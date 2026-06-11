Psihologii au căzut de acord că oamenii care se bucură de răul altora caută un singur lucru: dreptate, scrie eleconomista.es.

Psihologii au căzut de acord că oamenii care se bucură de răul altora caută un singur lucru

Discutăm despre un comportament tot mai des întâlnit: oameni care se bucură de răul și ghinionul altora.

Au fost martorii unor situații în care cineva a alunecat, a căzut, s-a murdărit și au preferat să râdă de acea persoană, în loc să-i ofere ajutor.

Ce este în neregulă?

Psihologii spun că nu întotdeauna cei care se bucură de ziua proastă a altora fac dovada unei lipse de umanitate.

Deseori, cârcotașii ar căuta dreptate. Când cineva crede că o altă persoană s-a comportat arogant sau chiar urât, va considera că ghinionul reprezintă o „răzbunare morală”.

Practic, ei nu se bucură neapărat de suferința celuilalt, cât de faptul că există o corelație între fapte și consecințe.

Potrivit unui nou studiu, citat de presa spaniolă, sentimentul cunoscut drept „schadenfreude” poate fi împărțit în trei categorii.

Sigur că unii oameni sunt mai etici decât alții. Agresiunea, rivalitatea și justiția sunt cele trei componente majore care ne determină să ne simțit așa, separate astfel:

Agresiune

O linie trasată clar între „ei” și „noi”. Foarte evidentă în competițiile sportive.

Sentimentul de dreptate

Când credem că o persoană merita să se confrunte cu un eveniment nefericit.

Rivalitate, la nivel personal, este influențată de resentiment și invidie.

Concluzie

Surprinzător, fenomenul devine foarte frecvent, deoarece trăim într-o eră în care eșecurile și succesele sunt vizibile pentru toată lumea.

Social media a transformat viețile a milioane de oameni într-un „spectacol live”, unde fiecare greșeală poate fi amplificată și fiecare realizare poate fi recunoscută de sute, mii, milioane de urmăritori.

Principala problemă este că se trasează o linie extrem de fină între dorința de dreptate și plăcerea derivată din umilința altora.

Când satisfacția vine doar din faptul că altcineva a pățit ceva rău, indiferent de amplitudinea greșelilor sale, sentimentul nu mai este legat de dreptate, ci de resentiment și răutate pură.

Acest fenomen spune însă ceva mai profund despre societate. Mulți oameni experimentează frustrarea, nesiguranța sau sentimentul că eforturile lor nu sunt recunoscute pe cât și-ar dori.

Astfel, când văd cum „cade” o persoană care părea de neatins vor fi „atinși” de un sentiment de dreptate, că s-ar fi produs un echilibru.

Sursa foto: Envato