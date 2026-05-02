Nepal celebrează returnarea unei statui Buddha veche de 700 de ani din New York

Nepal celebrează returnarea unei statui Buddha veche de 700 de ani din New York

O statuie Buddha furată din anii 1980 de la un templu din capitala Nepalului, Kathmandu, a fost returnată cu succes. 

Statuia datează din secolul al 13-lea și a fost transportată din New York City  într-un palanchin înapoi la templul de unde provenea.

„Mă simt atât de fericit. Toți suntem. Zeul nostru s-a întors”, a spus Sunkesari Shakya, o persoană în  vârstă de 67 de ani care frecventează deseori templul.

El își amintește ziua în care statuia a fost furată ca fiind „haotică”. Evenimentul returnării statuii a coincis cu festivalul Buddha Jayanti, care marchează nașterea fondatorului budismului.

Credincioșii au fost nevoiți timp de trei decenii să se roage la replica statuii. Peste 200 de artefacte (picturi, idoli, sculpturi) au fost returnate Nepalului, susține Departamentul de Arheologie, potrivit Al Jazeera.

