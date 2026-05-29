Viktor Orbán cere noului guvern maghiar să „se abțină de la orice pas către politica pro-război” după incidentul de la Galați

Viktor Orbán a postat un mesaj de solidaritate pentru victimele atacului cu drone care a lovit România, în cursul nopții de 28 spre 39 mai. Drona kamikaze rusească tip „Geran 2” a lovit un bloc de locuințe din Galați, impactul fiind urmat de o explozie și de izbucnirea unui incendiu la nivelul unui apartament situat la etajul 10. În urma incidentului două persoane au fost rănite, iar alte zeci au fost evacuate.

„Ne exprimăm simpatia față de cei răniți în atacul cu dronă îndreptat împotriva României vecine”, a scris fostul premier maghiat pe pagina sa de Facebook.

Viktor Orbán cere noului guvern maghiar să „se abțină”

În postarea sa, fostul Premier maghiar l-a atenționat pe Peter Magyar să mențină „neutralitate stabilită de guvernul anterior” și „să se abțină de la orice pas către politica pro-război”.

„Acest incident întărește ideea că războiul reprezintă o amenințare directă pentru țările vecine. Prin urmare, solicităm guvernului ungar să mențină politica de neutralitate stabilită de guvernul anterior și să se abțină de la orice pas către politica pro-război promovată de anumite părți ale Europei”, a mai spis Orban.

Nicușor Dan a convocat CSAT-ul

După ce o dronă de proveniență rusească s-a prăbușit peste un bloc de locuințe la Galați, președintele Nicușor Dan a anunțat convocarea de urgență a unei ședințe CSAT. Președintele a condamnat gestul Rusiei și a reafirmat sprijinul pentru Ucraina.

„Am convocat ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării astăzi, la ora 11 pentru a discuta implicațiile celui mai grav incident care a afectat teritoriul național de la începutul războiului de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei. Vom dispune măsurile proporționale în raport cu Federația Rusă.

Gândul meu se îndreaptă, în primul rând, către persoanele rănite, către familiile lor și către locatarii care au trăit clipe îngrozitoare în propriile lor case. Le mulțumesc pentru calmul cu care au răspuns acestei situații și îi asigur de tot sprijinul statului român.

Caracterul fără precedent al evenimentului impune un răspuns ferm, coordonat și pe măsură — la nivel național, aliat și internațional.

Declar, cu toată fermitatea, că responsabilitatea integrală pentru acest incident îi aparține Federației Ruse. Ceea ce s-a petrecut astăzi la Galați este consecința directă a războiului de agresiune dezlănțuit de Rusia împotriva Ucrainei, a modului iresponsabil și nediscriminatoriu în care Moscova operează aceste sisteme de armament în vecinătatea imediată a frontierelor NATO, precum și a disprețului sistematic față de dreptul internațional. Nu există nicio ambiguitate cu privire la autorul și la cauza acestei agresiuni.”(VEZI MAI MULTE AICI)

