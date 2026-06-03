Șeful NATO, vizită-surpriză la Kiev după atacul rusesc care a ucis 23 de persoane

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a sosit, miercuri dimineața, în Ucraina într-o vizită neanunțată. Serviciul de presă al Ukrzaliznytsia, compania feroviară ucraineană, a publicat fotografii de la gara din Kiev, unde a sosit trenul cu Rutte. Fotografiile arată că ministrul ucrainean de externe, Andrii Sybiha, s-a numărat printre cei care l-au întâmpinat pe secretarul general al NATO la gară.

„Astăzi, la gara din Kiev, avem plăcerea să-l primim pe secretarul general al NATO, Mark Rutte. Această vizită este extrem de importantă, la fel ca toate cele anterioare, deoarece reprezintă un gest de solidaritate și sprijin pentru țara noastră din partea Alianței.“, a relatat Ukrzaliznytsia.

Vizita șefului NATO vine la numai o zi după ce Rusia a bombardat Ucraina cu sute de drone și zeci de rachete în dimineața zilei de marți, ucigând 23 de persoane și rănind 130. Acesta a fost al treilea atac masiv asupra Kievului în mai puțin de o lună.

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