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Descoperirea arheologică a anului: într-o peșteră din Spania, 280 de gravuri paleolitice misterioase au fost găsite. Mii de turiști au călcat pragul peșterii fără să le observe

Descoperirea arheologică a anului: într-o peșteră din Spania, 280 de gravuri paleolitice misterioase au fost găsite. Mii de turiști au călcat pragul peșterii fără să le observe
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Un urs gravat în peștera Cova de la Font Major din nord-estul peninsulei iberice
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Cova de la Font Major este o destinație turistică din nord-estul Spaniei de câțiva zeci de ani. Numeroși vizitatori i-au trecut pragul, dar puțini au realizat ce comoară uluitoare ascunde cu adevărat.

Abia acum, arheologii i-au dezvăluit secretul. Sunt sute de gravuri rupestre uimitoare care datează din epoca glaciară. Printre acestea este și gravura unui urs.

Gravură cu un cal de la Cova de la Font Major

Gravură cu un cal de la Cova de la Font Major

Gravuri preistorice găsite într-o peșteră din Spania

Potrivit unui studiu publicat săptămâna aceasta în revista Antiquity, cercetătorii susțin că au descoperit 280 de gravuri paleolitice în aceată vastă peșteră subterană din Espluga de Francoli din Spania. Peștera a fost explorată pentru prima dată în 1957.

Mii de oameni i-au călcat praguil, unii chiar au lăsat graffiti pe pereți, fără să realizeze că distrug opere de artă din epoca glaciară. Pentru un ochi neantrenat, gravurile ar fi greu de distins, relatează Scientific American.

Gravura cu ursul | Cova de la Font Major

Gravura cu ursul | Cova de la Font Major

Este cea mai mare descoperire a unei colecții de artă rupestră din Peninsula Iberică. Gravurile includ 55 de figuri de animale: cai, cerbi, precum și un urs cu gura ușor întredeschisă și cu urechile redate din perspectivă frontală.

Sunt și forme mai dificil de identificat, de la liniile paralele la un grup neobișnuit de bucle. Marcaje liniare și bucle care seamănă cu niște mâzgălituri. Până în prezent, acest tip de artă rupestră a fost descoperit numai în zona franco-cantabrică, o regiune întinsă de-a lungul graniței dintre Spania și Franța.

Gravură abstrată, Cova de la Font Major

Gravură abstrată, Cova de la Font Major

Nu este clar dacă oamenii preistorici au folosit această peșteră pentru a se adăposti, pentru a practica ritualuri sau pentur un alt scop, susține cercetătorul Josep Maria Verges Bosch de la Institutul Catalan de Paleoecologie Umană și Evoluție Socială.

Context: Istoria picturilor rupestre

Oamenii preistorici au început să picteze de zeci de mii de ani, potrivit Britannica. Cele mai vechi picturi rupestre au fost realizate de strămoșii noștri cu 40.000 de ani în urmă, în perioada glaciară (Paleoliticul Superior). Primele ppicturi rupestre au fost descoperite în Altamira, în Spania. Experții au atribuit aceste picturi oamenilor moderni din  Homo Sapiens, singura specie umanoidă care mai există astăzi.

Au  fost și forme de artă parietală (arta pe stâncă) realizate de oamenii de Neanderthal, potrivit Universității din Southampton. Arheologii au găsit picturi realizate în trei peșteri din Spania, datând de 64.000 de ani. Sunt forme de artă abstractă, puncte, semne geometrice și picturi cu animale, toate acestea făcute de Neanderthalieni cu 20 milenii înainte ca oamenii moderni să sosească în Europa. Aceștia își ornamentau și își pictau inclusiv corpurile cu ocru și cu alte vopsele naturale.

Mamut lânos desenat din Pestera Rouffignac din Franța/ Bradshaw Foundation

Mamut lânos desenat din Pestera Rouffignac din Franța/ Bradshaw Foundation

Cum se realizau picturile acum zeci de mii de ani?

Cele mai vechi artefacte simbolice datează de acum 70.000 de ani și au fost găsite în Africa, fiind realizate de oamenii moderni. Multe alte picturi rupestre au fost găsite nu doar în Franța și Spania, dar și în Portugalia, Marea Britanie, Italia, Germania, Rusia, România și în Indonezia. Cea mai mare parte a artei parietale a fost realizată cu pigmenți roșii (obținuți din oxizi de fier sau hematită) sau negri (dioxid de mangan și cărbune).

Picturile rupestre de la Lascaux

Picturile rupestre de la Lascaux

Animale și oameni

Cele mai faimoase peșteri cu picturi sunt Chauvet-Pont-Arc, Niaux și Lascaux. Sunt ilustrate animale dispărute în prezent, precum leii de peșteră, mamuții, rinocerii lânoși și urșii de peșteră, precum și caii, bizonii, zimbrii, caprele negre și cerbii.

Bizon pictat din Peștera Altamira din Cantabria, Spania

Bizon pictat din Peștera Altamira din Cantabria, Spania

Peștii și păsările sunt mai rar ilustrate, în schimb, exemple de picturi cu semne geometrice sunt numeroase. Au fost găsite și picturi rupestre cu figuri umane abstracte, chipuri și cu organe genitale. Reprezentări rupestre cu șamani apar și în arta arborigenă de acum câteva milenii.

Artă rupestră aborigenă din Wunnumurra Gorge, râul Barnett - Australia

Artă rupestră aborigenă din Wunnumurra Gorge, râul Barnett – Australia

Simbolistica

Semnificația exactă a acestor imagini este necunoscută. Experții sunt de părere că figurinele animalice  au fost pictate în scop ceremonial de către vânători pentru a onora spiritele animalelor. Alții spun că au fost folosite pentru a ghida tinerii vânători.

Alți experți susțin că au fost pictate pentru practici șamanice – șamanul intra într-o stare de transă după ce se droga – el credea că în acel moment, sufletul călătorește în lumea de dincolo și comunică cu spiritele și încearcă să le obțină bunăvoința acestora.

Șamani în transă - sufletele lor călătoresc în alte lumi astrale - Utah, Izvoarele Thompson din Canionul Sego

Șamani în transă – sufletele lor călătoresc în alte lumi astrale – Utah, Izvoarele Thompson din Canionul Sego

Cele mai spectaculoase sunt amprentele de mâini realizate prin șablon (negativ)  pe pereții peșterilor sau prin amprentare directă (pozitiv). În cazul primei tehnici, artistul își așeza mâna pe stâncă și sufla pigmentul din oxid de fier, cărbune sau argilă peste ea, fie direct din gură, fie printr-un tub din os sau trestie pentru a realiza un contur negativ al palmei.

Pentru a doua tehnică, palma era înmuiată direct în vopsea și apăsată pe peretele de piatră. Arheologii nici în cazul acestei forme de artă nu știu cu exactitate care este simbolismul. Au speculat că ar putea fi o formă timpurie de identificare personală, tribală sau spirituală în interiorul peșterilor, considerate atunci sanctuare subterane.

Amprentele de la Cuevas de las Manos Rio Pinturas, provincia Cruz, Argentina

Amprentele de la Cuevas de las Manos Rio Pinturas, provincia Cruz, Argentina

În mod surprinzător, au fost găsite amprente preistorice de mâini cu degete îndoite sau parțial lipsă, cauzate de degerăturile din timpul glaciației.

Sursa Foto: Wikipedia Commons/Ministerul Culturii din Franța

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