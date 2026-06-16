Victor Ponta (UPR) și Marian Neacșu (PSD) participă la discuțiile cu Adrian Veștea din Parlament

Deputatul Victor Ponta, fost lider PSD și actual membru al UPR, se află la sediul Parlamentului, alături de alți lideri politici, pentru a participa la consultările cu premierul desemnat, Adrian Veștea. Printre cei prezenți se află și social-democratul Marian Neacșu, care va lua parte la dialogul cu Veștea.

Moment extrem de tensionat pentru scena politică, după ce Adrian Veștea a refuzat să-și depună mandatul, așa cum îi ceruse PNL. Mai mult, acesta a convocat o întâlnire cu grupurile parlamentare. Atât Partidul Social Democrat, cât și UPR, reprezentat de Victor Ponta, iau parte la discuții.

Marian Neacșu a fost întrebat de reporteri, dacă Victor Ponta a venit la negocieri pentru a asigura votul din partea UPR pentru Guvernul Veștea, acesta a afirmat:

„Cred că domnul Victor Ponta poate să-și poarte singur de grijă”, a spus Marian Neacșu.

Adrian Veștea se întâlnește, azi, cu liderii PSD pentru a le prezenta programul de guvernare și echipa de miniștri. Liderul social-democrat Sorin Grindeanu a declarat că partidul dorește să se întâlnească cu Adrian Veștea pentru a-i transmite, între altele, că PSD nu renunță la propriile măsuri de relansare economică.

Primele nume de miniștrii vehiculate pentru Guvernul Veștea

Din prima schiță a Guvernului Veștea reiese un echilibru între PNL și PSD.

Liberalii ar urma să dețină Finanțele, șefia Senatului și unul dintre ministerele de forță, în timp ce social-democrații ar păstra Justiția, Agricultura și Sănătatea. Printre numele vehiculate se află: Alexandru Nazare la Ministerul Finanțelor, social-democratul Radu Marinescu la Justiție, Florin Barbu la Ministerul Agriculturii, Alexandru Rogobete la Ministerul Sănătății, Nicoleta Pauliuc la Ministerul Afacerilor Interne/Ministerul Apărării Naționale și Cătălin Predoiu pentru funcția de președinte al Senatului.