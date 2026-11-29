Președintele Judecătoriei Sectorului 2 București, Bogdan Stănciulescu, contestă acuzațiile potrivit cărora magistrații și-ar fi majorat singuri salariile prin intermediul instanțelor și ar beneficia de venituri exagerate. Într-un mesaj publicat pe Facebook, judecătorul a relatat că mai puțin de 2% dintre angajații care au deschis procese pentru drepturi salariale sunt magistrați. Acesta a subliniat că judecătorii și procurorii nu cer măriri ale salariilor actuale, ci plata unor restanțe. Totodată, Bogdan Stănciulescu a afirmat că România se numără printre țările UE în care judecătorii aflați la început de carieră sunt cel mai slab plătiți, nivelul remunerației fiind inferior celui din Bulgaria și Grecia.

Alexandru Nazare a anunțat că restanțele salariale ale magistraților, împreună cu penalitățile și titlurile executorii, au ajuns la 20,5 miliarde de lei, sumă care include și plățile eșalonate pentru perioada 2027-2029.

Președintele Judecătoriei Sectorului 2 îi critică pe cei care îi acuză pe magistrați că au privilegiat de majorări salariale

Președintele Judecătoriei Sectorului 2 București a criticat persoanele care îi acuză pe magistrați de privilegii salariale și de majorarea propriilor venituri. Judecătorul Bogdan Stănciulescu a susținut că magistrații nu și-au stabilit singuri salariile, ci au cerut respectarea și aplicarea legii, nu doar publicarea acesteia în Monitorul Oficial. Acesta a criticat și discursurile celor care îi judecă pe magistrați fără să prezinte fapte concrete.

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„Este fascinant spectacolul oferit de diverși moraliști imaculați, salvatori ai «binelui comun», care, cu o siguranță de sine de invidiat (și cu state de plată opace), livrează veritabile rechizitorii morale unei întregi categorii profesionale. Pentru cei care preferă faptele în locul lozincilor de pe rețelele sociale, iată câteva aspecte: Nu, magistrații nu și-au scris singuri cifrele pe fluturașul de salariu. Au cerut doar ca legea să fie aplicată, nu doar publicată în Monitorul Oficial”, a spus președintele Judecătoriei Sectorului 2.

Judecătorul a întrebat ironic dacă doar magistrații au acționat în instanță pentru protejarea drepturilor

Judecătorul Bogdan Stănciulescu a precizat că magistrații nu sunt singurii angajați din sectorul public care au apelat la instanță pentru recuperarea drepturilor salariale. Acesta a menționat că există 83.976 de dosare privind salariile, în care sunt implicați 402.926 de angajați, dintre care doar 6.817 sunt magistrați.

„Doar magistrații au acționat în instanță pentru protejarea propriilor drepturi? În sectorul public există 83.976 de dosare salariale pentru 402.926 de angajați, dintre care doar 6.817 sunt magistrați. Restul de peste 396.000 par însă «invizibili» pentru indignarea selectivă din spațiul public”, a subliniat judecătorul.

Bogdan Stănciulescu a mai precizat că magistrații nu cer majorarea salariilor actuale, ci plata diferențelor restante pentru perioadele anterioare. Acesta a susținut că veniturile judecătorilor și procurorilor vor rămâne la același nivel și că magistrații ar fi singura categorie profesională care nu a beneficiat de o creștere salarială.

Din totalul angajaților care au deschis procese pentru recuperarea unor drepturi salariale, magistrații reprezintă 1,7%

Datele invocate de Bogdan Stănciulescu arată că magistrații reprezintă o proporție redusă, de aproximativ 1,7%, din totalul angajaților care au deschis procese pentru recuperarea unor drepturi salariale.

Conform unei statistici publicate de Înalta Curte de Casație și Justiție la 15 octombrie 2026, cele mai multe astfel de acțiuni au fost formulate de angajații din educație, respectiv 171.190 de persoane. Pe listă se află și salariați din Ministerul Afacerilor Interne, din sistemul medical, din administrația publică și din structurile finanțelor publice.

În clasamentul general al celor care au deschis procese pentru drepturi salariale, inclusiv angajați din mediul privat, magistrații se situează pe poziția a 12-a. Statistica Înaltei Curți mai indică faptul că 159.119 persoane au obținut câștig de cauză prin hotărâri definitive, în timp ce alte 179.874 au primit decizii favorabile din partea instanțelor de fond.

ÎCCJ a obligat Guvernul să asigure banii pentru plata restanțelor salariale ale magistraților

Înalta Curte de Casație și Justiție a decis, la 15 octombrie 2026, să respingă definitiv contestația depusă de Guvern și Ministerul Finanțelor împotriva unei hotărâri care obliga Executivul să pună la dispoziție întreaga sumă necesară pentru plata restanțelor salariale ale judecătorilor, cu termen de plată în 2026. Valoarea acestor datorii a fost estimată la aproximativ 4,8 miliarde de lei de Ilie Bolojan, premier interimar la acel moment.

Judecătorii instanței supreme au atras atenția că întârzierea plăților poate împovăra suplimentar bugetul de stat, deoarece datoriile acumulează dobânzi și penalități. Totodată, ÎCCJ a menționat că Guvernul ar putea recurge la emiterea unor titluri de valoare pentru a acoperi obligațiile financiare, fără să fie necesară achitarea imediată a întregii sume în numerar.

Magistrații români câștigă mai puțin decât cei din Bulgaria și Grecia

Președintele Judecătoriei Sectorului 2 București a respins ideea că judecătorii ar avea salarii exagerat de mari. Bogdan Stănciulescu a invocat un raport al Comisiei Europene, publicat la 4 iunie 2026, potrivit căruia România se află pe penultimul loc în Europa în ceea ce privește nivelul salariilor judecătorilor aflați la început de carieră. Acesta a precizat că magistrații români câștigă mai puțin decât colegii lor din Bulgaria și Grecia.

„Sunt salariile judecătorilor sfidător de mari? Potrivit raportului Comisiei Europene din 4 iunie 2026, un judecător român, la început de carieră, se află pe gloriosul penultim loc în Europa la nivelul salarizării, fiind depășit inclusiv de colegii din Bulgaria și Grecia”, a mai adăugat președintele Judecătoriei Sectorului 2.

România e aproape la coada UE când vine vorba de salariul unui judecător la început de carieră

Clasamentul european cu privire la veniturile magistraților, realizat pe baza datelor din 2024 și publicat în 2026, arată că România se situează aproape de coada Uniunii Europene la plata judecătorilor aflați la începutul carierei. Salariul net anual al unui magistrat debutant din România este de 16.863 de euro, în timp ce în Bulgaria venitul anual pentru aceeași categorie profesională ajunge la 35.622 de euro.

Astfel, un judecător bulgar aflat la început de drum profesional câștigă de peste două ori mai mult decât unul din România. În acest clasament, doar Ungaria înregistrează un nivel de salarizare mai scăzut decât România.

Alexandru Nazare a anunțat că statul are restanțe de peste 20 de miliarde de lei la plata salariilor magistraților

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat recent că restanțele salariale ale magistraților, cu tot cu penalități și titluri executorii, au ajuns să valoreze 20,5 miliarde de lei, inclusiv sumele eșalonate pentru perioada 2027-2029. Anunțul făcut de ministrul Finanțelor a avut loc în cadrul conferinței de presă în care a prezentat și execuția bugetară la finalul lunii octombrie.

Potrivit datelor colectate de Ministerul Finanțelor de la toți ordonatorii de credite, suma totală solicitată de aceștia pentru finalizarea anului 2026 se ridică la 46 de miliarde de lei. Din acest total, 19 miliarde de lei sunt obligații certe, iar 15 miliarde de lei reprezintă plățile destinate magistraților.

Deficitul bugetar scade în ciuda restanțelor neplătite

Alexandru Nazare a explicat că raportul prezentat astăzi arată situația financiară a României înainte de pregătirea bugetului pentru anul viitor. Ministrul susține că țara se află pe o direcție bună în reducerea deficitului bugetar, care a scăzut de la 9,2% din PIB la 7,8% în 2025. Potrivit acestuia, România a reușit să reducă deficitul și să păstreze încrederea celor trei mari agenții de rating, evitând în același timp măsuri mai dure pentru populație.

Pentru anul 2026, Guvernul și-a propus un deficit bugetar de 6,2% din PIB, iar obiectivul este să îl reducă la 5,8% în 2027 și la 5,6% în 2028. Ministrul avertizează însă că situația rămâne dificilă, mai ales în ultimele luni ale anului, când instituțiile statului solicită tot mai mulți bani pentru cheltuieli.