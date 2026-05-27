NASA a prezentat planul său general pentru crearea primei baze permanente pe Lună. Au fost dezvăluite anul începerii construcției și regiunea în care vor fi trimiși astronauții.

Planul este structurat în trei etape și are la bază o abordare iterativă, care presupune o creștere treptată a capacităților infrastructurii lunare. Administratorul NASA, Jared Isaacman, a declarat marți că SUA nu va renunța „niciodată” la Lună.

Agenția spațială își dorește ca Luna să devină o locuință „semi-permanentă” în viitorul apropiat pentru astronauți. Roboții și astronauții trimiși vor construi pe Lună instalații pentru a produce electricitate, oxigen și apă. Vor construi sere pentru cultivarea legumelor și fructelor. Și se vor putea deplasa pe distanțe lungi cu rovere.

Regiunea lunară aleasă

NASA a ales regiunea Polului Sud al Lunii. Polul Sud lunar a fost ales pentru că acolo ar putea fi depozitată apă înghețată ce ar putea fi folosită pentru consum și producerea de oxigen.

O bază îi va permite Americii să deruleze experimente științifice și operațiuni de minerit. În cele din urmă, Luna ar putea servi ca o rampă de lansare pentru călătorii mai rapide și mai ușoare spre Marte.

Anul în care va începe construcția

Președintele american, republicanul Donald Trump, își dorește ca americanii să revină pe Lună înainte de terminarea celui de-al doilea mandat al său (21 ianuarie 2029). Va fi prima aselenizare cu echipaj uman din anul 1972, când un alt republican, Richard Nixon, era președintele SUA. În cadrul misiunii Artemis IV, astronauții vor efectua experimente pe suprafața lunară.

Însă, NASA estimează că abia din 2032 ar fi cel mai realistic să înceapă construcția primei permanente. Prima fază este programată să înceapă din 2029, odată cu misiunea Artemis IV. În acest interval sunt programate 25 misiuni lunare fără echipaj uman, cu roboți care să transporte instrumentele NASA și camere cu înaltă rezoluție.

A doua fază va derula între 2029 și 2032 – înființarea bazei propriu-zise. NASA ar urmări să construiască reactoare nucleare și instalații cu panouri solare.

Elon Musk ar putea fi dezamăgit. NASA ar prefera invenția lui Jeff Bezos

Potrivit BBC, NASA ar prefera mai degrabă să colaboreze cu compania spațială Blue Origin a fondatorului Amazon, Jeff Bezos, decât cu SpaceX, compania lui Elon Musk. NASA vrea modulul lunar Endurance al comaniei Blue Origin pentru a efectua aterizări precise, precum și pentru navigație și control autonom.

SpaceX, compania spațială a lui Elon Musk, s-a angajat să construiască Starship Human Landing System, o variantă a navei spațiale reutilizabile pentrua transporta astronauții de pe orbita Lunii pe suprafață lunară. Este un lander lunar care în loc să aterizeze pe Pământ, este proiectat să funcționeze în vidul spațial și pe Lună. Acesta ar prelua astronauții din capsula Orion a NASA și i-ar coborî pe suprafața Lunii. La întoarcerea spre Pământ, i-ar aduce înapoi pe orbita Lunii.

Însă, SpaceX s-a confruntat cu numeroase amânări. NASA a declarat că va colabora nu doar cu Blue Origin, dar și cu Intuitie Machines și Astrobotic pentru a construi roboți lunari.

Mulți experți au declarat că planul NASA de a construi o bază lunară din 2032 nu este realistic, potrivit BBC.

Sursa Foto: Shutterstock/Profimedia

Autorul recomandă:3,2,1, Decolare! Omul pleacă din nou spre Lună, după 54 de ani. Misiunea Artemis II a început