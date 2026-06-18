Rusia anunță că va continua atacurile masive asupra unor obiective considerate esențiale pentru capacitatea de luptă a armatei ucrainene, după atacul cu drone care a vizat Moscova. Declarația a fost făcută de ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, care a invocat ordinul dat anterior de președintele Vladimir Putin.

Lavrov: „Reacțiile verbale la adresa Ucrainei nu mai sunt suficiente”

În urma atacului cu drone asupra Moscovei, ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a declarat că armata rusă va continua să desfășoare atacuri masive împotriva unor ținte despre care Moscova susține că sunt importante pentru pregătirea de luptă a Forțelor Armate ale Ucrainei.

Răspunzând unei întrebări referitoare la atacul asupra capitalei ruse, Lavrov a afirmat că „reacțiile verbale la adresa Ucrainei nu mai sunt suficiente” și a reiterat că forțele ruse vor continua operațiunile militare ordonate de Kremlin.

„Nu este o coincidență faptul că președintele a anunțat cu ceva timp în urmă, după încă o cascadorie a teroristului de la Kiev, că vom lansa acum atacuri masive de grup în mod regulat împotriva țintelor de a căror stare depinde direct pregătirea de luptă a Forțelor Armate Ucrainene. Această sarcină a fost stabilită de Comandantul Suprem, forțele noastre armate o îndeplinesc și vor continua să o îndeplinească”, a spus ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov.

Atacuri cu drone în regiunile Rostov și Belgorod

În noaptea de 18 iunie, mai multe drone au atacat obiective din regiunile ruse Rostov și Belgorod. Potrivit informațiilor apărute în presa locală, atacurile au provocat incendii la un depozit de petrol din orașul Gukovo și, posibil, la un depozit militar din apropierea localității Șebekino.

Potrivit relatărilor din presa rusă, drone ucrainene au reușit să pătrundă prin sistemul multistratificat de apărare antiaeriană al Moscovei și au lovit rafinăria de petrol din cartierul Kapotnia.

Atacul a provocat un incendiu de proporții, iar publicațiile ruse îl descriu drept cel mai amplu atac cu drone asupra capitalei ruse din ultimii doi ani. Autoritățile nu au prezentat deocamdată un bilanț complet al pagubelor produse.