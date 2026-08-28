Oficiali iranieni și surse de rang înalt spun că Mojtaba Khamenei are încă ultimul cuvânt în deciziile majore.

Totuși, de la declanșarea atacurilor americane pe 28 februarie 2026, n-a apărut nicio fotografie, vreun videoclip sau un mesaj audio. Liderul suprem n-a dat niciun semn de viață de la numirea sa în timpul războiului.

Sondaj Gândul Cine crezi că este vinovat de pierderea celor 770 de milioane de euro din PNRR? Guvernul Ilie Bolojan (PNL, USR, UDMR)

PSD

Cristian Ghinea („Părintele” PNRR)

Comisia Europeană Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Misterul de la Teheran: Mojtaba Khamenei, liderul invizibil al Iranului, la șase luni de la izbucnirea războiului

La șase luni după atacurile aeriene care au început războiul și l-au propulsat pe Mojtaba Khamenei, grav rănit, în rolul de lider suprem al Iranului, mulți iranieni sunt sceptici cu privire la conducerea țării.

În afară de oficialii guvernamentali apropiați, nimeni nu cunoaște starea și rolul actual al liderului, care rămâne complet nevăzut și neauzit de iranieni.

Butoiul de pulbere al planetei: Tensiunile geopolitice și blocada din Ormuz

Iranul se confruntă cu decizii critice cauzate de războiul lui Donald Trump, care a detonat butoiul de pulbere al lumii. Cu toate că economia deja fragilă a Iranului a fost distrusă de sancțiuni și de ultimele atacuri asupra infrastructurii, rezultând protestele reprimate sângeros, nici economia mondială nu este într-o stare prea bună.

Iranul a închis strâmtoarea Ormuz, culoarul navigabil vital pentru 20% din tranzitul petrolier global. Oficialii iranieni și alte surse de rang înalt din țară spun că Khamenei este cel care deține controlul din umbră din motive de securitate.

El continuă să se recupereze după atacul israelian care l-a desfigurat și i-a omorât tatăl, pe fostul lider suprem iranian Ali Khamenei.

„Întrebarea nu mai este dacă Mojtaba este în viață, ci dacă Iranul mai are un lider suprem”, a declarat Alex Vatanka de la Institutul Orientului Mijlociu din Washington.

Scenarii contradictorii: Conducere din umbră sau vid de putere?

Singurele mesaje ale lui Khamenei către poporul iranian au venit prin intermediul câtorva declarații scrise citite cu voce tare de către agențiile de știri. El a lipsit chiar și de la funeraliile tatălui său.

Înalți oficiali și alte persoane din interior atribuie absența temerilor de asasinat. Khamenei organizează întâlniri frecvente cu personalități de top, primește toate rapoartele majore și ia deciziile finale cu privire la fiecare problemă importantă.

Președintele Masoud Pezeshkian a declarat pe 10 august că a avut o întâlnire de șapte ore cu Khamenei.

Scepticismul Susținătorilor

Însă chiar și printre cei mai intransigenți susținători ai Republicii Islamice, se strecoară îndoieli.

„Trebuie să auzim vocea liderului nostru sau să vedem vreun semn că este acolo sus și conduce țara pentru a ne da mai multă încredere”, a spus un membru al miliției de voluntari Basij din Qom „De unde știm că Mojtaba nu a fost ucis?”, a spus Shahrokh, un om de afaceri pro-reformă din Teheran. „Nu este logic să nu existe niciun semn care să dovedească că este în viață, darămite dovezi că este implicat în procesul decizional”, a adăugat el.

Iranul a rezistat la șase luni de război, cu cei mai puternici dușmani ai săi, ieșind bătut, dar încă în picioare. Sistemul său politic a rezistat. Armata sa își păstrează capacitatea de a bloca aprovizionarea globală cu energie și de a ataca aliații SUA din Golf.

Elita clericală și Gărzile Revoluționare rezistă

Se menține un lanț de comandă politic și militar loial ideologiei sale teocratice, chiar dacă economia Iranului se prăbușește sub costul conflictului și al unei blocade de luni de zile asupra exporturilor sale de petrol. Rialul s-a prăbușit dinainte de protestelor în masă pe care autoritățile le-au înăbușit în ianuarie prin uciderea a mii de demonstranți.

Elita clericală a demonstrat că poate absorbi pierderea unui lider suprem și a unor comandanți superiori fără a se prăbuși. Garda Revoluționară, mult timp o forță puternică, a crescut în influență de la începutul războiului în luarea deciziilor strategice în vârful unui sistem de conducere reconfigurat în jurul Consiliului Suprem de Securitate Națională.

Acest eșalon superior include comandanții de rang înalt ai Gărzilor, precum și personalități politice de rang înalt, precum Pezeshkian și președintele parlamentului, Mohammed Baqer Qalibaf, potrivit Reuters.

Sursaa Foto: Președinția Iranului