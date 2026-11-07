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Un meteorit găsit în Deșertul Sahara dezvăluie cum a arătat planeta Marte în urmă cu 4,1 miliarde de ani. Oamenii de știință spun că ar putea rezolva un vechi mister despre planeta roșie

Un meteorit găsit în Deșertul Sahara dezvăluie cum a arătat planeta Marte în urmă cu 4,1 miliarde de ani. Oamenii de știință spun că ar putea rezolva un vechi mister despre planeta roșie
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Oamenii de știință au identificat cele mai vechi roci marțiene găsite pe Pământ. Acestea dezvăluie noi indicii despre istoria timpurie a planetei roșii care poartă numele zeului roman al războiului.

Crusta alterată dovedește că a existat apă pe Marte acum 4,1 miliarde de ani. Meteoritul de culoarea trandafirului, cunoscut sub denumirea Teghaza 001, are o compoziție chimică unică ce îl diferențiază de mostrele colectate anterior de pe alți meteoriți proveniți de pe Marte, afirmă oamenii de știință, potrivit CNN.

„Este un meteorit antic marțian foarte rar  și ne oferă șansa să admirăm crusta timpurie și mantaua planetei Marte, la momentul când viața abia luase naștere pe Pământ”, a spus Yang Liu, om de știință de la NASA și autor al studiului publicat în revista „Science” pe 29 octombrie.

Meteoritul Teghaza 001 este numit după câmpul de sare din Mali, țară vest-africană. Acesta a fost descoperit în 2022. Alcătuit din opt fragmente care cântăresc în total 798,5 grame, cel mai mare cântărește 442 de grame.

În urmă cu 4,1 miliarde de ani, impactul unui asteroid sau a unei comete pe Marte a spulberat mai multe roci în spațiu, planeta roșie având gravitație scăzută. Astfel, meteoritul s-a rotit multe milioane de ani în jurul Soarelui până când a fost captat de gravitația planetei noastre și a intrat în atmosfera terestră.

„Este drăguț să vezi un nou vizitator de pe Marte și acesta este unul antic – unul dintre cele mai vechi de pe planetă și este mai bătrân decât orice altă rocă de pe Pământ”, a declarat Matthew Genge, profesor asistent de la Colegiul Imperial de la Londra.

„Acesta este fascinant. Ne deschide o fereastră prin care putem vedea etapele timpurii ale istoriei planetei Marte, din perioada când apa exista pe planeta roșie”, a adăugat acesta.

Liu a clasificat roca drept șergotită. Eș a mai analizat alte numeroase șergotite provenite de pe Marte, unele având o vechime de 600 milioane de ani.

Roca marțiană este compusă din zircon, un tip de cristal care se formează dintr-o rocă topică care se răcește.

„Zirconiul este ca o capsulă a timpului care ne permite să datăm cu precizie formarea rocii”, a adăugat ea.

Meteoritul este similar cu rocile care acoperă adâncimile oceanelor Pământului și care erup din vulcanii din Hawaii și Islanda.

Prin studii amănunțite, oamenii de știință speră să afle de ce Marte a devenit ulterior o planetă aridă și rece, iar Pământul a devenit o planetă locuibilă, cu apă în stare lichidă.

Sursa Foto: Shutterstock

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