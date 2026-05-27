Statele Unite au lansat un atac asupra unei nave cu narcoteroriști în estul Pacificului. Imaginile au fost publicate de armata americană

Statele Unite au lansat un atac asupra unei nave controlate de narcoteroriști în estul Oceanului Pacific, iar imaginile operațiunii au fost publicate de Comandamentul de Sud al Forțelor Armate americane.

Atac asupra unei nave cu narcoteroriști în estul Pacificului

Potrivit informațiilor transmise de autorități, grupul Southern Spear a desfășurat un „atac cinetic letal” asupra unei nave aflate sub controlul unor organizații teroriste desemnate oficial. Conform comunicatului, ambarcațiunea era implicată în rute și operațiuni de trafic de droguri.

O persoană a murit, alte două au supraviețuit

În timpul operațiunii, o persoană a fost ucisă, iar alte două au supraviețuit atacului. După intervenție, Comandamentul de Sud a notificat Paza de Coastă a Statelor Unite pentru desfășurarea unei misiuni de căutare și salvare.

Autoritățile americane au precizat că niciun militar american nu a fost rănit în timpul operațiunii.

