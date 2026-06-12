De ce este bine să lași zaț de cafea pe pervazul ferestrelor în luna iunie.

De ce este bine să lași zaț de cafea pe pervazul ferestrelor în luna iunie

Experții au dezvăluit trucul simplu prin care poți ține departe insectele enervante , pe timp de vară, mai ales dacă vrei să lași ferestrele deschise.

Gospodinele ar trebui să pună puțină cafea măcinată la ferestre, în iunie, pentru a ține departe furnicile, scrie Daily Express.

Sursa foto: CSID

Truc la îndemâna oricui

Este un truc natural și la îndemâna oricui.

Odată cu venirea timpului canicular, gospodinele sunt sfătuite să pună un căpăcel de cafea măcinată la tocul ferestrei, pentru a „speria” furnicile și alte insecte.

Mirosul va alunga furnicile, care se folosesc din plin de acest simț.

„Păstrați zațul de cafea folosit și faceți o barieră cu lățimea de 5 cm în jurul găurilor, crăpăturilor și pervazurilor”, au dezvăluit experții.

Totuși, asigurați-vă că o reîmprospătați destul de regulat pentru a menține aroma puternică și a ține furnicile la distanță. Acest truc funcționează și pentru alți dăunători, cum ar fi păianjenii, care se bazează, de asemenea, foarte mult pe simțul mirosului.

Soluția cu coji de lămâie

De fapt, multe lucruri cu miros puternic pot funcționa eficient. Un alt truc este cel cu coji de lămâie.

Dacă furnicile au reușit, totuși, să intre în casă, ai la îndemână trucuri naturale precum amestecul zahăr-bicarbonat de sodiu. Furnicile vor fi atrase de zahăr, dar vor muri după ce vor ingera bicarbonat.

Furnicile lasă și urme de feromoni pentru a comunica cu alte furnici. O modalitate la îndemână de a scăpa de acestea este să amesteci apă și oțet în părți egale și să pulverizezi în zonele în care au fost furnicile, precum și în punctele de intrare.