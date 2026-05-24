UE condamnă ultimul atac al Rusiei asupra Ucrainei și anunță noi măsuri împotriva Kremlinului: „Acte de teroare menite să ucidă cât mai mulți civili”

Kaja Kallas a condamnat atacul lansat de Rusia asupra Ucrainei, după ce autoritățile de la Kiev au anunțat că Moscova a folosit inclusiv racheta balistică Oreșnik. Șefa politicii externe UE acuză Kremlinul că recurge la atacuri deliberate asupra centrelor urbane și anunță noi discuții privind intensificarea presiunii internaționale asupra Rusiei.

UE: Rusia recurge la „acte de teroare” împotriva civililor

Într-un mesaj publicat pe platforma X, Kaja Kallas a susținut că Rusia încearcă să compenseze dificultățile de pe front prin atacuri asupra orașelor ucrainene.

Rusia a ajuns într-un impas pe câmpul de luptă, așa că terorizează Ucraina cu atacuri deliberate asupra centrelor orașelor.

Acestea sunt acte de teroare abominabile menite să ucidă cât mai mulți civili posibil., a transmis Kallas.

Șefa politicii externe UE a făcut referire și la informațiile privind folosirea rachetei balistice Oreșnik, despre care autoritățile ucrainene au afirmat că ar fi fost utilizată în atacul din noaptea de sâmbătă spre duminică.

„Se pare că Moscova folosește rachete balistice cu rază medie de acțiune Oreshnik – sisteme concepute pentru a transporta focoase nucleare – ca o tactică politică de intimidare și o abordare nesăbuită a riscului nuclear.”, a scris Kallas.

Miniștrii de Externe ai UE vor discuta noi măsuri

Kaja Kallas a anunțat că miniștrii de Externe ai Uniunii Europene vor analiza săptămâna viitoare noi modalități de creștere a presiunii asupra Rusiei.

„Săptămâna viitoare, miniștrii de externe ai UE vor discuta despre cum să intensifice presiunea internațională asupra Rusiei.”, a transmis oficialul european.

Rusia confirmă că a bombardat Kievul cu rachete balistice și hipersonice

Ministerul rus al Apărării a confirmat bombardarea Kievului cu rachete balistice și hipersonice.

„Ca răspuns la atacurile Ucrainei asupra obiectivelor civile de pe teritoriul Rusiei, Forțele Armate ale Federației Ruse au lansat un atac masiv cu rachete balistice «Oreșnik», rachete aerobalistice «Iskander», rachete hipersonice aerobalistice «Kinjal» și rachete de croazieră «Zirkon», precum și cu rachete de croazieră lansate din aer, de pe mare și de la sol și drone de atac”, a transmis Ministerul Apărării de la Moscova.

