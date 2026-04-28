Magazin ilegal într-o casă din Oradea: vindea ca originale fake-uri de la Hugo Boss și Armani

Un bărbat din Oradea și-a transformat locuința într-un magazin neautorizat. Acasă, el comercializa articole vestimentare și încălțăminte coontrafăcute, dar având etichetele unor firme celebre.

Toată „combinația” a fost oprită de polițiștii de la Serviciul de Investigare a Criminalității Economice Bihor, care luni, 27 aprilie, au percheziționa casa.

Fake-uri de la firme celebre

Anchetatorii au descins atât la domiciliul bărbatului, în vârstă de 45 de ani, cât și în spațiul unde funcționa magazinul clandestin. Aici, spun surse din anchetă, fusese amenajată inclusiv o cabină de probă. Clienții aveau parte de o experiență similară celei din magazinele obișnuite.

Potrivit polițiștilor, din 2025 încoace, bărbatul ar fi vândut ilegal produse care purtau însemnele unor branduri cunoscute. Clienții găseau fake-uri cu etichete de la Armani, Hugo Boss, Canada Goose sau Le Coq Sportif. Totul, la prețuri apropiate de cele ale produselor originale. Oamenii legii au ridicat 56 de articole vestimentare și perechi de încălțăminte, precum și un telefon mobil folosit la tranzacții și gestionarea comenzilor.

Valoarea bunurilor confiscate este estimată la peste 30.000 de lei.

Perchezițiile au fost parte din operațiunea JUPITER și au fost coordonate de un procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Oradea.

Bărbatul este cercetat pentru punerea în circulație de produse contrafăcute, iar investigațiile sunt în desfășurare. Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Bihor continuă documentarea întregii activități, sub supravegherea procurorului de caz, scrie ebihoreanul.ro.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

