” a Rusiei.

Sursa foto petrolier main – Profimedia Images