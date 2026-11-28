Unul dintre afaceriștii băimăreni care au pus la cale planul de agresiune și compromitere a edilului din Baia Mare, Ioan Doru Dăncuș, admite într-o discuție înregistrată de primar că deține un material video cu caracter compromițător, când spune, la cererea edilului, să îi dea și lui filmarea cu „problemă”: „sigur, ți-o dau”.

Astfel, în dosarul în care cei trei protagoniști ai sechestrului cu „năbădăi” al primarului Dăncuș au fost arestați preventiv, se arată că edilul ar fi prezentat organelor de cercetare penală inclusiv pantalonii pe care i-a purtat în ziua „asaltului”.

Potrivit datelor din dosar pantalonii prezentau urme de rupturi, totul de la tentativa nereușită de viol pe care protagoniștii episodului „ciudat” au încercat să o pună în scenă.

Văzându-se în fața unei asemenea agresiuni sexuale edilul a țipat cât a putut și a fost salvat de intervenția unui locatar care a bătut la ușă. În acel moment agresorii edilului, oamenii de afaceri Raul Iosif și George Răzvan Kis și cu complicea lor, Anca Alexandra Vigh l-au amenințat pe primar, cu un cuțit pus la gât, să nu mai țipe, conform spuselor acestuia.

Unul dintre afaceriști admite tacit pe „bandă” existența unei filmări

Anchetatorii DIICOT dețin o stenogramă a unei înregistrări audio în care unul dintre artizanii planului de compromitere a edilului băimărean admite prin lipsa de negare că există o înregistrare video, pe care edilul o cataloghează ca fiind compromițătoare.

În aceeași discuție, afaceristul îl povățuiește pe edil să nu mai consume niciodată droguri și îi oferă asigurări că filmarea video cu „năbădăi” va fi arsă după ce primarul îndeplinește cele cinci condiții puse de agresorii săi.

Discuția are loc pe 19 noiembrie, în biroul primarului din Baia mare:

„DĂNCUȘ IOAN DORU: Deci, bă, cerința 1 e rezolvată, cerința 2 e rezolvată. Ce mi-ai zis tu în asta, eu am făcut.

KIS RAUL IOSIF: Suntem…

DĂNCUȘ IOAN DORU: Zi dacă mai am de făcut ceva?

KIS RAUL IOSIF: Nuu…

KIS RAUL IOSIF: Avocatul a mai zis… neinteligibil, nuu, atâta a fost, eu sunt un om de cuvânt.

DĂNCUȘ IOAN DORU: Discuția este, am eu așa o chestie, da’ te rog eu acuma o chestie, pentru că am eu așa, de la momentul ăla când m-ai filmat, m-ai… m-ai dat să așa, să… repet… nici în ziua de astăzi nu știu ce… ce… tare… și toate celelalte.

KIS RAUL IOSIF: Am înțeles, stai departe de ele!

DĂNCUȘ IOAN DORU: Da’ bă, filmarea aia, hai să o distrugem, că eu nu am… bă, nu am încredere că tu… nu dai asta…

KIS RAUL IOSIF: Doamne, nici să nu îți faci griji în privința asta.

DĂNCUȘ IOAN DORU: Nu, dar ideea care e, poate ai multiplicat-o… că poate asta… Hai să o distrugem!

KIS RAUL IOSIF: Când vrei?

DĂNCUȘ IOAN DORU: Când vrei tu…

KIS RAUL IOSIF: Facem focul într-o oală de tablă și ardem 200 de ori… când vrei…

DĂNCUȘ IOAN DORU: Nu știu, dă-mi-o măcar să…, îți dai seama că pentru mine e o problemă dacă apar…

KIS RAUL IOSIF: Logic, eu sunt de acord.

DĂNCUȘ IOAN DORU: Și eu mă tem că ăsta, nebunu’ ăsta de Cătălin o să meargă și cine știe ce…, bă, dă-mi…

KIS RAUL IOSIF: N-o să… eu nici nu vorbesc cu el. Stai departe!

DĂNCUȘ IOAN DORU: Nu, bă, dar el are…

KIS RAUL IOSIF: Acum are bietul… de-ale lui, dar nu…

DĂNCUȘ IOAN DORU: Calitățile astea să te combine, să vezi, Doamne…

KIS RAUL IOSIF: No, no… neinteligibil.

DĂNCUȘ IOAN DORU: Bun, ăla nu-i de la mine, că mi-a luat-o, că mi-a găsit-o, dă-mi filmarea, că acum eu îți spun sincer, eu am fost băiat de cuvânt.

KIS RAUL IOSIF: Îți dau în scris… da’ și eu îs…

DĂNCUȘ IOAN DORU: N-am reclamat, n-am zis, deci îți dai seama că m-a sunat Cordoș, că bă, acum dacă îi povestesc eu ăstuia ce experiențe neplăcute am avut cu tine în București, zic mamă, dracului…

KIS RAUL IOSIF: Să nu îți faci griji!

DĂNCUȘ IOAN DORU: Da, mi-o trebuie.

KIS RAUL IOSIF: Sigur, ți-o dau.

…”, au discutat cei doi interlocutori.

Primarul a povestit pățania la Gândul

Ioan Doru Dăncuș, primarul din Baia Mare care susține că ar fi fost drogat cu forța și apoi filmat pentru a fi șantajat, a povestit, pentru Gândul, filmul „operațiunii”. Edilul susține că a fost ademenit în apartament de o fostă colegă, cu care luase legătura pentru a-i furniza informații despre activitatea din primărie, din mandatul fostului primar. În schimbul acelor informații, edilul ar fi trebuit să îi faciliteze „oarecum” revenirea în administrația publică, prin obținerea unui post în Primăria Municipiului Baia Mare. Totul ar fi luat însă o întorsătură neașteptată după ce primarul a ajuns în apartamentul femeii.

Filmul operațiunii

Edilul susține că a mai dejucat o tentativă de înscenare în Baia Mare, apoi povestește în detaliu cum a ajuns în apartamentul fostei colege. Potrivit relatărilor sale, femeia i-ar fi propus să se întâlnească într-un loc mai ferit, pentru a evita să fie recunoscut într-un spațiu public.

„Ei au mai încercat, pe lângă toate tentativele pe care le-au avut, au avut o tentativă să-mi creeze o ambuscadă în Baia Mare, cu o săptămână înainte, pe care eu am dejucat-o și nu am ajuns într-un spațiu pe care mi l-ar fi propus, tot prin tipa respectivă, prin fosta noastră colegă. Și am rămas cu fosta colegă că ne vom vedea în București. Pentru că ea a dorit să-mi furnizeze niște informații legate de activitatea din primărie, pe vremea când ea lucra în primărie, în mandatul fostului primar, și în același timp să îi facilitez oarecum reîntoarcerea în administrația publică prin obținerea unui post în primăria municipiului Baia Mare.

(n.r. Și ce post era angajată înainte la primărie?) A fost angajată funcționară în cadrul Direcției de Proiecte. A fost în mandatul fostului primar. În mandatul meu a încercat să obțină un post, mi-a solicitat prima dată sprijin ca să-l acceseze, a venit la concurs, a picat concursul cu brio, după care un an și ceva n-am mai vorbit cu ea, a părut așa că totuși vrea să se întoarcă acasă și să mai încerce o dată. Plus să-mi spună, să-mi furnizeze tot felul de informații.

Și am mai încercat acest lucru, a picat examenul, nu aveam cum să o ajut. Și eu am insistat să ne vedem într-un spațiu public. Ea a spus că nu-i bine să ne vedem într-un spațiu public, că sunt persoană publică, să mă duc la ea acasă. Și când am ajuns la ea acasă, practic au tăbărât băieții pe mine și s-a întâmplat ce s-a întâmplat”, a declarat Ioan Doru Dăncuș, pentru Gândul.

Edilul povestește că totul s-ar fi petrecut într-un apartament din Sectorul 6 al Capitalei. După ce a pășit în locuința femeii, mai mulți bărbați ar fi tăbărât pă el, într-o acțiune care s-ar fi desfășurat timp de o oră.

„Da, la ea acasă în București, dar de fapt nu era casa ei, era un apartament închiriat. În Sectorul 6, pe Militari. (n.r. Și toată situația din apartament de acolo cam cât timp a durat?) O oră, o oră și ceva. Eu am tras o singură dată (n.r. cocaină)”, a povestit edilul.

Întrebat dacă bărbații au consumat cocaină în același timp cu el, edilul a negat și a explicat că substanța i-a fost servită pe o farfurie, iar bărbații nu ar fi consumat alături de el.

„Nu, nu au consumat. Ei au filmat toate scenele, doar m-au întrebat dacă m-am drogat. Eu am spus că nu mă droghez, că nu m-am drogat niciodată. Am spus că este momentul să mă droghez. Și mi-au servit, pe o farfurie, o substanță, n-am știut ce este, sincer. Dar după analize s-a constatat că era cocaină”, a explicat edilul.

Ce a făcut primarul PSD pentru a scăpa din mâinile bărbaților

Ioan Doru Dăncuș a explicat că, pentru a putea ieși din apartament, le-ar fi promis bărbaților că le va îndeplini dorințele. Aceștia l-ar fi șantajat să faciliteze înscrierea unuia dintre bărbați într-un partid și să convingă un jurnalist să șteargă postările critice la adresa familiei și afacerilor lor.

„(n.r. Cum ați scăpat de acolo, în primul rând?) Păi le-am spus că o să le îndeplinesc dorințele. Adică să vorbesc cu jurnalistul să șteargă de pe site articolele denigratoare, mă rog, denigratoare, articole pe care le-a documentat în privința activității infracționale a firmelor pe care le controlează. Și i-am spus că o să-l fac membru de partid pe fratele său. Și au spus că dacă le îndeplinesc cele două dorințe, după o să-mi ceară încă trei. E vorba de cinci. După ce am scăpat, practic în următoarea zi m-am dus și am făcut plângere la Direcția de Investigare a Criminalității. Da, mi-am dat seeama că era cocaină în urma analizelor. S-a constatat inclusiv acea presupusă tentativă de viol, că nu s-a întâmplat nimic, adică…Mă rog, atunci eu am strigat și practic a sunat cineva la ușă și atunci mi-au pus un cuțit la gât și m-au amenințat cu ceva electroșoc”, a explicat edilul.

Ce planuri avea bărbatul care și-ar fi dorit să intre în PSD

Primarul spune că nu și-a putut da seama care dintre bărbați ar fi încercat să îl violeze, pentru că aceștia purtau cagule.

„Da, era tentativă de viol din partea unuia dintre bărbați. Nu am idee care dintre ei, pentru că doi erau cu cagule. Unul dintre frații Kiș era cu cagulă și al doilea s-a dovedit că este un membru al familiei lor”, a explicat primarul.

Edilul spune că bărbatul care ar fi avut ambiții de a deveni politician, membru PSD, se gândea să intre în partid și voia să ajungă senator.

”El voia să intre în partid, la un moment dat discuta că va candida la primar, că vrea să ajungă senator… Astea nu știu, vise de-ale lor. Habar n-am acum. Nu mi-au spus că au susținere prin toate mediile politice, dar trebuie să plece de undeva, să pornească de undeva și noi să arătăm că am făcut pace, practic. Că așa vor și instituțiile, că așa vrea și DNA-ul, că ei au relații cu DNA-ul, că mi-au făcut plângeri și că o să le retragă, că unul dintre ei se dădea agent și tot felul de filme de genul ăsta”, a povestit edilul.

Șantajiștii, aruncați după gratii

La data de 25 noiembrie 2026, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală au dispus reținerea a 3 inculpați, doi bărbați cu vârstele de 32 și 34 de ani, membri ai aceleiași familii și o femeie, în vârstă de 34 de ani, cercetați pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, șantaj, lipsire de libertate în mod ilegal și tentativă la viol.

În sarcina a doi dintre inculpați (un bărbat și o femeie) s-a reținut și comiterea infracțiunii de trafic de droguri de mare risc.

Din actele de urmărire penală a reieșit faptul că, în cursul anului 2026, inculpații au constituit o grupare de criminalitate organizată în scopul constrângerii unor persoane cu putere decizională și influență, să îndeplinească mai multe cerințe în folosul lor.

Probatoriul administrat a reliefat faptul că cei doi inculpați (membri ai aceleași familii), deținători ai mai multor societăți comerciale ce au fost amendate pentru mai multe deficiențe și li s-a oprit temporar activitatea de către angajații primăriei, au considerat că situația a fost generată de către acțiunile persoanei vătămate în îndeplinirea atribuțiilor sale de serviciu și în contextul apartenenței politice.

În îndeplinirea obiectivelor grupului infracțional organizat, în cursul lunii septembrie 2026, inculpatul în vârstă de 32 de ani i-a solicitat inculpatei să abordeze o victimă, care avea un rol important în administrația publică locală a municipiului Baia Mare, județul Maramureș, cât și în cadrul unui partid politic, și să o atragă în locuința sa din municipiul București.

Astfel, în noaptea de 28/29 septembrie 2026, victima a ajuns la adresa din București, unde inculpații (bărbații purtând cagule) au imobilizat-o sub amenințarea cu un cuțit și a unui aparat cu electroșocuri, iar pentru a o împiedica să ceară ajutor i-au introdus în gură un obiect de tip căluș. Totodată, pentru a umili persoana vătămată, i-au secționat în parte hainele și au încercat să o agreseze sexual, activitatea fiind întreruptă în momentul în care aceștia au auzit zgomote la ușa apartamentului.

În acest context, doi dintre inculpați au forțat victima să prizeze cocaină, pe care inculpata o achiziționase special pentru acest scop.

Inculpații au înregistrat toate aceste aspecte, în care persoana vătămată se afla în ipostaze degradante și consuma droguri de mare risc, pentru a crea un film pretabil a fi folosit pentru șantajarea acesteia.

Prin aceste manopere, inculpații au constrâns victima să faciliteze înscrierea unuia dintre ei (bărbat, 34 de ani) într-un partid politic și să-i ceară unui jurnalist să elimine mai multe înregistrări de pe conturile sale de socializare, în care acesta discredita familia celor doi inculpați și afacerile lor, fapt acceptat și realizat de către victimă în perioada următoare.

Pe parcursul perchezițiilor efectuate au fost găsite și ridicate călușul folosit pentru aducerea la tăcere a persoanei vătămate, un aparat cu electroșocuri, o cheie de cătușe, precum și alte mijloace de probă.

În ziua de 25.11.2026, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București a dispus arestarea preventivă a inculpaților, pentru o perioadă de 30 de zile, transmite DIICOT.