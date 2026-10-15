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Jocul lui Putin în Duma de Stat pentru a deține puterea absolută

Cristian Lisandru
Jocul lui Putin în Duma de Stat pentru a deține puterea absolută
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Vladimir Putin | Foto - Mediafax
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Vladimir Putin adoptă, constant, o abordare ultraconservatoare în ceea ce privește politica de personal. Înalți funcționari – în special șeful Administrației Prezidențiale, Anton Vaino – stabilesc recorduri de longevitate în funcție. Personalități care păreau de mult timp pregătite să treacă la roluri mai discrete, precum președintele Consiliului Federației, Valentina Matviyenko, și ministrul de Externe, Serghei Lavrov, își mențin funcțiile.

În același timp, jucători influenți cu ambiții în alte domenii nu au obținut încă locurile de muncă dorite, se arată într-o analiză publicată de Riddle, semnată de Andrei Pertsev.

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Aceștia sunt fostul președinte și vicepreședinte al Consiliului de Securitate, Dmitri Medvedev, și Serghei Kiriyenko – care supraveghează blocul de politică internă al Administrației Prezidențiale.

  • În teorie, „ferestrele de oportunitate” naturale de după alegerile federale – prezidențiale și parlamentare – ar putea depăși blocajul de personal.
  • Acestea sunt momentele în care se formează un nou guvern și un nou parlament.
  • Grupurile de elită și personalitățile individuale încep să concureze pentru pozițiile oficial vacante.
  • Acestea își semnalează ambițiile – așa cum a făcut cândva Medvedev – sau desfășoară campanii media.

Putin ar putea, de asemenea, să facă periodic promisiuni privind numiri viitoare pentru a menține elitele loiale și în alertă, consideră Andrei Pertsev.

Dmitri Medvedev | Foto – Mediafax

Conservatorul Putin

Schimbări de personal erau așteptate și după alegerile parlamentare, notează autorul analizei.

  • Președintele Dumei de Stat, Viaceslav Volodin, își încheiase al doilea mandat.

Viaceslav Volodin / Foto – Wikipedia

  • Vitali Saveliev, acum viceprim-ministru pentru transporturi, se afla pe lista partidului Rusia Unită, iar perspectivele sale în Dumă erau clare de la bun început. Se aștepta să devină viceprim-ministru, ceea ce s-a și întâmplat.

Locul proeminent al primarului Moscovei, Serghei Sobianin, pe lista Rusiei Unite sugera că s-ar putea muta într-o altă funcție.

Dar niciuna dintre aceste ferestre post-electorale nu s-a deschis. Volodin a rămas președinte, doborând recordul de timp în funcție.

Fosta funcție a lui Saveliev rămâne vacantă. Asta în ciuda zvonurilor că ministrul Transporturilor, Andrei Nikitin, ar putea fi promovat în funcția de viceprim-ministru.

Sobianin a rămas în funcție. Putin și-a demonstrat încă o dată conservatorismul în ceea ce privește personalul. A aprobat renumirea lui Volodin în funcția de președinte al Camerei Reprezentanților”, se mai arată în analiză.

Serghei Sobianin, primarul Moscovei / Foto – Wikipedia

Preferința lui Putin pentru confort și predictibilitate

Volodin este un aparatcik experimentat, scrie Andrei Pertsev, cu simț al politicii publice și talent pentru lingușire. Sunt calități care corespund așteptărilor sistemului de la președintele Dumei.

Preferința lui Putin pentru confort și predictibilitate joacă, de asemenea, un rol. Îi place să vadă o față familiară într-un anumit scaun. Știe dinainte cum se va comporta acea persoană și ce va spune.

Cât despre funcția vacantă de vicepremier pentru transporturi, Putin este probabil reticent în a perturba echilibrul existent între grupurile de elită sau în a redistribui puterile între acestea.

Noua Dumă de Stat, aleasă la sfârșitul lunii septembrie, și-a început activitatea. Kremlinul și Rusia Unită au pus un accent considerabil pe alegerea în parlament a unor membri ai noii, adevăratei elite – câteva zeci de participanți la invazia la scară largă a Ucrainei. 

Noua Dumă, însă, nu a devenit un parlament militar. puține persoane cu experiență directă în luptă au obținut poziții eligibile”, mai scrie Andrei Pertsev.

Putin este probabil reticent în a perturba echilibrul existent între grupurile de elită sau în a redistribui puterile între acestea / Foto – Mediafax

De ce veteranii de război nu dețin putere reală în noua Dumă de Stat

Chiar și folosind cele mai generoase estimări, „veteranii” reprezintă doar puțin peste 10% din Dumă.

Blocul de politică internă al Administrației Prezidențiale nu a ascuns faptul că aducerea unui număr semnificativ de veterani în camera inferioară nu a făcut niciodată parte din planul Kremlinului.

Chiar și acest grup relativ mic a fost diluat. Managerii și liderii parlamentari au avut grijă să nu acorde veteranilor poziții de autoritate.

  • Cel mai important participant la războiul împotriva Ucrainei din Dumă, Vladislav Golovin, a fost numit în fruntea Comitetului pentru Politica de Tineret.
  • Este o funcție discretă și cu influență redusă.
  • Niciuna dintre persoanele care s-au aflat direct în tranșee nu a devenit vicepreședinte sau președinte de comisie.

Conducerea Dumei este izbitor de conservatoare, în conformitate cu abordarea ultra-conservatoare mai generală a lui Putin în ceea ce privește personalul. Nu numai președintele Camerei, Viaceslav Volodin, și-a păstrat funcția, ci și majoritatea vicepreședinților și șefilor comisiilor cheie”, explică autorul analizei.

Aducerea unui număr semnificativ de veterani în camera inferioară nu a făcut niciodată parte din planul Kremlinului / Foto – Mediafax

Duma de Stat, principalul loc de promovare a „noii elite”

Nicio figură „militară” – nici măcar un membru actual al elitei care anunțase că pleacă la război – nu a devenit președinte al parlamentului regional sau senator în acest an.

Ivan Boldyrev, un militar, a candidat inițial pentru locul în Senatul regiunii Tambov. Dar Kremlinul a ales să-l recompenseze pe Puchnin cu un loc în Consiliul Federației.

Puchnin continuase tradiția de fraudă electorală a lui Tambov și, ulterior, contribuise la transformarea orașului Sankt Petersburg, o regiune cu opoziție, într-o regiune în care alegerile sunt gestionate în întregime.

Duma de Stat, unde parlamentarii obișnuiți au puțină putere reală, a fost principalul loc de promovare a noii elite.

Însă președinții adunărilor regionale, ale căror funcții necesită expertiză administrativă și juridică și interacțiuni regulate cu guvernatorii, sunt aleși dintre oficialii cu experiență.

Același lucru este valabil și pentru senatori. Ei sunt principalii lobbyiști ai regiunilor la Moscova și mențin contactul regulat cu liderii regionali”, încheie Andrei Pertsev.

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