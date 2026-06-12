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Statul i-a pus sechestru lui Makaveli pe o casă și două terenuri. Ar fi câștigat peste 3 miliarde de lei din TikTok, pe care nu i-a declarat

Ruxandra Radulescu
Statul i-a pus sechestru lui Makaveli pe o casă și două terenuri. Ar fi câștigat peste 3 miliarde de lei din TikTok, pe care nu i-a declarat
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Statul i-a pus sechestru lui Makaveli o casă și două terenuri. A câștigat peste 3 miliarde de lei din TikTok pe care nu i-a declarat
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În urma audierilor la care a fost supus influencerul Makaveli, pe numele său ,Virgil Alexandru Zidaru, anchetatorii au pus sub sechestru o casă și două terenuri, până când acesta va plăti statului sumele aferente.

Statul i-a pus sub sechestru lui Makaveli o casă, dar și două terenuri evaluate la aproximativ 57.000 de euro.

„În cauză a fost dispusă măsura asigurătorie a sechestrului, în vederea garantării recuperării pagubei, cu privire la toate bunurile mobile și imobile aparținând inculpatului până la concurența sumei totale de 531.047 lei (debit principal + accesorii).

Măsura sechestrului a fost aplicată efectiv asupra următoarelor bunuri imobile: o casă și 2 terenuri intravilane, evaluate la suma de aproximativ 57.000 euro”, infomează Parchetul General.

Statul i-a pus sechestru lui Makaveli o casă și două terenuri. A câștigat peste 3 miliarde de lei din TikTok pe care nu i-a declarat

Statul i-a pus sechestru lui Makaveli o casă și două terenuri. A câștigat peste 3 miliarde de lei din TikTok pe care nu i-a declarat

Makaveli ar fi câștigat peste 3 miliarde de lei, din TikTok, pe care nu i-ar fi declarat la stat

Makaveli a fost dus, joi 11 iunie, la Tribunalul București, pentru audieri, în dosarul de evaziune fiscală în formă continuată care îl vizează pe el, alături de alți trei inculpați.

Vineri, după audieri, Makaveli a recunoscut fapta și a precizat că este vorba despre cadouri sub formă de bani pe TikTok pe care nu i-a declarat în totalitate.

„În fapt, s-a reținut că, în perioada 25.05.2022 (data până la care ar fi trebuit să depună declarația unică – formular 212 privind impozitul pe venit și contribuții sociale datorate de persoanele fizice corespunzătoare anului 2021) – 25.05.2025 (data până la care ar fi trebuit să depună declarația unică – formular 212 privind impozitul pe venit și contribuții sociale datorate de persoanele fizice corespunzătoare anului 2024),

inculpatul, persoană fizică neautorizată/neînregistrată fiscal, în mod repetat și în baza aceleiași rezoluții infracționale, în scopul sustragerii de la plata taxelor și impozitelor datorate bugetului de stat, a ascuns, în mod repetat, venituri de 3.324.147 lei realizate în perioada 01.01.2021 – 31.12.2024, cauzând bugetului general consolidat al statului un prejudiciu în valoare totală de 235.348 lei (debit principal), din care 182.428 lei impozit pe venit, 37.800 lei CAS, 15.120 lei CASS”, potrivit comunicatului publicat, vineri, de Parchetul General.

 

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