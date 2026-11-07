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Cum a scăpat de Poliție femeia care administrează, din umbră, banii fraților Tate

Andrei Dumitrescu
Cum a scăpat de Poliție femeia care administrează, din umbră, banii fraților Tate
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Femeia care administrează afacerile din România ale fraților Andrew și Tristan Tate a scăpat de un dosar în care era vizată pentru fapte cu violență. Aceasta era cercetată pentru că și-ar fi terorizat vecinii după ce ar fi apelat la bodyguarzii patronilor ei.

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Acuzați de procurorii DIICOT că au încasat milioane de euro din exploatarea sexuală a mai multor tinere, între care și fete minore, frații Andrew și Tristan Tate au încă afaceri în țara noastră.

Cei doi au necazuri cu legea de aceeași natură și în Marea Britanie, motiv pentru care au fost arestați pe teritoriul SUA în vederea predării lor către autoritățile londoneze.

S-ar fi folosit de bodyguarzii fraților Tate pentru a-și pune vecinii la punct

Cei doi frați se stabiliseră în țara noastră și locuiau în comuna Pipera, într-o vilă pe care o transformaseră într-o adevărată fortăreață, pentru paza căreia angajaseră numai foști luptători ai trupelor speciale.

În spatele tuturor angajaților se afla, însă, Ana B., o femeie care, fără să iasă în evidență, gestiona problemele legate de personal.

Surse judiciare au declarat, în exclusivitate pentru Gândul, că, înainte ca frații Tate să intre în vizorul anchetatorilor, femeia s-ar fi folosit de bodyguarzii acestora pentru a-și pune vecinii la punct.

Sursele Gândul au afirmat că femeia ar locui într-un bloc din orașul ilfovean Popești Leordeni, unde ar fi intrat în conflict cu vecinii după ce ar fi fost deranjată în mod constant de copiii acestora. În consecință, Ana B. i-ar fi chemat în ajutor pe câțiva dintre agenții de pază, care ar fi mers la fața locului și ar fi vorbit cu unele dintre persoanele indicate de șefa lor.

Anchetatorii au clasat plângerea

Intervenția acestora s-a soldat, însă, cu o plângere penală înregistrată la Poliția Orașului Popești Leordeni. Sursele citate au explicat că, în urma verificărilor, s-ar fi constatat că nu au fost comise fapte de natură penală, iar reclamația ar fi primit o soluție de clasare.

Trimiși în judecată, în stare de libertate, de către procurorii DIICOT, frații Andrew și Tristan Tate plecaseră în SUA, unde se simțeau în siguranță în condițiile în care au și cetățenie americană.

Chiar și așa, în această vară, la data de 18 iulie, au fost arestați la Miami de către serviciul US Marshals, în baza unei cereri oficiale de extrădare venite din partea Marii Britanii, după ce pe numele lor au fost aduse noi acuzații de viol, trafic de persoane și violență.

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