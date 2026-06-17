Cartofii vor rezista mai mult dacă îi ții departe de aceste alimente. Experții citați de express.co.uk au oferit recomandări despre cum putem depozita leguma cea de toate zilele.

Cartofii vor rezista mai mult dacă îi ții departe de aceste alimente

Anumite alimente nu se „înțeleg” bine nici în lădița cu legume, nici în frigider (experții nu recomandă să ținem cartofii cruzi în frigider, ci doar pe cei preparați). În unele situații, există combinații care trebuie ținute departe una de alta, altfel vor avea impact asupra datei de „expirare”.

Specialiștii ne învață cum să păstrăm cartofii, de fapt. Kate Hall, expert în alimentație și autor de cărți în domeniu, a declarat, pentru The Guardian, că banalii cartofi nu trebuie ținuți la un loc cu ceapa.

„Păstrați-i separat, într-o lădiță rece. Este recomandat să nu stea lângă ceapă”.

Motivul este simplu: Gazul de etilenă degajat de ceapă poate accelera viteza de germinare a cartofilor, reducând astfel timpul de depozitare a acestora.

Tesco are un sfat asemănător pentru cumpărătorii de cartofi. Experții supermarketului din UK au declarat că primul lucru pe care trebuie să-l facem este să scoatem cartofii din punga de plastic și să-i punem într-un loc răcoros, departe de alte legume și fructe.

„Când un cartof germinează, tuberculii încep să crească din nou, iar cartofii încep să-și piardă aroma – o veste proastă dacă speri să-i faci piesa centrală a următoarei tale petreceri. Dar cum poți împiedica cartofii să încolțească? Urmând câțiva pași simpli, poți păstra cartofii aproape la fel de proaspeți ca în ziua în care i-ai cumpărat, timp de până la șase luni.

Așadar, dacă vrei să dureze mai mult, pune-i într-o pungă de hârtie, într-un loc răcoros”.

De ce nu este bine să ții cafea boabe în frigider

Chiar dacă poți păstra numeroase alimente în frigider, unii experți spun „Nu”, când vine vorba de cafeaua boabe.

Hannah Whitton, șeful diviziei de cafea a Craft House Coffee, spune un categoric „Nu”. „Boabele de cafea sunt foarte poroase, însemnând că absorb toate mirosurile. Temperatura constantă se schimbă, când scoți și pui punga de cafea în frigider, se produce un condens care distruge rapid aromele delicate ale cafelei, care absoarbe umezeala”.