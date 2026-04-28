Prima pagină » Actualitate » Magazin ilegal într-o casă din Oradea: vindea ca originale fake-uri de la Hugo Boss și Armani

Un bărbat din Oradea și-a transformat locuința într-un magazin neautorizat. Acasă, el comercializa articole vestimentare și încălțăminte coontrafăcute, dar având etichetele unor firme celebre.

Toată „combinația” a fost oprită de polițiștii de la Serviciul de Investigare a Criminalității Economice Bihor, care luni, 27 aprilie, au percheziționa casa.

Fake-uri de la firme celebre

Anchetatorii au descins atât la domiciliul bărbatului, în vârstă de 45 de ani, cât și în spațiul unde funcționa magazinul clandestin. Aici, spun surse din anchetă, fusese amenajată inclusiv o cabină de probă. Clienții aveau parte de o experiență similară celei din magazinele obișnuite.

Potrivit polițiștilor, din 2025 încoace, bărbatul ar fi vândut ilegal produse care purtau însemnele unor branduri cunoscute. Clienții găseau fake-uri cu etichete de la Armani, Hugo Boss, Canada Goose sau Le Coq Sportif. Totul, la prețuri apropiate de cele ale produselor originale. Oamenii legii au ridicat 56 de articole vestimentare și perechi de încălțăminte, precum și un telefon mobil folosit la tranzacții și gestionarea comenzilor.

Valoarea bunurilor confiscate este estimată la peste 30.000 de lei.

Perchezițiile au fost parte din operațiunea JUPITER și au fost coordonate de un procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Oradea.

Bărbatul este cercetat pentru punerea în circulație de produse contrafăcute, iar investigațiile sunt în desfășurare. Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Bihor continuă documentarea întregii activități, sub supravegherea procurorului de caz, scrie ebihoreanul.ro.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Zeci de mii de produse contrafăcute oprite de la comercializare, după o serie de percheziții în Capitală

Dâmbovița: Percheziții la suspecți de proxenetism, șantaj și cămătărie. Mascații descind în mai multe localități

Recomandarea video

Mediafax
Președintele Serbiei crede că România ar putea cădea „sub influența predominantă” a SUA.
Digi24
Senatoarea PSD Victoria Stoiciu a demisionat din partid: „Nu voi gira niciodată normalizarea fascismului”. Grindeanu: „E democrație”
Cancan.ro
30 aprilie 2026: Ziua în care meteorologii Accuweather anunță un fenomen rarisim în București. Ce se întâmplă
Prosport.ro
Răzvan Lucescu a dezvăluit cum a fost ultima discuție pe care a avut-o cu Mircea Lucescu! „Vineri, după infarct...”
Adevarul
Fostul combinat din Oțelu Roșu, readus la viață. Uzina lui Umbrărescu schimbă fața orașului monoindustrial
Mediafax
ANM anunță cum va fi vremea până la finalul primăverii. Unde va ploua și cum vor oscila temperaturile
Click
Adela Popescu, vacanță spectaculoasă alături de Radu Vâlcan. Unde au călătorit cei doi: „Să nu vă luați soț căruia îi place sportul!”
Digi24
După 40 de zile pe linia frontului ucrainean, soldaților „nu le mai pasă dacă supraviețuiesc”
Cancan.ro
Aris Eram a încălcat contractul cu Antena 1! Eliminat de la Survivor, fiul Andreei Esca a comis-o GRAV
Ce se întâmplă doctore
Cine este Yasmin Awad? A avut o relație cu Florin Ristei și are o poveste de viață incredibilă
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Premieră în România: Au apărut trecerile de pietoni cu LASER!
Descopera.ro
Toată matematica poate fi redusă la o singură operație?
Râzi cu lacrimi
Banc cu femei. – Cât să vă bag?
Descopera.ro
Foame, stres sau obișnuință: Ce controlează cu adevărat ce și când mâncăm?
CONTROVERSĂ Cum explică Jimmy Kimmel gluma „Văduvă în așteptare”. Comediantul răspunde amenințărilor lui Trump cu privire la concedierea sa
11:55
Cum explică Jimmy Kimmel gluma „Văduvă în așteptare”. Comediantul răspunde amenințărilor lui Trump cu privire la concedierea sa
IT&C Cursa revoluției tehnologice. China blochează achiziția de peste 2 miliarde de dolari a startupului AI Manus. Mesajul dur adresat SUA
11:53
Cursa revoluției tehnologice. China blochează achiziția de peste 2 miliarde de dolari a startupului AI Manus. Mesajul dur adresat SUA
EXCLUSIV Cristoiu: Ce fel de nevolnic e Nicușor Dan?/E marele câștigător/Independentul cu carnețelul i-a frăgezit
11:44
Cristoiu: Ce fel de nevolnic e Nicușor Dan?/E marele câștigător/Independentul cu carnețelul i-a frăgezit
FLASH NEWS Armata Română s-a pus la adăpost cu apărarea doar împotriva rachetelor, nu și în privința dronelor. Ce a decis Miruță la negocierile pentru SAFE
11:40
Armata Română s-a pus la adăpost cu apărarea doar împotriva rachetelor, nu și în privința dronelor. Ce a decis Miruță la negocierile pentru SAFE
CONTROVERSĂ Dilema armatei SUA: cum a fost posibil ca un avion american, operat de iranieni, vechi de 60 de ani, să atace o bază americană în 2026
11:31
Dilema armatei SUA: cum a fost posibil ca un avion american, operat de iranieni, vechi de 60 de ani, să atace o bază americană în 2026
ACTUALITATE Iași. Șefii județului au decis tăierea a peste 1.000 de arbori: „Risc pentru circulație”
11:27
Iași. Șefii județului au decis tăierea a peste 1.000 de arbori: „Risc pentru circulație”

Cele mai noi

Trimite acest link pe