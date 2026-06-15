„Setea” centrelor de date AI: Câtă apă consumă, de fapt, la nivel global. „Deja ne lipsește în agricultură și în consumul uman”

Una din cele mai mari probleme ale utilizării globale a inteligenței artificiale (AI) este impactul acestei tehnologii asupra mediului. Centrele de date bazate pe AI sunt foarte solicitate și ating temperaturi foarte ridicate. Dacă nu ar fi răcită, infrastructura care ne furnizează tot AI-ul ar avea de suferit.

Ca și telefonul tău, care se încălzește când îl folosești la task-uri prea grele, așa și centrele de date au nevoie de răcire, scrie eleconomista.es. Cea mai populară metodă este răcirea cu apă și – potrivit lui Bikash Koley, vicepreședintele Google pentru infrastructura globală – folosirea apei în centrele de date poate reduce consumul lor total de energie. „În multe locuri, răcirea cu apă poate reduce consumul de energie în cazul centrelor de date cu 10%, comparativ cu răcirea cu aer”.

Dar apa este o resursă prețioasă și multe studii avertizează că acest consum uriaș de apă la centrele de date va genera o mare problemă în viitor.

Suntem la 4 ani distanță de dezastru

Raportul Institutului pentru Apă, Mediu și Sănătate din cadrul ONU este alarmant: consumul de apă pentru funcționarea centrelor de date s-ar putea dubla, la nivel global, până în 2030, de la 4,5 trilioane litri de apă în 2025 la 9 trilioane litri!

Apa pe care ar putea să o bea 1,3 miliarde de oameni

„Echivalentul nevoii anuale de apă pentru 1,3 miliarde de oameni din Africa sub-sahariană”, avertizează acest raport. Problema există deja, așa cum indică un studiu Free University din Amsterdam: această tehnologie consumă la fel de multă apă cât toată apa îmbuteliată consumată anual la nivel global.

Câtă apă consumă centrele de date din Spania

De exemplu, în Spania, mega centrul de date al Amazon din Aragon va consuma 50 milioane de litri de apă pe an, echivalentul consumului anual de apă dintr-un oraș cu 1.000 de locuitori.

„Centrele de date consumă ceea ce mi se pare a fi cantități excesive de apă, când deja ne lipsește pentru agricultură și consumul uman”, a subliniat Ángel Estanislao Gálvez Andrés, fermier spaniol și președinte al sindicatului COAG Castilla La Mancha.

Consumul de apă și de electricitate

Dincolo de consumul de apă, până în 2030, centrele de date AI vor consuma 945 TWh de electricitate pe an. Ce înseamnă asta? De trei ori mai mult decât consumul combinat înregistrat în Pakistan, Bangladesh și Nigeria.

Sursa foto: Shutterstock