Statul i-a pus sechestru lui Makaveli pe o casă și două terenuri. Ar fi câștigat peste 3 milioane de lei din TikTok, pe care nu i-a declarat

În urma audierilor la care a fost supus influencerul Makaveli, pe numele său ,Virgil Alexandru Zidaru, anchetatorii au pus sub sechestru o casă și două terenuri, până când acesta va plăti statului sumele aferente.

Statul i-a pus sub sechestru lui Makaveli o casă, dar și două terenuri evaluate la aproximativ 57.000 de euro.

„În cauză a fost dispusă măsura asigurătorie a sechestrului, în vederea garantării recuperării pagubei, cu privire la toate bunurile mobile și imobile aparținând inculpatului până la concurența sumei totale de 531.047 lei (debit principal + accesorii). Măsura sechestrului a fost aplicată efectiv asupra următoarelor bunuri imobile: o casă și 2 terenuri intravilane, evaluate la suma de aproximativ 57.000 euro”, infomează Parchetul General.

Makaveli ar fi câștigat peste 3 milioane de lei, din TikTok, pe care nu i-ar fi declarat la stat

Makaveli a fost dus, joi 11 iunie, la Tribunalul București, pentru audieri, în dosarul de evaziune fiscală în formă continuată care îl vizează pe el, alături de alți trei inculpați.

Vineri, după audieri, Makaveli a recunoscut fapta și a precizat că este vorba despre cadouri sub formă de bani pe TikTok pe care nu i-a declarat în totalitate.