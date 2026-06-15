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Reuters: Zelenski s-a oferit să se întâlnească cu Putin la summitul G7: „Europa și Statele Unite au căzut de acord”

Reuters: Zelenski s-a oferit să se întâlnească cu Putin la summitul G7: „Europa și Statele Unite au căzut de acord”
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Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat că s-a oferit să se întâlnească față în față cu liderul rus Vladimir Putin în cadrul summitului G7. Liderul de la Kiev consideră că prezența președintelui american Donald Trump și a omologului său francez Emmanuel Macron ar putea crea cadrul potrivit pentru discuții privind încheierea războiului, potrivit Reuters.

Zelenski: „Este o oportunitate bună de a ne întâlni cu toții”

Volodimir Zelenski a declarat luni că Ucraina este dispusă să participe la o întâlnire directă cu Vladimir Putin în timpul summitului G7, care se desfășoară la Évian-les-Bains.

Potrivit liderului ucrainean, propunerea a fost transmisă atât partenerilor occidentali, cât și Moscovei.

„Am transmis mesajul că suntem pregătiți să ne întâlnim cu Putin în timpul G7, pentru că Trump este acolo și Macron este acolo, deci europeni plus America. Aceasta este o oportunitate bună, cred, foarte bună de a ne întâlni cu toții”, a declarat Zelenski reporterilor.

Volodimir Zelenski | Foto – Mediafax

Președintele ucrainean a susținut că Statele Unite și aliații europeni și-au exprimat sprijinul pentru o astfel de inițiativă.

„Europa și Statele Unite au căzut de acord, iar Rusia a demonstrat din nou că… nu sunt pregătiți să vorbească”, a spus el.

Kievul spune că invitația a fost transmisă și Moscovei

Un oficial ucrainean a precizat că Zelenski a discutat despre această propunere cu reprezentanții americani și cu președintele francez Emmanuel Macron.

Potrivit aceleiași surse, invitația a fost transmisă și părții ruse, însă până în prezent Kievul nu a primit un răspuns clar din partea Moscovei.

Biroul președintelui francez nu a comentat deocamdată informațiile.

Putin a respins anterior ideea unei întâlniri

Inițiativa vine după ce, la începutul acestei luni, Zelenski i-a adresat lui Putin o scrisoare deschisă în care s-a declarat dispus să participe la discuții directe și a avertizat că războiul pune o presiune tot mai mare asupra economiei ruse.

Liderul de la Kremlin a respins însă public propunerea, afirmând că nu vede motive pentru o întâlnire și susținând că atacurile cu drone lansate de Ucraina nu reprezintă o amenințare semnificativă pentru economia Rusiei.

Atacuri mortale asupra Kievului și Harkovului

Declarațiile lui Zelenski au venit la scurt timp după un nou val de atacuri rusești asupra Ucrainei. Cel puțin 10 persoane au fost ucise în urma bombardamentelor lansate în timpul nopții asupra Kievului și a orașului Harkov.

Președintele ucrainean l-a acuzat pe Vladimir Putin că a acționat „cinic”, susținând că atacul a fost lansat la doar câteva ore după o convorbire telefonică între liderul rus și președintele american Donald Trump.

Apărarea aeriană, principala prioritate la G7

Zelenski a declarat că principalul său obiectiv la summitul G7 este obținerea unor sisteme suplimentare de apărare aeriană pentru protejarea orașelor ucrainene împotriva atacurilor rusești.

„Vom avea întâlniri cu europenii și, de asemenea, cu președintele Trump; vom discuta cu el despre cum să-l împingem pe Putin să oprească acest război”, a spus liderul ucrainean.

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