2025 este la final. A fost un an marcat de multe schimbări la nivel global. Noi lideri, noi reguli, alte conflicte și multe tensiuni. La 80 de ani de la încheierea celui de-al Doilea Război Mondial, lumea nu arată după cum a sperat generalul american McArthur în discursul ținut la momentul când Japonia a semnat capitularea în fața Aliaților.

Încă nu trăim într-o lume pașnică și dreaptă, în condițiile în care NATO devine tot mai slăbit: SUA se distanțează de Europa. UE este tot mai vulnerabilă în fața axei autocrațiilor ”CRINK” (China-Rusia-Iran-Coreea de Nord) ce capătă tot mai multă putere.

Retrospectiva anului 2025

Miliardarul republican Donald Trump a revenit la Casa Albă, cu o agendă multă mai conservatoare (Project 2025) și cu o furie mai intensă față de adversarii politici. SUA au fost scoase din organizații internaționale și acordul climatic de la Paris din nou, Casa Albă a fost redecorată și renovată.

Cetățenii a 17 țări considerate “periculoase” pentru siguranța americanilor au interdicție să mai intre pe teritoriul SUA.

Miliardarii din industria tech și chiar presa liberală îl ”menajează”, chiar și în toiul celui mai grav și mai mediatizat scandal al anilor 2020: dosarele legate de Jeffrey Epstein în care figurează personalități importante.

Trump se laudă că a readus pacea mondială într-un singur an după ce a încheiat „8 războaie” prin acorduri de pace mediate. Din păcate, armistițiul a fost încălcat în unele cazuri și ostilitățile au fost reluate: Războiul din Fâșia Gaza dintre Israel și Hamas, Războiul dintre Cambodgia și Thailanda după armistițiul semnat la Kuala Lumpur, iar conflictul dintre Pakistan și India pentru Kashmir pare pe departe ”rezolvat” când premierul Narendra Modi cumpără armament de la Putin, iar Trump îi vinde guvernului de la Islamabad echipamente aviatice de peste 600 milioane de dolari.

Trump însuși a bombardat trei centrale nucleare din Iran (este pentru prima oară când SUA bombardează teritoriul iranian) și intenționează să declanșeze operațiuni militare terestre în Venezuela, Columbia și Mexic pentru a combate traficul de droguri și migrația ilegală. Președintele spune că i se cuvine Premiul Nobel pentru Pace. La finalul anului a atacat chirurgical baze ISIS din Siria și Nigeria. A ordonat lovirea a mai multor nave în Pacific și în Caraibe, suspectate pentru trafic de droguri. Peste 100 de presupuși traficanți de droguri au fost uciși. Trump chiar i-a dat un ultimatum președintelui venezuelan Nicolas Maduro să părăsească țara.

“Modalitățile preferate” ale lui Trump în dezamorsarea conflictelor sunt: tarifele, embargo, reducerea finanțării în cazul partenerilor strategici, sancționarea puterilor agresoare și atacurile de la distanță.

Președintele se laudă că a scos America din criza economică în care a băgat-o fostul președinte Joe Biden și democrații. În timp ce el vorbește despre redresare economică, milioane de americani se plâng de creșterea costurilor la mâncare, locuințe și riscul pierderii asigurărilor medicale, mai ales după o “închidere federală” îndelungată și o politică tarifară zdravănă. Rezultatele politicii sale? Republicanii au pierdut alegerile locale din Virginia, New Jersey și New York. Democratul Zorhan Mamdani a devenit primul primar musulman al celei mai mari metropole din SUA.

O lume în derută

Parțial, Trump are dreptate în câteva critici adresate predecesorului său: administrația Biden chiar a eșuat să livreze promisiunile alegătorilor, divizând și mai mult societatea americană. Biden a impus o agendă progresistă radicală și incompatibilă cu stilul de viață, credințele și tradițiile a 77 milioane de americani care l-au votat pe Trump. Biden n-a reușit să rezolve criza din Ucraina la timp pentru a preveni cel mai sângeros război european de la Al Doilea Război Mondial.

Biden octogenarul făcând o gafă ocazional a devenit sinonim cu slăbirea forței Americii în timp ce inflația crescuse la 9% în 2022. Iar pe 5 noiembrie 2024, majoritatea votanților i-au acordat o a doua șansă lui Trump și agendei sale dure pentru combaterea migrației ilegale, politicilor de mediu, a taxelor și a birocrației de stânga susținute de candidata democrată de atunci, vicepreședinta Kamala Harris.

Însă, chiar și în mandatul lui Trump , „accesibilitatea” este un cuvânt tot mai des utilizat, poate chiar mai mult decât ”migrație”, ”libertate de expresie”, ”dreptul la port arme” și ”droguri”. Asta în timp ce și cuvintele precum ”AI Slop” , ”Brain rot” și ”6-7”

au fost popularizate de generația Z.



Anul acesta s-a vorbit foarte mult despre cum roboții ar putea duce la dispariția graduală a locurilor de muncă.

Trupele ruse ale lui Vladimir Putin continuă să avanseze, Ucraina se confruntă nu doar cu pierderi pe front , dar și cu riscul falimentului după ce Trump a încetat să mai ajute Kievul militar și economic.

Pe de altă parte, Trump încă crede că Putin dorește ”pace” în timp ce liderii europeni aduc periodic indicii că liderul de la Kremlin caută să pornească un război cu NATO pentru a readuce Federația Rusă la statutul de superputere și să recupereze teritorii istorice ale Rusiei.

Nu doar lumea vestică este cuprinsă de stres: în unele țări africane, precum Tanzania , se reaprind vechi conflicte. America de Sud e pe cale să vadă primul război interstatal după 30 de ani de pace în cazul în care Trump va ataca Venezuela, Columbia și alte țări în care se află carteluri ce fac trafic de droguri. Iar masacrul recent din Australia arată ce se poate întâmpla când valul de antisemitism este ignorat.

Uniunea Europeană este tot mai divizată după disputa privind activele ruse confiscate și nepregătită militar în fața agresiunii Rusiei. Din necesitatea de a încheia pacea dintre Rusia și Ucraina, Trump s-a „sucit” și a sancționat industria petrolieră a Rusiei pentru a-l presa pe Putin după summitul de pace eșuat din Alaska.

China devine treptat cea mai mare putere mondială, Iranul încă face progrese în domeniul balistic, iar situația globală în ansamblu devine tot mai haotică în timp ce miliardari ca Elon Musk se îmbogățesc tot mai mult. Nu seamănă deloc cu imaginea proiectată de Trump în campania electorală pe durata alegerilor prezidențiale din 2024 pentru alegătorii din clasa de mijloc care nu mai voiau scumpiri.

Credința occidentalilor e între deznădăjduire și radicalizare. Știința și standardele morale de altădată nu mai sunt de actualitate într-o epocă dominată de două ideologii radicalizate: conservatorismul de dreapta cu elemente naționaliste și protecționiste vs progresismul care se duce tot mai mult către „stânga”.

Papa Francisc , care a avut o atitudine mai progresista față de predecesori, a murit în a doua zi de Paște, iar Papa Leon al XIV-lea încearcă să joace cartea moderată.

Încă experimentăm ”anul 2020”

Deși pandemia de coronavirus s-a încheiat, la finalul anului 2025, lumea încă suferă de “sindromul anului 2020”. America se lovește de fenomenul automatizării după revoluția AI și de tranziția de la vechea orânduire liberală la cea conservatoare post-Woke (pentru moment, revenirea la rețeta originală a Coca Cola și reclame cu celebrități blonde în blugi care stârnesc „războaie rasiale” pe social media).

Asia ia avânt pentru a deveni epicentrul marilor puteri ale secolului 21. Africa încă se recuperează de după decolonizare, dar în unele țări, anarhia ia amploare. Orientul Mijlociu încă este un focar de războaie. Și pare că America de Sud se destabilizează. Europa se reînarmează după ani de politică permisivă față de migranți, reglementarea strictă a rețelelor de socializare si prin acordarea de politici preferențiale pentru grupurile minoritare sexuale.

Lumea dezvoltată, deși mai confortabilă de la an la altul, este cuprinsă de anxietate și grija zilei de mâine. Teama de noi dezastre, crize, epidemii sau războaie este la cote ridicate din cauza pandemiei de COVID, după ce multe familii au experimentat pierderea multor persoane dragi, la un secol după „Gripa Spaniolă”.

Conform Teoriei Generațiilor a lui Strauss-Howe, suntem la cea „de-a patra cotitură”, în sfertul „crizei”. Toate societățile sunt fragmentate cultural, social și economic după un ciclu de 80 de ani, iar încrederea în autoritate este tot mai scăzută în democrații. America și Europa au devenit foarte polarizate între conservatorii naționaliști și progresiștii globaliști, asta în timp ce liberalii și socialiștii tradiționali ies în pierdere.

Civilizația occidentală se află într-o perioadă de criză prelungită deja (etapa ar fi debutat de la atacurile teroriste de la 9/11 sau de la marea recesiune din 2008).

Autorul teoriei generațiilor plasează încheierea acestei perioade de turbulente sociale în 2030, când ar urma să înceapă o nouă perioadă de stabilitate și prosperitate ca în anii 1950 de după Al Doilea Război Mondial. Rămâne de văzut dacă ce a fost ”mai rău” a trecut sau dacă urmează să-l experimentăm în următorii ani, mai ales în 2026. Cu certitudine, a patra revoluție industrială, marcată de AI și robotică, este deja în desfășurare, pe lângă ”marketing-ul” tot mai agresiv care afectează viețile a miliarde de oameni.

2026: Evenimente programate și anticipate

Ianuarie: Bulgaria devine al 21-lea stat din zona Euro

1 ianuarie – Bulgaria va adopta moneda Euro după demisia guvernului în urma protestelor. Ciprul va prelua președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene.

11 ianuarie – Alegerile parlamentare au loc în Myanmar , într-un context tensionat după lovitura de stat.

15 ianuarie – Alegerile generale au loc în Uganda.

18 ianuarie – Se desfășoară alegeri prezidențiale în Portugalia.

Februarie: NASA reîncepe călătoriile spre Lună, pentru prima oară după 54 ani

22 ianuarie – SUA părăsesc oficial Organizația Mondială a Sănătății, după ce Donald Trump a criticat-o pentru implicarea forțată în țara sa pe durata crizei pandemice de coronavirus din 2020.

28 ianuarie – Sarah Mullally devine prima femeie Arhiepiscop de Canterbury.

Februarie – NASA ar urma să lanseze misiunea spațială „Artemis II”. Pentru prima oară din 1972, astronauții americani vor fi trimiși pe orbita Lunii.

1 februarie – Se desfășoară alegeri generale în Costa Rica.

5 februarie – Tratatul nuclear „Noul START” încheiat între Rusia și SUA în 2010 este programat să expire.

6 – 22 februarie – Se desfășoară Jocurile Olimpice de Iarnă de la Milano și Cortina d’Ampezzo.

8 februarie – Au loc alegeri generale în Thailanda.

12 februarie – Au loc alegeri generale în Bangladesh.

22 februarie – Au loc alegeri parlamentare în Laos.

24 februarie – Se împlinesc 4 ani de la începerea invaziei ruse a Ucrainei.

Martie – Iunie: Alegeri importante în Nepal, Ungaria, Armenia, Etiopia, Peru și Columbia

5 martie – Sunt programate alegeri generale în Nepal după protestele violente.

6 martie – Încep Jocurile Paralimpice de Iarnă.

8 martie – Sunt organizate alegeri parlamentare în Columbia, o țară vizată de Donald Trump pentru a fi atacată din cauza producției și traficului de cocaină.

15 martie – Au loc alegerile legislative din Vietnam, cândva o țară aflată în război cu SUA.

29 martie -Sunt programate alegeri parlamentare în Slovenia.

Aprilie – Vor fi organizate alegeri parlamentare în Ungaria. Premierul Viktor Orban spune că sunt cele „mai decisive” de după căderea comunismului, chemând alegătorii să voteze împotriva intrării Ungariei în războiul Uniunii Europene cu Rusia.

12 aprilie – Vor fi alegeri generale în Peru.

Mai – Liban va organiza alegeri generale.

12 – 16 mai -Viena va găzdui Concursul Muzical Eurovision.

31 mai – Vor avea loc alegeri prezidențiale în Columbia.

Iunie – Algeria va organiza alegeri parlamentare.

1 iunie – Etiopia organizează alegeri generale.

7 iunie – Armenia organizează alegeri parlamentare.

Iulie: Trei țări găzduiesc Cupa Mondială

11 iulie – 19 iulie: SUA, Canada și Mexic vor găzdui Campionatul Mondial de Fotbal.

23 iulie – 2 august: Glasgow va găzdui Jocurile Comunității Națiunilor.

13 august – Zambia organizează alegeri generale.

30 august: Estonia organizează alegeri prezidențiale. În aceeași zi, considerat drept un stat eșuat care a fost acaparat de grupări infracționale, Haiti va organiza alegeri generale.

Septembrie – Maroc va organiza alegeri generale.

4 – 13 septembrie – Berlinul va găzdui Campionatul Mondial de Baschet Feminin.

Septembrie-decembrie: Alegeri decisive în Israel, SUA, Suedia și Brazilia

13 septembrie – Suedia organizează alegerile generale.

20 septembrie – Federația Rusă va organiza alegeri legislative.

3 octombrie – Letonia va organiza alegeri parlamentare.

4 octombrie – Brazilia și Bosnia vor avea alegeri generale. Actualul președinte brazilian, socialistul Lula da Silva, va candida pentru al patrulea mandat.

27 octombrie – Israel va organiza alegeri legislative, decisive pentru viitorul politic al premierului Benjamin Netanyahu care a condus țara într-un război de doi ani în Fâșia Gaza cu grupările teroriste Hamas și Hezbollah, precum și cu Iranul. Premierul israelian are mandat de arestare de la Curtea Internațională pentru crime de război împotriva civililor palestinieni.

31 octombrie -Danemarca va organiza alegeri generale.

Noiembrie- Bulgaria va organiza alegeri prezidențiale.

3 noiembrie – SUA vor organiza alegerile de la mijlocul mandatului.

15 noiembrie – Voyager 1, cel mai îndepărtat obiect creat vreodată de om, va fi primul care se va situa la o distanță de 1 an lumină de Pământ, fiind lansat în urmă cu aproape 5 decenii.

19 noiembrie – Noua Zeelandă va organiza alegeri generale.

3-20 noiembrie – Polonia, România, Cehia, Slovacia și Turcia vor găzdui Campionatul European de Handbal Feminin.

22 noiembrie – Sudanul de Sud va organiza alegeri generale, pentru prima oară de la obținerea independenței față de Sudan în 2011.

