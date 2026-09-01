Summitul din Kârgâzstan: Ce au discutat Putin și președintele Iranului despre războaiele în care sunt implicați

Președintele rus Vladimir Putin a discutat, marți, cu președintele iranian Masoud Pezeshkian în marja summitului Organizației de Cooperare de la Shanghai (OCS), care are loc în Kârgâzstan.

Întâlnirea cu președintele iranian a marcat începutul unei serii de discuții bilaterale pe care liderul de la Kremlin le are programate pentru astăzi. Anterior, Putin a participat la mai multe evenimente din cadrul summitului OCS.

Potrivit rapoartelor din presă, în cadrul întâlnirii, Vladimir Putin i-a cerut lui Pezeshkian să-i transmită salutări liderului suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei.

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„Poporul rusesc este solidar cu poporul iranian, care luptă pentru propriile sale interese“, a declarat Putin. „Așa cum am menționat de multe ori, Rusia este alături de poporul iranian. Admiram curajul și perseverența dumneavoastră în lupta pentru interesele naționale.“, a mai transmis liderul de la Moscova.

„Mă bucur foarte mult să vă văd aici de data aceasta, la summitul SCO din Kârgâzstan. După cum știți, profităm de fiecare ocazie pentru a ne întâlni, a comunica și a ne consulta.

Relațiile de prietenie ruso-iraniene se dezvoltă constant în toate domeniile.

Așa cum am spus în repetate rânduri, Rusia este solidară cu poporul iranian. Admirăm curajul și rezistența dumneavoastră în lupta pentru interesele naționale. Vă rugăm să transmiteți salutările noastre și cuvintele noastre de sinceră susținere Liderului Suprem al Republicii Islamice, Mojtaba Hosseini Khamenei.“, a mai precizat președintele Putin.

Șeful statului rus i-a mai transmis lui Pezeshkian că a salutat semnarea memorandumului de încetare a focului irano-american în iunie anul acesta, „dar, din păcate, încetarea focului s-a dovedit instabilă și prea fragilă“.

„În această perioadă dificilă, încercăm să vă oferim asistența de care aveți nevoie; am discutat acest lucru cu dumneavoastră și vă furnizăm bunurile necesare.“, a declarat Putin.

Președintele Rusiei a mai precizat că tot mai mulți studenți iranieni aleg, în prezent, educația rusească.

„Suntem foarte încântați de acest lucru. Mulți viitori profesioniști din domeniul medical studiază în Rusia. În anii academici 2025-2026, numărul studenților iranieni din Rusia se va apropia de 10.000, dintre care 802 studiază pe cheltuiala guvernului rus.“, a declarat liderul de la Kremlin.

La rândul său, preșeintele Pezeshkian al iranului i-a mulțumit omologului său pentru „pozițiile adoptate chiar și în timpul războiului“.

„Vă mulțumim pentru pozițiile dumneavoastră, care au fost adoptate chiar și în timpul războiului, în timpul conflictelor, în timpul sancțiunilor SUA și așa mai departe. Ne-ați susținut la ONU și în alte organizații internaționale. Vă mulțumim.“, a transmis liderul iranian.

Acesta consideră că, împreună, Rusia și Iranul au puterea de a contracara „unilateralismul SUA și toate sancțiunile nedrepte“ care le-au fost impuse.

„Relațiile noastre sunt strategice; nu avem acel fel de relație „normală” între țările noastre; suntem la nivelul relațiilor strategice. Și credem și suntem încrezători că, în acest fel, putem contracara unilateralismul SUA și toate sancțiunile nedrepte pe care ni le impun. Le putem ocoli cumva și, în cadrul unor cadre precum SCO și alte organizații, putem ocoli orice unilateralism și, astfel, putem coopera la nivel multilateral. Nu au dreptul să impună sancțiuni oricând doresc, să încalce dreptul internațional și apoi să se angajeze în agresiune. Nu au autoritatea legală de a lua astfel de măsuri. I-au ucis pe oamenii noștri de știință, pe elevii nevinovați și pe comandanții noștri. Nu există nicio modalitate de a recunoaște acest lucru în niciun cadru sau de a accepta astfel de acțiuni. Ei pretind democrație, pretind că respectă drepturile omului, dar pentru ei nu există niciun cadru care să justifice astfel de acțiuni. Ne poziționăm în fața lor, confruntându-i, și există un acord între noi, mai ales că există un memorandum între noi și Statele Unite. Dacă Statele Unite revin la obligațiile definite în acest cadru, și noi ne vom întoarce la ele și ne vom conforma tuturor acestor măsuri. Nu ne pot impune toate aceste acțiuni și cuvinte greșite, ilegale, iar noi suntem aici pentru a combate tocmai acest unilateralism. Susținem punctul dumneavoastră de vedere privind opoziția față de acest tip de unilateralitate și suntem de acord cu dumneavoastră în această măsură. Și vrem să depășim această unilateralitate. Sunt încrezător că vom câștiga și suntem încrezători în acest sens și, bineînțeles, ne menținem și subliniem această poziție.“, i-a transmis Masoud Pezeshkian lui Putin.

Ultima întâlnire față în față dintre Vladimir Putin și Masoud Pezeshkian a avut loc în decembrie 2025, în cadrul unui summit desfășurat în Turmenistan. Cei doi lideri s-au întâlnit de asemenea la începutul anului trecut, pe 17 ianuarie 2025, când Pezeshkian a efectuat o vizită oficială la Moscova pentru a semna Tratatul de Parteneriat Strategic Cuprinzător dintre Rusia și Iran. Întâlnirea de astăzi reprezintă a șasea lor întrevedere bilaterală oficială de la preluarea mandatului de către președintele iranian.

Putin s-a întâlnit cu președintele Masoud Pezeshkian pentru prima dată de la începutul războiului americano-israelian împotriva Iranului, din februarie 2026. Ambele țări sunt implicate în conflicte armate. (Rusia, aflată de 4 ani și jumătate în război cu Ucraina, și Iranul, aflat de șase luni într-un război cu Statele Unite și Israelul n.r.)

La scurt timp după ce Putin a lansat invazia din Ucraina în 2022, Iranul a furnizat Rusiei drone de tip Shahed și a ajutat Moscova să înființeze unități de producție interne pentru aceste arme.

În timul răsboiului cu SUA și Israel, presa internațională a scris, în mai multe rânduri, că Rusia oferă Iranului fluxuri de date în timp real și imagini prin satelit privind mișcările soldaților, navelor de război și aeronavelor americane din Orientul Mijlociu.

Aceste date ar fi ajutat Iranul să ghideze atacurile cu rachete și drone asupra bazelor și facilităților militare ale SUA și aliaților săi din regiune.