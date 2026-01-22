Război în Ucraina, ziua 1.428. Întâlnire Trump – Zelenski, la Davos

Războiul din Ucraina a intrat joi, 22 ianuarie 2026, în a 1.428-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină.

Președintele Donald Trump a anunțat că se va întâlni, joi, cu liderul ucrainean Volodimir Zelenski la Forumul Economic Mondial de la Davos, Elveția.

Întâlnirea președintelui cu Zelenski este programată să aibă loc după un eveniment al Consiliului pentru Pace din Gaza, la Davos, și urmează întâlnirilor bilaterale de miercuri cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, și cu liderii Poloniei, Belgiei și Egiptului, notează Politico.

Impas în negocierile pentru pace

Întâlnirea președintelui are loc pe fondul unui aparent impas în negocieri.

Rusia a continuat să bombardeze infrastructura energetică a Ucrainei cu rachete și drone. Alimentarea cu energie electrică în Kiev este oprită în mare parte din oraș, iar această iarnă, fiind una extrem de geroasă, cu temperaturi care scad sub minus 20 de grade Celsius, în Kiev există îngrijorări crescânde cu privire la modul în care țara poate rezista fără o asistență mult mai mare din partea aliaților occidentali, în ceea ce privește apărarea aeriană.

Trimisul special Steve Witkoff și consilierul și ginerele lui Trump, Jared Kushner, vor călători, joi, la Moscova, unde au programată o întâlnire cu președintele rus Vladimir Putin. Apoi, vor merge în Emiratele Arabe Unite pentru întâlniri de lucru.

Întrebat dacă Rusia este serioasă în privința unui acord, Witkoff a spus că Putin i-a invitat pe cei doi la Moscova.

„Rușii ne-au invitat să venim și aceasta este o declarație semnificativă din partea lor”, a declarat Witkoff într-un interviu acordat miercuri Bloomberg la Davos.

Putin, invitat în Consiliul pentru Pace

Pe de altă parte, Trump a declarat că l-a invitat pe Putin să se alăture Consiliului său pentru pace din Gaza.

Trump și Zelenski au ieșit din întâlnirea lor de la Mar-a-Lago, din Florida, luna trecută, exprimându-și optimismul că se află în pragul unui acord de pace pentru a pune capăt războiului cu Rusia. Trump a declarat la momentul respectiv că punctele critice ar putea fi rezolvate în câteva săptămâni. Dar, mai recent, Trump, într-un interviu acordat Reuters, a sugerat că Zelenski era un obstacol în calea păcii.

Planurile pentru întâlnirea celor doi la Davos au suferit modificări.

Inițial, SUA și Ucraina au considerat Davosul ca un loc potrivit pentru semnarea unui acord economic menit să aducă prosperitate țării după încheierea războiului, potrivit a două persoane familiarizate cu această chestiune. Una dintre ele, un oficial străin, a declarat că Ucraina este în continuare pregătită să semneze și că totul depinde de partea americană.

