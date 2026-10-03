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Atac dur la adresa Laurei Kövesi în presa din Ungaria. Ce i se reproșează șefei Parchetului European în contextul luptei anticorupție de la Budapesta

Atac dur la adresa Laurei Kövesi în presa din Ungaria. Ce i se reproșează șefei Parchetului European în contextul luptei anticorupție de la Budapesta
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Laura Codruța Kövesi, actualul șef al Parchetului European (EPPO) și fost șef al DNA, a intrat în oprobriul presei din Ungaria în contextul vizitei acesteia la Budapesta de la finalul lunii septembrie și al declarațiilor sale privind combaterea corupției. Vizita oficială a lui Kövesi a avut loc în contextul în care Ungaria a demarat procesul de aderare ca cel de-al 25-lea stat participant la EPPO. În această ordine de idei, jurnalistul Zsolt Bayer a publicat în Magyar Nemzet un editorial în care o atacă direct pe Kövesi pentru anchetele, lansate acum zece ani, împotriva primarului din Sfântu Gheorghe, Antal Arpad, dar și asupra altor politicieni din România.

Zsolt Bayer este un jurnalist controversat cu tendințe de extremă dreapta din Ungaria și unul dintre cofondatorii partidului Fidesz. La mai bine de zece ani distanță, Bayer a readus în atenția publică dosarul de corupție deschis de DNA în 2015 împotriva lui Antal Árpád, caz care a fost clasat ulterior în 2019 deoarece faptele nu au avut caracter infracțional.

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În editorialul său, jurnalistul din Ungaria pornește de la cazul primarului din Sfântu Gheorghe, care a fost anchetat de DNA timp de aproximativ trei ani și jumătate pentru presupusa folosire abuzivă a unui împrumut european. În timpul acestei anchete, Antal a fost suspendat temporar din funcție, supus controlului judiciar și restricțiilor de călătorie. Cu toate acestea, procurorii nu au identificat nereguli, iar DNA a clasat dosarul.

Ulterior, editorialistul din Ungaria dă ca exemplu și anchetele DNA declanșate împotriva lui Victor Ponta, Călin Popescu-Tăriceanu, Ludovic Orban, Vasile Blaga sau Radu Mazăre. Zsolt Bayer susține că unele dintre aceste dosare s-au finalizat cu achitări și au fost intentate doar din cauza abuzului de putere.

Atacul lui Zsolt Bayer împotriva Laurei Codruța Kövesi vine în contextul aderării Ungariei la EPPO, instituția condusă de procurorul român, dar și în contextul unui război pe care aparatul media al Fidesz îl duce împotriva premierului Ungariei, Peter Magyar, care a lansat recent o operațiune anticorupție de amploare numită „Operațiunea Epurarea”.

De când a venit pe funcția de premier în primăvara aceasta, Magyar a declanșat o campanie masivă de combatere a corupției și a cerut procurorilor să meargă pe urmele foștilor miniștri și prietenilor lui Viktor Orbán. În acest context, editorialistul maghiar Zsolt Bayer încearcă să demonizeze modelele de justiție din România. Bayer o portretizează pe Kövesi ca un „monstru judiciar” tocmai pentru a le sugera maghiarilor că anchetele pornite de premierul Peter Magyar împotriva aliaților lui Orbán nu sunt justiție, ci „epurări abuzive” de tip DNA.

Recent, doi foști miniștri din mandatele lui Viktor Orbán au fost vizați de anchetele anticorupție de la Budapesta. Balázs Hankó, fost ministru al culturii și inovării, este acuzat că a folosit ilegal peste 17,3 miliarde de forinți (aproximativ 47 de milioane de euro) din Fondul Cultural Național Maghiar, bani care au fost direcționați către organizații și grupuri apropiate de partidul Fidesz. Mai mult, o parte din acești bani au fost folosiți pentru a finanța ultima campanie electorală a lui Viktor Orban.

Al doilea oficial vizat este Miklós Seszták, fost ministru al Dezvoltării Naționale. Seszták a fost o figură cheie a guvernului Orban între 2014 și 2018, fiind poreclit în Ungaria și „moșierul feudal” din cauza influenței uriașe pe care o avea. Acesta este anchetat pentru că ar fi încasat milioane de euro sub formă de mită de la companii private în schimbul acordării de contracte preferențiale.

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