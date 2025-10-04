Nici până azi n-au găsit presupusa planetă X de la marginea Sistemului Solar, iar astronomii deja speculează că ar exista planeta Y. Cum ar arăta și unde se situează?

Potrivit unui studiu recent, planeta Y nu a putut fi detectată, dar ar interfera cu orbitele unor obiecte îndepărtate din Centura Kuiper alcătuită din corpuri înghețate, dincolo de Neptun.

Planeta Y ar fi mai mare decât Mercur, dar mai mică decât Pământul

Astronomii susțin că un obiect masiv cu o atracție gravitațională mare le-ar perturba orbitele, dar și rotația din jurul propriei axe.

„O explicație privind prezența unei planete nevăzute, probabil mai mică decât Pământul, dar mai mare decât Mercur, ar orbita la marginea Sistemului Solar”, a susținut autorul studiului Amir Siraj, astrofizician de la departamentul pentru științele astrofizice de la Universitatea Princeton.

„Studiul nu dezvăluie descoperirea unei planete, dar cu certitudine descoperirea unui puzzle pentru ce fel de planetă ar putea fi posibilă”.

În urmă cu 10 ani, lumea a văzut pentru prima oară cum arăta Pluto

Siraj și co-autorii studiului au raportat informațiile în Jurnalul Lunar de la Societatea Astronomică Regală, potrivit CNN. Planeta Y este una dintre multe alte planete speculative situate în Centura Kuiper, acolo unde se află și planetele pitice ca Pluto, considerată planetă din anul 1930 până în 2006. Planetele speculative, candidate pentru a deveni a noua planetă a Sistemului Solar în locul lui Pluto, nu pot fi ușor observate de pe Pământ.

Nu ar putea fi colectate informații despre caracteristicile acestora până când NASA nu va trimite o sondă spațială, așa cum a trimis în urmă cu 10 ani sonda New Horizons pentru a fotografia Pluto. De pe aceste planete, Soarele arată ca o stea mai strălucitoare, fiind foarte îndepărtate. Astronomii de la observatorul astronomic Vera C. Rubin cu cel mai performant telescop ar urma să înceapă operațiunile de observare de la finalul acestui an.

„Dacă planeta Y se află în vizorul telescopului, o vom putea găsi imediat. Cred că ar putea dura însă 2-3 ani.”, a estimat Siraj timpul de găsire a corpului cosmic misterios care perturbă orbitele planetelor pitice și ale altor corpuri înghețate.

După descoperirea planetei gazoase de culoare albastră în 1846, numită Neptun după zeul roman al mărilor. Atunci, astronomul Percival Lowell a speculat că ar trebui să mai existe o planetă care ar afecta orbitele celorlalte corpuri cerești, Neptun și Uranus. Și în 1930, a fost anunțată găsirea lui Pluto, o planetă pitică înghețată, considerată 76 ani drept „planetă”, astronomii au încercat să găsească și cea de-a zecea planetă.

Planeta X

În 2002, s-ar fi crezut că era Quaoar, iar în noiembrie 2003, Sedna. Dar s-au găsit alte corpuri similare, precum Eris în ianuarie 2005, Makemake în martie 2005, Haumea, care a fost detectată în 2003, dar anunțată în 2005, Gonggong, descoperită în 2009. În 2006, Uniunea Astronomică Internațională a considerat că Pluto face parte din categoria planetelor-pitice înghețate din Centura Kuiper și a fost „retrogradată” de la statutul de planetă.

Pluto era prea mică pentru a perturba orbita lui Neptun. În 2016, astronomul Mike Brown, cel care a descoperit-o pe Eris, susține alături de Konstantin Batygin că ar putea exista undeva la marginea Sistemului Solar o altă planetă, poreclită de atunci „Planeta 9”.

Despre planeta 9 s-a speculat că ar fi de 5-10 ori cât masa Pământului și că s-ar situa dincolo de Pluto. S-a mers de la ideea că ar fi un Super-Pământ sau un mini-Neptun. În 2019, astronomii Jakub Scholtz și James Unwin au susținut că obiectul care ar perturba orbitele corpurilor trans-neptuniene ar fi mai degrabă o gaură neagră primordială, nu o planetă, iar alții au mers și mai departe – că ar fi un obiect făcut din materie întunecată și din această cauză nu poate fi depistat.

Sursa Foto: Shutterstock

