Întâlnire Oana Ţoiu – Annalena Baerbock, preşedinta Adunării Generale a ONU. Miza întrevederii

Ministrul interimar de Externe, Oana Ţoiu, a avut o întrevedere cu preşedinta Adunării Generale a ONU, Annalena Baerbock. Întâlnirea a avut loc în marja participării la Consiliul de Securitate al ONU. Cele două împărtăşesc îngrijorările cu privire la riscurile de escaladare care decurg din încălcările repetate ale dreptului internaţional şi ale prevederilor Cartei ONU.

„O discuţie excelentă cu Annalena Baerbock, preşedinta Adunării Generale a ONU. Am informat-o cu privire la incidentul cu drona şi la sesiunea de urgenţă a Consiliului de Securitate al ONU, convocată la cererea României”, a transmis ministrul interimar de Externe, Oana Ţoiu, într-o postare pe platforma X.

„Împărtăşim îngrijorările cu privire la riscurile de escaladare care decurg din încălcările repetate ale dreptului internaţional şi ale prevederilor Cartei ONU.

De asemenea, considerăm că ONU şi diverse formate regionale joacă un rol esenţial în promovarea securităţii maritime. Rolul României în regiunea Mării Negre conferă eforturilor noastre o poziţie privilegiată”, posteaz[ ministrul de Externe

Am discutat despre reforma ONU, precum şi despre angajamentul şi contribuţia României în acest domeniu.

