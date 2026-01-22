Prima pagină » Actualitate » Tot ce trebuie să știi despre diferența de fus orar dintre România și America. Motivul pentru care variază între 6 și 12 ore

Tot ce trebuie să știi despre diferența de fus orar dintre România și America. Motivul pentru care variază între 6 și 12 ore

22 ian. 2026, 22:13, Actualitate
Tot ce trebuie să știi despre diferența de fus orar dintre România și America. Motivul pentru care variază între 6 și 12 ore
FOTO - Caracter ilustrativ

Înainte de a călători spre Statele Unite, e bine să te informezi cu privire la diferența de fus orar dintre România și America. De ce ora diferă atât de mult, între cele două continente?

Ei bine, spre deosebire deosebire de alte țări, SUA au mai multe fusuri orare, iar acest aspect poate creea confuzie de foarte multe ori. Diferența de fus orar dintre România și America variază între 6 și 12 ore, în funcție de zona din Statele Unite.

De exemplu, atunci când în România este dimineață, pe coasta de est a Statelor Unite ale Americii este noapte sau foarte devreme, iar pe coasta de vest este o diferență și mai mare. Astfel, ora este diferită între orașe precum New York și Los Angeles, deși ambele se află în aceeași țară.

În Statele Unite ale Americii și teritoriile sale sunt folosite, în total, 11 fusuri orare. Dintre acestea, patru sunt fusuri orare standard pe teritoriul continental, iar Alaska, Hawaii și alte teritorii americane folosesc fusuri orare proprii.

Unele regiuni nu aplică ora de vară, ceea ce duce la existența unor diferențe suplimentare în anumite perioade ale anului. În plus, două insule americane nelocuite sunt considerate printre ultimele locuri de pe glob unde se schimbă data calendaristică. Tocmai de aceea, din acest motiv, ele sunt asociate uneori cu un fus orar special, cunoscut sub denumirea „Anywhere on Earth” („Oriunde pe Pământ”), potrivit bzi.ro.

Diferența de fus orar între SUA și Europa, cu o oră mai mică în această săptămână

FOTO – Caracter ilustrativ

Din cauza acestor diferențe mari de timp, adaptarea la noul fus orar este necesară nu doar pentru turiștii străini, ci și pentru americanii care călătoresc dintr-o parte în alta a țării.

Ce este fusul orar

Fusul orar reprezintă o zonă geografică în care se folosește aceeași oră oficială, iar timpul civil este stabilit pe baza observațiilor astronomice, astfel încât ora 12:00 să corespundă, aproximativ, cu momentul amiezii, atunci când Soarele se află cel mai sus pe cer.

Pentru că Pământul este rotund, acest moment nu se produce simultan în toate locurile. Dacă fiecare localitate ar folosi strict timpul solar, fiecare oraș ar avea propria oră și, pentru a evita această situație, planeta a fost împărțită în fusuri orare, fiecare acoperind, teoretic, 15 grade de longitudine, ceea ce corespunde unei diferențe de o oră.

În practică, granițele fusurilor orare nu respectă exact aceste linii geografice, acestea fiind adaptate granițelor statelor și regiunilor, pentru a evita situațiile în care localități apropiate ar avea ore diferite.

De asemenea, existența Liniei Internaționale de Date și a unor fusuri cu diferențe de 30 sau 45 de minute face ca numărul real de fusuri orare din lume să fie mai mare decât cele 24 teoretice.

Ora de referință este UTC, stabilită în funcție de meridianul zero, aflat la Greenwich, iar diferențele de timp sunt exprimate prin UTC plus sau minus un anumit număr de ore.

