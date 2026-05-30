Povestea tigrului care a mâncat 436 de oameni în Nepal și India. Un singur vânător i-a venit de hac

Silviu Bănilă
Printre cele mai mortale atacuri ale animalelor sălbatice din istoria contemporană se numără și cel al tigrului din Champawat, care a ucis 436 de oameni, scrie Daily Star.

Tigrul din Champawat

Tigrul din Champawat a ucis 436 de oameni în două țări, Nepal și India! Din cauza unei răni la mandibulă, pe care a suferit-o în timpul unei vânători în anii 1890, tigrul nu putea vâna animale sprintene, precum cerbul. Astfel, animalul feroce și-a întors atenția către oameni. În zece ani, tigrul a instaurat un adevărat „regim sângeros” în orașul nepalez Champawat, unde a mâncat 200 de oameni, înainte să treacă granița în India.

Pe pământ indian, tigrul din Champawat a mai făcut peste 200 de victime, înainte să fie ucis de celebrul vânător britanic Jim Corbett.

„Baia de rechini” și USS Indianapolis

În ultimele zile ale celui de-al Doilea Război Mondial, crucișătorul USS Indianapolis a fost torpilat de submarinul japonez I-58. Nava s-a scufundat atât de rapid, încât nu a reușit să trimită niciun semnal SOS, iar 900 de marinari au rămas naufragiați în apele infestate cu rechini ale Pacificului. În urma exploziei, apa a fost contaminată cu petrol, resturi de materiale și sângele celor răniți sau decedați, atrăgând sute de rechini, care au mâncat 150 dintre marinari.

Din cauza rechinilor și a furtunilor, aproape 600 de marinari au murit, acesta fiind al doilea cel mai mare dezastru naval american după atacul japonezilor asupra Pearl Harbord din decembrie 1941.

Atacul pumei

În 1991, în Idaho Springs, Colorado, atletul în vârstă de 18 ani Scott Lancaster, totodată elev de liceu, a dispărut în timp ce alerga în pauza de masă. Două zile mai târziu, salvatorii l-au găsit într-o râpă, cu urme de gheare pe față, scalpul smuls și organele interne „scoase” din burtă.

Tânărul fusese ucis și mâncat pe jumătate de o pumă. Decesul sportivului rămâne unul din cele mai șocante incidente în care o pumă ucide un om și a zguduit comunitatea locală, care a pierdut o tânără speranță a sportului american.

Marele Război Emu din 1932

Ai văzut vreodată un emu? Pasărea uriașă arată ca și cum cineva i-ar fi lipit pene lui Slenderman. În anii 1930, mii de emu au invadat o fermă australiană și fermerii nu au avut decât să cheme armata!

În 1932, forțele militare – călite în Primul Război Mondial – și-au încărcat mitralierele și au pornit înspre ferma „confiscată” de emu. Singura problema? Au cam luat…bătaie de la înaripate.

Marele Război Emu din 1932 este singurul război „dus” de oameni împotriva animalelor… și a fost pierdut de oameni. Se pare că păsările uriașe puteau ocoli cu ușurință gloanțele. Soldații australieni au avut o singură opțiune: să se retragă din „luptă”.

Leii mâncători de oameni din Tsavo

În 1890, doi lei mâncători de oameni au semănat teroarea în Tsavo – unde muncitorii construiau calea ferată Kenya-Uganda.

S-a crezut inițial că leii ar fi vânat și ucis 100 de oameni, în 9 luni de zile, dar statistica a fost revizuită la 35 de oameni.

Locotenentul colonel John Henry Patterson, din Armata Britanică, a împușcat în cele din urmă animalele sălbatice, apoi a scris o carte despre teroarea leilor. Cadavrele tigrilor au fost expuse la Field Museum History din Chicago începând din anul 1925.

Orca Tilinkum

Tilinkum, balena ucigașă, a devenit protagonista unui documentar intitulat „Blackfish”. Animalul uriaș a ucis trei dresori.

Cea mai popularizată moarte e cea a celui de-al doilea dresor, Dawn Brancheau, pe care a fost tras în apă la SeaWorld Orlando în 2010. În urma autopsiei s-a stabilit că Brancheau a murit înecată, dar suferise și răni severe, inclusiv multiple fracturi.

În 1999, în timp ce era la Sealand of the Pacific în Canada, Tilinkum și alte două orci l-au tras pe dresorul Keltie Byrne în apă, iar femeia s-a înecat. În 1991, un dresor part-time din același loc a cazut în apă și a fost tras la fund de Tilinkum și alte două orci.

