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Victor Ponta (UPR) și Marian Neacșu (PSD) participă la discuțiile cu Adrian Veștea din Parlament

Ruxandra Radulescu
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Deputatul Victor Ponta, fost lider PSD și actual membru al UPR, se află la sediul Parlamentului, alături de alți lideri politici, pentru a participa la consultările cu premierul desemnat, Adrian Veștea. Printre cei prezenți se află și social-democratul Marian Neacșu, care va lua parte la dialogul cu Veștea.

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Moment extrem de tensionat pentru scena politică, după ce Adrian Veștea a refuzat să-și depună mandatul, așa cum îi ceruse PNL. Mai mult, acesta a convocat o întâlnire cu grupurile parlamentare. Atât Partidul Social Democrat, cât și UPR, reprezentat de Victor Ponta, iau parte la discuții.

Marian Neacșu a fost întrebat de reporteri, dacă Victor Ponta a venit la negocieri pentru a asigura votul din partea UPR pentru Guvernul Veștea, acesta a afirmat:

„Cred că domnul Victor Ponta poate să-și poarte singur de grijă”, a spus Marian Neacșu.

Adrian Veștea se întâlnește, azi, cu liderii PSD pentru a le prezenta programul de guvernare și echipa de miniștri. Liderul social-democrat Sorin Grindeanu a declarat că partidul dorește să se întâlnească cu Adrian Veștea pentru a-i transmite, între altele, că PSD nu renunță la propriile măsuri de relansare economică.

Primele nume de miniștrii vehiculate pentru Guvernul Veștea

Din prima schiță a Guvernului Veștea reiese un echilibru între PNL și PSD.

Liberalii ar urma să dețină Finanțele, șefia Senatului și unul dintre ministerele de forță, în timp ce social-democrații ar păstra Justiția, Agricultura și Sănătatea. Printre numele vehiculate se află: Alexandru Nazare la Ministerul Finanțelor, social-democratul Radu Marinescu la Justiție, Florin Barbu la Ministerul Agriculturii, Alexandru Rogobete la Ministerul Sănătății, Nicoleta Pauliuc la Ministerul Afacerilor Interne/Ministerul Apărării Naționale și Cătălin Predoiu pentru funcția de președinte al Senatului.

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